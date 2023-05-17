В Россию привезли новый Jeep Gladiator

Московские дилеры продают «Гладиаторы» 2021 и 2022 годов выпуска. За экземпляры с двойной кабиной они просят от 6 980 000 (комплектация Overland) до 8 500 000 рублей (Mojave).

В списке опций есть двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз, камера заднего вида, сенсорный центральный монитор, функция запуска мотора без ключа, обогревы кресел и другое оборудование.

Покупатели могут выбрать внедорожники с 3-литровым «дизелем» мощностью 264 л. с., либо 3,6-литровым 285-сильным бензиновым двигателем. В пару к ним приставлен «автомат». Привод, конечно же, полный.

Хорошо, что россиянам предлагают автомобили разных классов, но Jeep никогда не славился особым качеством сборки. Кузов даже нового авто частенько «дышал», да и у дверей были зазоры. Поэтому приобретать пикапы без фирменной гарантии довольно рискованно.