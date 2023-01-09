Китайская Xiaomi умудрилась сделать из смартфона автомобиль

Может ли фирма, делающая телефоны построить автомобиль? Как показывает практика, пока — нет. По крайней мере, компания Apple справиться с этой амбициозной задачей не смогла. Но это не означает, что она настолько сложна и невыполнима. Опыт китайского производителя мобильников и прочей бытовой техники говорит об обратном. Xiaomi сломала стереотипы о том, что разработка электромобиля — это очень долго, сложно и дорого. По крайней мере, свою пятилетку китайцы сумели завершить всего за два года.

В Сети появились пиратские кадры дорожных испытаний электрического седана с рабочим названием Modena. Судя по имеющейся у портала «АвтоВзгляд» информации, Modena рассматривается как некий конкурент Tesla Model 3 sedan. Хотя бы в части насыщения авто информационными технологиями и возможностями автономного вождения. Базовая версия машины будет комплектоваться железо-фосфатными батареями Blade разработки BYD, особенность которых — их нечувствительность к низким температурам. В дальнейшем, планируется использовать батарею Qilin производства CATL. Она обеспечивает возможность быстрой зарядки до 80% емкости всего за 15 минут.

Продажи Modena должны начаться уже в 2024 году. А в 2025-ом Xiaomi обещает вывести на рынок свой второй электрокар. Поскольку он имеет рабочее название Le Mans, то, скорее всего, речь должна идти о неком спорткаре. На первом этапе Xiaomi планирует выпустить 150 000 авто.