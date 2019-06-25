Женский нокаут: тест-драйв особого Toyota Fortuner TRD

Вот и мы не верили, пока не проверили…

Надо же понимать, за что держит удар сам Хабиб Нурмагомедов! Если кто не в курсе, то действующий чемпион UFC и представил в России специальную серию внедорожников с литерой TRD.

А в качестве подопытного выступил большой рамный «проходимец» с бескомпромиссным полным приводом — Toyota Fortuner TRD.