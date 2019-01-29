Сравнительный тест-драйв Renault Dokker и FIAT Doblo: трудоголики

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В нынешнюю пору тотальной экономии, семейное счастье на колесах вполне может выглядеть, как пассажирский «каблучок». Не так давно на нашем рынке в этом сегменте появились две новинки — FIAT Doblo и Renault Dokker. «Итальянец» вернулся к нам после относительно недолгого отсутствия, а «француз» приехал впервые.
Иван Флягин

FIAT Doblo в своем сегменте считается настоящим мастодонтом с ветеранским стажем работы. На его фоне «француз» кажется младенцем, хотя это вовсе не так. Ведь на самом деле Dokker — никто иной, как добрый старина «Логан», примеривший на себя роль трудяги-коммерсанта. Ведь все мы знаем, что в лени и капризах этого персонажа обвинить сложно.

Напомним, что «итальянец» выпускается в самых разных частях света с далекого 2000 года. С тех пор он сменил поколение и завоевал в мире репутацию надежного и работящего трудоголика. Платформа B0 разработана чуть позже и, как известно, впоследствии она легла в основу целой армии бюджетников альянса Renault-Nissan-АВТОВАЗ, которые также достойно зарекомендовали себя, благодаря отменным характеристикам. В 2012 году «клан Logan» на мировых рынках благополучно пополнил Dokker, известный под марками Renault и Dacia. Правда, заднюю ось этот персонаж позаимствовал у прирожденного «каблука» Kangoo.

Поскольку «французское блюдо» посвежее, то и выглядит оно несколько современнее и актуальнее итальянского. В угловатом облике Doblo больше пролетарской утилитарности, впрочем и Dokker не смотрится природным аристократом. Кузов FIAT длиннее на 43 мм (4406 мм против 4363 мм у Renault), хотя колесная база у Renault больше на 55 мм (2810 мм против у 2755 мм FIAT).

Попасть в салон этих машин, открыв двери привычным образом, не получится. У Dokker защелки на передних дверных ручках расположены снизу и открываются ладонью вверх. У Doblo они установлены вертикально — так же, как и на раздвижных дверях, которыми может похвастать и тот, и другой персонаж. Что касается задних распашных «ворот», то на 180 градусов они открываются и у «итальянца», и у «француза»: такая возможность при погрузке крупногабаритных вещей придется, согласитесь, очень кстати. При этом максимальный объем грузового отсека у FIAT больше на 200 л (3200 против 3000 у Renault).

Внутри итальянский аппарат порадует более внушительной обзорностью и широтой свободного пространства, хотя пассажирам второго ряда свободнее будет на французской территории — сказывается длина колесной базы. Понятное дело, интерьер в таких машинах оформлен без каких-либо откровений и в сугубой бюджетной прозе — это касается и материалов, и дизайнерского стиля. Салон Dokker во многом повторяет апартаменты предыдущего Logan, при этом французским инженерам удалось внедрить сюда несколько практичных решений, включая традиционную для «коммерсантов» верхнюю полку над лобовым стеклом.

Мало того, в отличие от итальянского конкурента, Renault может похвалиться наличием объемного открытого вещего отсека в верхней части торпедо, а также пары подстаканников для водителя и переднего пассажира, установленных в основании центральной консоли (в передней части салона «Фиата» только один подстаканник).

Водительская посадка в Doblo более высокая и «тракторская», да и селектор переключения коробки передач у «итальянца» расположен на центральной консоли, как у минивэнов. В этом смысле в Dokker рулевому сидится более привычно. Размер и конфигурация кресел у наших конкурентов мало чем отличается, при этом жаловаться на дискомфорт и отсутствие свободного пространства уж точно не приходится.

Под капотом тестового FIAT Doblo скрывается неприхотливая и экономичная «четверка» объемом 1,4 л мощностью 95 л. с., в паре с которой работает пятиступенчатая механическая коробка передач. Против него выступил Renault Dokker в комплектации Drive с 82-сильным «атмосферником» объемом 1,6 л и также с пятискоростной «механикой». В плане драйва разница в 13 «лошадей» почти не ощущается — оба автомобиля стараются на совесть, но без отдышки разгоняться не получается ни у того, ни у другого.

Их скромные моторчики оживляются на верхах, охотно позволяя себя раскручивать, но все-таки не стоит забывать, что эти жеребцы далеко не скаковые, а самые настоящие тягловые. При этом нет никаких претензий к работе механической коробки ни в «Доккере», ни в «Добло». И там, и там короткоходные передачи втыкаются без капризов, да и сцепление у обоих вменяемое и внятное.

А вот рулится комфортнее Renault Dokker, и подвеска у «француза» более деликатная. В то время как FIAT Doblo в движении проявляет себя истинным грузовичком с жестким «пружинистым» шасси. Даже незначительные кочки он преодолевает с демонстративной нервозностью, и,чем больше он нагружен, тем спокойнее ведет себя на огрехах асфальта.

В этом отношении «француз» со своей лояльной энергоемкой подвеской предельно вежлив и деликатен, а следовательно на роль семейного автомобиля подходит больше. У «итальянца» же в приоритете работа, и во всех смыслах FIAT проявляет себя, как традиционный «коммерсант», заточенный на сверхурочный график. Кроме 82-сильного мотора объемом 1,6 л, в российской силовой линейке Renault Dokker имеется еще и 1,5-литровый турбодизель мощностью 90 л. с. В свою очередь FIAT Doblo пока предлагается с одним бензиновым мотором — 95-сильным «атмосферником», однако скоро будет доступен и более мощный 120-сильный вариант 1,4-литрового агрегата. При этом Renault Dokker остается на сегодня самым доступным пассажирским «каблучком» на российском рынке.

В стандартной версии Access с маломощным 82-сильным мотором объемом 1,6 л и пятиступенчатой «механикой» он стоит всего 904 990 рублей. Конечно, это совсем пустой вариант, и базовая версия FIAT Doblo за 1 189 000 оснащена куда богаче. Но даже ценник самой «навороченной» комплектации «Доккера», оснащенной 1,5-литровым турбодизелем мощностью 90 л. с., порадует демократичностью — от 1 129 990 рублей. В то время как топовый «Добло», заряженный со 120-сильным 1,4-литровым агрегатом, обойдется в 1 289 000 «деревянных».

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29 января 2019
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