Volkswagen Touareg получил в России функцию парковки без водителя

Чтобы применить функцию автоматической парковки Touareg, его владельцу придется установить на свой смартфон приложение VW Remote Park Assist Plus. После этого гаджет превратится в пульт дистанционного управления машиной. Для того, чтобы при припарковать ее в узком месте, где невозможно открыть двери и выйти из салона, надо, подъехав к нему, выйти из-за руля, прихватив с собой ключ. Далее можно активировать парковочный маневр через приложение в телефоне.

При этом, ради безопасности, владельцу придется до самого окончания парковки удерживать в нажатом состоянии «кнопку» на экране смартфона. Когда машину потребуется вывести из узкости, автомобилист запустит ее мотор через приложение и там же команду начать движение.

Пакет «парковка плюс» опционально доступен для Volkswagen Touareg в комплектации Exclusive. В него входит парковочный автопилот Park Assist Plus и система кругового обзора Area View. Стоимость пакета равна 96 5000 рублей.