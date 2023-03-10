Lexus готовит самую мощную версию модели LX

Ряд западных СМИ полагает, что для своего рамника японцы адаптируют гибридный привод i-Force Max, который сейчас работает на американских версиях Toyota Tundra. Напомним, что в основе конструкции — бензиновый шестицилиндровый двигатель, который сочетается с электромотором. Совокупная отдача — 443 л. с.

Для LX мощность может быть увеличена за счет установки еще одного электромотора. Предположим, что такая технология позволит превратить премиального «проходимца» в подключаемый гибрид, способный преодолеть несколько десятков километров только на электротяге.

Отметим также, что самый мощный LX, который официально продавали в России, имеет индекс 600 и оснащается наддувным V6 объёмом 3,5 литра. Он развивает 415 л. с.