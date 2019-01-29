Сравнительный тест-драйв Renault Dokker и FIAT Doblo: трудоголики

FIAT Doblo в своем сегменте считается настоящим мастодонтом с ветеранским стажем работы. На его фоне «француз» кажется младенцем, хотя это вовсе не так. Ведь на самом деле Dokker — никто иной, как добрый старина «Логан», примеривший на себя роль трудяги-коммерсанта. Ведь все мы знаем, что в лени и капризах этого персонажа обвинить сложно.

Напомним, что «итальянец» выпускается в самых разных частях света с далекого 2000 года. С тех пор он сменил поколение и завоевал в мире репутацию надежного и работящего трудоголика. Платформа B0 разработана чуть позже и, как известно, впоследствии она легла в основу целой армии бюджетников альянса Renault-Nissan-АВТОВАЗ, которые также достойно зарекомендовали себя, благодаря отменным характеристикам. В 2012 году «клан Logan» на мировых рынках благополучно пополнил Dokker, известный под марками Renault и Dacia. Правда, заднюю ось этот персонаж позаимствовал у прирожденного «каблука» Kangoo.

Поскольку «французское блюдо» посвежее, то и выглядит оно несколько современнее и актуальнее итальянского. В угловатом облике Doblo больше пролетарской утилитарности, впрочем и Dokker не смотрится природным аристократом. Кузов FIAT длиннее на 43 мм (4406 мм против 4363 мм у Renault), хотя колесная база у Renault больше на 55 мм (2810 мм против у 2755 мм FIAT).