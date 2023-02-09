Электоромобильный тупик: спасет ли «электрички» в России развитие соответствующей инфраструктуры

В частности, довольно серьезных успехом в этом добилась компания Punkt E, выбившись в прошлом году в лидеры по развитию зарядных станций для электрокаров. Она довела их количество до 165 единиц, расширив при этом географию присутствия своих ЭАС. Теперь электрозаправки фирмы имеются в 14 наиболее крупных регионах страны.

Но наиболее знаковой победой прошлого года Punkt E считает строительство быстрых зарядок на маршруте Москва-Казань (трасса М7 «Волга»). А в 2023 году, по словам управляющего директора компании Константина Алябьева, она начнет активно развиваться в новых регионах. Причем как за счет строительство собственных станций, так и с помощью механизма франчайзинга.

Впрочем, несмотря на столь стремительное развитие инфраструктуры для электрокаров, есть одно «но», ставящее под сомнение перспективы их существования в России. Наши климатические условия таковы, что в значительно части страны зима длится по девять месяцев. А на холоде любая «электричка», даже самая продвинутая с функцией обогрева батарей, за считанные километры превращается в беспомощный кусок железа, ибо емкость аккумуляторов на холоде падает в геометрической прогрессии.

Иначе говоря, шансов быть съеденным волками на трассе в лесах, скажем, Тамбовской области, где и обычную-то заправку не сыщешь, у владельца новомодного авто выше крыши. И если обычный автомобиль можно спасти с помощью канистры с бензином, то «зеленому» в этой ситуации ничто не поможет.