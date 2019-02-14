Renault поможет водителям, пережившим серьезные аварии, вновь сесть за руль

В научной литературе часто встречается такое понятие, как афганский синдром — под ним понимается беспристанное чувство угрозы жизни, страх боли и смерти, парайноя. Казалось бы, чего общего у этого термина с безопасностью дорожного движения? Психологи утверждают, что похожие ощущения испытывают водители, пережившие серьезные аварии. Пострадавшие не могут вернуться за руль, поскольку им кажется, что даже на пустой дороге они обязательно попадут в страшное ДТП.

К сожалению, психологическим проблемам автомобилистов в России сегодня не уделяется должного внимания. А потому многие из тех, кто побывал в автокатастрофе, так и остаются пешеходами, напрочь отказываясь от личного транспорта. Оказать поддержку таким водителям вызвалась компания Renault, которая совместно с психологическим центром «Динамика» и креативным агентством BBDO Moscow Renault Россия разработала программу адаптации.

С автомобилистами, обратившимися за помощью, будут работать не только психологи, но и автоинструкторы, чья задача — помочь водителям вновь обрести уверенность за рулем путем отработки практических навыков вождения. Для участников программы предусмотрено три бесплатных мероприятия: психологическая консультация, занятие на специально оборудованной площадке и выезд в город на Renault Logan Stepway с дополнительными педалями для тренера.

Чтобы принять участие в проекте, необходимо подать заявку на сайте производителя. Занятия будут проходить в официальном дилерском центре марки, расположенном на Юго-Западе столицы.