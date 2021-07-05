Борзость против опыта: сравнительный тест-драйв Genesis G80 и Lexus ES

Что касается внешности автомобилей, то тут выбрать лучшего будет сложновато. Дизайн ES и G80 разный по своей сути. Так, у Lexus на «морде» визуально доминирует фирменная темная «рюмка» фальшрадиаторной решетки, а у Genesis этот же элемент экстерьера стилизован под нечто, напоминающее большой серебряный рыцарский щит. У «корейца» фары — словно щели со светодиодами внутри, у «японца» — сходящиеся «стрелы».
Сзади та же ситуация: раскосые клинья задних фонарей у ES против, опять таки, «горизонталей» G80. Японский стиль смотрится неординарно, одновременно солидно и дерзко, хотя приверженцы демократии наверняка поддержат Корею.
Кстати, при виде сбоку выходец с Корейского полуострова выглядит весьма забавно: горизонтальное расположение «поворотника» — решение весьма любопытное. Ночью, кстати, прикольнее двигаться задним ходом именно на «Дженезисе». В темноте видно, как он умеет включать две световые пунктирные дорожки на асфальте за кормой, отмечая «коридор», по которому может безопасно пятиться машина.
Оказавшись в салоне G80, сразу понимаешь, что его конструкторы почитают за образец для подражания немецкий «премиум». В отличии от создателей ES, которые стараются идти своим дизайнерским путем. В оформлении цветного дисплея «приборки», в расположении мультимедийного тачскрина и даже в центральном тоннеле с его «крутилкой» селектора КП у Genesis присутствует дух «европы».
Очень качественно и правильно переосмысленный, но однозначно европейский подход. Серьезного культурного диссонанса, пересев в G80 из какой-нибудь Audi не почувствуешь. А вот с ES все иначе, что не делает его хуже. Скорее, наоборот. Да, это типичный «азиат» с манерами не как у всех. И для того, кто почитает японский взгляд на автопром — то, что нужно.
Отличия в посадке, как говорится, почувствуешь… «пятой точкой». В Lexus кресло водителя заботливо фиксирует тело, но в нем нет и намека на практикуемый «немцами» жесткий захват ваших боков. А у Дженезиса — вот оно, пожалуйста: без сантиментов удерживает ребра во всех режимах движения, кроме «эко». Что ж, надо на чем-то экономить.
Что характерно: у обеих машин органы управления мультимедийными системами довольно специфичны. У Lexus эту роль традиционно выполняет тачпад возле рукоятки КП, по которому надо водить пальчиком — управляя курсором на экране. Попадаешь не с первой попытки. Хотя, надо признать, что после рестайлинга японцы сумели заметно «приручить» этот девайс, сделав его более послушным для водителя.
В G80 ту же функцию в том же месте салона выполняет прозрачное пластиковое «блюдечко» с серебристой каемочкой. Его полагается крутить и качать в разные стороны, находя и активируя те или иные иконки на экране торчащего над «подоконником» монитора. Интерфейс временами подтормаживает, а шайба — не прожимается.
Внешне же апартаменты наших конкурентов — красивы и технологичны. Заметьте, я сознательно не останавливаюсь на описаниях отделки каждого из них, как и на перечислении опций. В этом смысле у G80 и ES все в порядке. Пожалуй, у «корейца» я недосчитался лишь вентиляции кресел и CD-проигрывателя. Вероятно, в Японии до сих переписывают музыку на «балванка». В целом, автомобили идут или, если хотите, едут «ноздря в ноздрю». С учетом персональной вкусовщины дизайнеров марок и потребительских предпочтений, разумеется.
Что касается сравнения ходовых свойств, то в этой «номинации» соперники продемонстрировали каждый свою ориентацию на разные аудитории. Если коротко, то ES — для любителей азиатских ценностей, а G80 адресован поклонникам Старого Света. С поправками на ту же «азиатщину». В «Лексусе» главное — комфорт, в «Дженезисе» — драйв.
Подвеска ES прекрасно «жрет» практически любые неровности дороги, но хуже G80 справляется с кренами в быстрых поворотах. Предсказуемо и контролируемо начинает сползать «мордой» наружу виража при переборе со скоростью, что добавляет задора, но к перманентному хулиганству не тянет. Хотя и 250 «лошадей» его V6 для этого хватает. Повторюсь, тут больше про комфорт и безукоризненность репутации.
Напротив, G80 с его 2,5-литровым четырехцилиндровым турбомотором аналогичной мощности, подзуживает к агрессивной езде. И дело не только в том, что «кореец» разгоняется «до сотни» за 6,5 паспортных секунд, а «японец» — лишь за 7,9. Причина — в более «европейском» характере ходовой и в том, что у Genesis присутствует полный привод.
На этом большом корейском седане действительно можно не без удовольствия проходить визгливые (от протестующих колес) повороты «с газом», регулируя процесс небольшими корректировками руля и глубиной нажатия педали акселератора. Посильнее придавил ее — машина поползла всеми колесами на внешний радиус. Приотпустил «газульку» — возвратилась. Не BMW, конечно, но все равно приятно. Хотя все же в дальнюю поездку я бы определенно предпочел отправиться за рулем ES. Ибо в угоду управляемости Genesis получил куда более жесткую подвеску.
В смысле реального, а не фантастически-паспортного расхода топлива, что Lexus ES, что Genesis G80, тоже оказались почти идентичны. Предпочитаете в бодром стиле передвигаться по городу? Готовьтесь жечь примерно по 12—14 литров бензина на 100 км пробега. В неспешном режиме по тем же улицам и маршрутам можно довести аппетит моторов до «бюджетных» 10 литров. На трассе при скоростях поболее 100 км/ч расход на уровне 8—9 литров «на сотню» — вполне достижимая «планка».
Что же касается цен, то тут все неоднозначно. Lexus ES с 250-сильным мотором обойдется примерно в 4,8 млн рублей. А ценник на Genesis G80 с движком аналогичной мощности «начинается» с 3,8 млн рублей — на миллион дешевле! Но даже столь весомая разница в стоимости не заставит приверженца настоящего японского премиума пересесть на автомобиль от Hyundai, пусть и под люксовым соусом.