Покусились на святое: Toyota Land Cruiser может стать электромобилем

Как сообщает портал Automotive News, главный конструктор Prado нового поколения Кейта Морицу всерьез рассматривает возможность создания электромобиля или плагин-гибрида.

Напомним, в перечне силовых установок «Прадо» уже есть так называемый мягкий гибрид. Он состоит из 48-сильного электромотора, встроенного в 8-ступенчатый «автомат», и небольшой батареи на 1,87 кВт·ч. Понятно, что система помогает лишь трогаться с места и без основного двигателя внутреннего сгорания автомобиль не поедет. В общем, нужно создавать что-то кардинально новое.

Проблема еще и в том, что платформа TNGA-F, на которой базируется «Крузак», а также все крупные пикапы Toyota и Lexus, не рассчитана на установку тяговых батарей большого объема. То есть электрификация модельного ряда потребует серьезных инвестиций, которых у компании может и не оказаться. А проектировать «тележку» заново обойдется еще дороже.

На помощь могли бы прийти водородные технологии, но с такими топливными элементами автомобиль получается слишком тяжелым, что для внедорожника плохо. Надеемся, азиаты найдут выход из ситуации и легендарный «Крузак» останется с нами.