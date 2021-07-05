Volkswagen Touareg получил в России функцию парковки без водителя

фото АвтоВзгляд
Volkswagen сообщил о пополнении функционала пакета «парковка плюс» на своем Touareg опцией дистанционного управления парковкой. Кроссовер научили парковаться без участия водителя, сообщает портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Чтобы применить функцию автоматической парковки Touareg, его владельцу придется установить на свой смартфон приложение VW Remote Park Assist Plus. После этого гаджет превратится в пульт дистанционного управления машиной. Для того, чтобы при припарковать ее в узком месте, где невозможно открыть двери и выйти из салона, надо, подъехав к нему, выйти из-за руля, прихватив с собой ключ. Далее можно активировать парковочный маневр через приложение в телефоне.

При этом, ради безопасности, владельцу придется до самого окончания парковки удерживать в нажатом состоянии «кнопку» на экране смартфона. Когда машину потребуется вывести из узкости, автомобилист запустит ее мотор через приложение и там же команду начать движение.

Пакет «парковка плюс» опционально доступен для Volkswagen Touareg в комплектации Exclusive. В него входит парковочный автопилот Park Assist Plus и система кругового обзора Area View. Стоимость пакета равна 96 5000 рублей.

парковка, безопасность дорожного движения, кроссоверы
5 июля 2021
263