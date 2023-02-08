Электромобили «убьют» кроссоверы: европейские автопроизводители бьют тревогу

Генеральный директор Citroën Винсент Кобе дал большое интервью нашим зарубежным коллегам из британского журнала Autocar. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность сегментом кроссоверов и внедорожников. Топ-менеджер убежден, что поскольку многие автопроизводители помешались на «электричках», история SUV может скоро сойти на нет. Ведь в новом мире «экономии на всем и вся» для них просто не найдется места.

Месье Кобе объяснил, что на «зеленом» поле одну из важнейших ролей играет энергоэффективность, а потому дизайнеры стараются «рисовать» машины с более обтекаемыми силуэтами, легкие и компактные. И с каждым годом этот тренд будет только усиливаться.

Кроме того, по мнению главы Citroën, на развитие сегмента кроссоверов и внедорожников могут негативно повлиять новые налоговые ужесточения. Во Франции, например, сейчас льготы положены только тем, кто владеет электромобилем массой до 2,4 тонны. Велика вероятность, что в обозримом будущем этот порог снизят до 1,8 тонны. Следовательно, производители начнут и уменьшать размеры, и использовать более легкие, но менее производительные батареи, которые никак не годятся для SUV.