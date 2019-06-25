Женский нокаут: тест-драйв особого Toyota Fortuner TRD

АвтомобилиТест-драйвЖенский нокаут: тест-драйв особого Toyota Fortuner TRDФото и видео: АвтоВзгляд TRD — Тoyota Racing Development — придворное ателье японской марки с полувековой историей. Специалисты не без удовольствия издеваются над автомобилями в дисциплинах «спорт», «тюнинг» и «оффроуд». Причем издеваются в хорошем смысле. Не верите? ToyotaFortunerВячеслав Василенко Вот и мы не верили, пока не проверили…Надо же понимать, за что держит удар сам Хабиб Нурмагомедов! Если кто не в курсе, то действующий чемпион UFC и представил в России специальную серию внедорожников с литерой TRD.А в качестве подопытного выступил большой рамный «проходимец» с бескомпромиссным полным приводом — Toyota Fortuner TRD.Правда, в нашем случае оценивать атлетизм и подготовку автомобиля будет не сам боец, а хрупкая очаровательная брюнетка. Посмотрим, кто же победит: обаяние или сила? Или сила обаяния?В общем, все о доминации и чарах женской красоты — ой, простите! — японского внедорожника — в нашем видеосюжете.Битва титанов: Toyota Fortuner против Mitsubishi Pajero Sport45464АвтомобилиТест-драйвПонты дороже денег: сравнительный тест LADA Vesta Sport и Mercedes-AMG E53 Чем «Лада» круче «Мерседеса» 5684АвтомобилиТест-драйвПонты дороже денег: сравнительный тест LADA Vesta Sport и Mercedes-AMG E53 Чем «Лада» круче «Мерседеса» 5684новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, новая модель, внедорожник, бездорожье, кроссоверы, автосалоны, купить машину, автопутешествие, туризм, автотуризм, дорога, трасса, тест-драйв, тюнинг25 июня 2019876