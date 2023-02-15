Игры в премиум: сравнительный тест-драйв кроссоверов Exeed LX и Mazda СХ−5

По своим габаритам эти SUV практически близнецы: СХ−5 чуть длиннее, зато LX повыше (плюс 8 мм) и пошире (1690 против 1680 мм). Впрочем, «японка» вытянулась на лишние 17 мм исключительно за счет довольно большого переднего свеса, что практической пользы обитателям ее салона не дает. Да, у нее более вместительный багажник, превосходящий грузовой отсек конкурента на 30 л.

Но зато пассажиры заднего дивана «китайца» чувствуют себя намного вольготнее (здесь, в том числе, заметно больше простора для ног). Хотя все эти миллиметры потенциальным владельцам погоды не сделают. Им куда интереснее, как оценивают автомобиль коллеги по потоку. А вот тут, как говорится, на вкус и цвет…

При этом пошлой азиатчиной не пахнет ни там, ни тут при всей разнице подходов производителей: Exeed — брутален и прямолинеен, Mazda — утонченно изысканна. И лично мне простота железных форм «китайца» (особенно его агрессивный передок) куда ближе затейливой передней части «японки». Впрочем, и корма у автомобилей выполнена в том же духе: явно мужском у LX и однозначно женском у СХ−5. А вот чем производитель из Страны восходящего солнца уел коллегу из Поднебесной на все сто процентов, так это своим фирменным красным колером Soul Red Crystal, ни в какое сравнение не идущим с типа аналогичным «Фуором».

Но хватит размышлений об эстетике — заглянем под капоты испытуемых.