Борзость против опыта: сравнительный тест-драйв Genesis G80 и Lexus ES

Что касается внешности автомобилей, то тут выбрать лучшего будет сложновато. Дизайн ES и G80 разный по своей сути. Так, у Lexus на «морде» визуально доминирует фирменная темная «рюмка» фальшрадиаторной решетки, а у Genesis этот же элемент экстерьера стилизован под нечто, напоминающее большой серебряный рыцарский щит. У «корейца» фары — словно щели со светодиодами внутри, у «японца» — сходящиеся «стрелы».

Сзади та же ситуация: раскосые клинья задних фонарей у ES против, опять таки, «горизонталей» G80. Японский стиль смотрится неординарно, одновременно солидно и дерзко, хотя приверженцы демократии наверняка поддержат Корею.

Кстати, при виде сбоку выходец с Корейского полуострова выглядит весьма забавно: горизонтальное расположение «поворотника» — решение весьма любопытное. Ночью, кстати, прикольнее двигаться задним ходом именно на «Дженезисе». В темноте видно, как он умеет включать две световые пунктирные дорожки на асфальте за кормой, отмечая «коридор», по которому может безопасно пятиться машина.