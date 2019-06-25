Женский нокаут: тест-драйв особого Toyota Fortuner TRD

Фото и видео: АвтоВзгляд
TRD — Тoyota Racing Development — придворное ателье японской марки с полувековой историей. Специалисты не без удовольствия издеваются над автомобилями в дисциплинах «спорт», «тюнинг» и «оффроуд». Причем издеваются в хорошем смысле. Не верите?
Вячеслав Василенко

Вот и мы не верили, пока не проверили…

Надо же понимать, за что держит удар сам Хабиб Нурмагомедов! Если кто не в курсе, то действующий чемпион UFC и представил в России специальную серию внедорожников с литерой TRD.

А в качестве подопытного выступил большой рамный «проходимец» с бескомпромиссным полным приводом — Toyota Fortuner TRD.

Правда, в нашем случае оценивать атлетизм и подготовку автомобиля будет не сам боец, а хрупкая очаровательная брюнетка. Посмотрим, кто же победит: обаяние или сила? Или сила обаяния?

В общем, все о доминации и чарах женской красоты — ой, простите! — японского внедорожника — в нашем видеосюжете.

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25 июня 2019
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