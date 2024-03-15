Третья лишняя: первый тест-драйв LADA Vesta NG с вариатором

Глобально у LADA Vesta NG, поступившей в продажу минувшим летом, был лишь один критичный недостаток, отсекавший многих потенциальных покупателей — отсутствие модификации с автоматизированной коробкой передач. И этот недочет наконец устранили: двухпедальные седаны и универсалы уже красуются в шоу-румах дилеров. Но стоят ли они тех денег, что за них просят? Удалось ли тольяттинцам не просто внедрить, а еще и отладить агрегат, чтобы машины вели себя на дороге как минимум адекватно? Каков ресурс «восточного» вариатора? Ответы на эти и другие важные вопросы нашел портал «АвтоВзгляд», побывавший на премьерном тест-драйве новинки.

Представители АВТОВАЗа гордо рассказывают о том, что проделали огромную работу по внедрению новой коробки в предельно сжатые сроки — с момента подписания партнерского соглашения до старта продаж LADA Vesta AT прошло чуть больше года. Но какая именно компания протянула им руку помощи, не уточняют, упорно повторяя, мол, восточная — и точка. Лишь благодаря инсайдерам мы узнали, что флагмана «вооружили» вариатором китайской WLY, хотя рассматривались и другие варианты.

ТЕОРИЯ

Трансмиссия CVT18 от WLY конструктивно схожа с Jatco JF015E — той, что ставилась на «Весты» до всем известных событий. При этом «поднебесная» коробка по ряду показателей превосходит японскую: она и стабильнее, и морозоустойчивее, и задорнее. Если у Jatco потолок по крутящему моменту — 150 Нм, то у агрегата WLY — 180 Нм. А это в случае с «Вестой» крайне важно, поскольку модернизированный движок 1.8 Evo, которому и аккомпанирует дебютант, выдает в пике 170 Нм.

Интеграция вариатора в «организм» посвежевшего флагмана подразумевала внедрение 37 новых деталей — она затронула 18 групп компонентов. Прежде чем вывести двухпедальную модификацию на рынок, волжане провели ряд стендовых, лабораторных и дорожных испытаний. Коробки «намотали» во время тестов порядка 300 000 км — теоритически именно этой смелой цифрой можно ответить на вопрос о ресурсе агрегата. Но вазовцы предпочитают куда более скромный официальный показатель в 120 000 км. От греха подальше, вероятно.

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Любопытно и то, что обычно владельцам легковушек с вариатором, неподвергающим своих железных коней «противоестественным» нагрузкам, рекомендуют менять трансмиссионную жидкость каждые 60 000 км пробега. А регламент АВТОВАЗа подразумевает всего лишь одну «масляную» инспекцию CVT — на 30 000 км. Якобы агрегату достаточно однажды избавиться от мелкой стружки и прочих нечистот, чтобы потом служить верой и надежностью долгие годы. Верится с трудом, но кто мы такие, чтобы ставить под сомнение предписание производителя?..

Наконец, таким же «душнилам», как я, наверняка хотелось бы узнать, почему тольяттинцы обозначают новую модификацию аббревиатурой AT, если флагман разжился не классическим «автоматом», а вариатором. Почему не честная CVT? Сразу вспоминается история с Volkswagen, который за теми же двумя буквами прятал свои проблемные «роботы»...

Отвечая на этот вопрос, представители LADA разводят руками — «так уж повелось, никакого скрытого умысла». Но что-то подсказывает, что он все же есть: не хотят вызывать опасения у клиентов, наслышанных о своенравии бесступенчатых трансмиссий. Хотя деваться последним все равно некуда — китайских конкурентов, способных предложить АКП, можно пересчитать по пальцам одной руки.

ПРАКТИКА

Но да ладно: «автомат» или вариатор — педали теперь только две, и на том спасибо. Насторожившись, откровенно побаиваясь скорейшего разочарования, прыгаю за руль тестовой четырехдверки. Без труда настраиваю под себя сиденье, зеркала, тянусь к рычажку регулировки руля. Найти — легко нашла, но потянуть не могу: слишком тугой, никак не дается. Не то что ноготь — палец сломаешь, пока разберешься с «баранкой». Подумалось, что, может, это я каши мало ела — ан нет, напарник, сменивший меня позже, тоже не сразу справился с упрямым механизмом.

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Прижимаю скрипучую педаль тормоза, подающую свой противный тоненький голосок под малейшим давлением; перевожу селектор коробки передач из «паркинга» в «драйв», ощущая нехилый толчок — можно трогаться. Старт решительный — никаких промедлений. Педаль акселератора кажется непривычно легкой, но это не минус, а просто наблюдение. Скорость набираем уверенно — сказать, что при «городском» разгоне динамики не хватает, не могу.

Выезжаем на суровую челябинскую дорогу, и начинается полный тектоник (танец, подразумевающий очень активную работу руками, а не цензурный синоним к слову, о котором вы могли подумать). Седан не выдерживает колею, болтается как деревянная лодка в шторм — только и успеваешь дергать руль влево-вправо. С другой стороны, грешить на автомобиль справедливо едва ли: не исключено, что во всем виноваты шины. Хотя, что интересно, универсал ведет себя в подобных условиях иначе — спокойнее и сдержаннее.

При движении про трассе с хорошим — даже по челябинским меркам — асфальтом никаких нареканий не возникает. По крайней мере, к новым силовым агрегатам, подвеске и рулевому. А вот к шумоизоляции — да. Впрочем, к песнопениям мотора привыкаешь быстро — в принципе, обычная история для «вариаторных» машин. Но нужно понимать, что на загородных скоростях к ним (а еще к скрипу педали — помните, да) прибавляются аэродинамические шумы.

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Почему российские водители шарахаются от вариаторов? Их в большинстве своем пугает перспектива перегрева. Бесступенчатые коробки в самом деле очень нежные, но довести до «кипения» новый агрегат «Весты» у нашей группы журналистов не получилось. Наверное, чтобы шалость удалась, стоило провести испытание офф-роудом. Но кто в трезвом уме и твердой памяти полезет на вазовском флагмане — даже его кросс-версиях — в грязь? Конечно, никто. Но если такой безумец и найдется, то CVT не даст себя прикончить — в крайнем случае сработает «защита от дурака»: скорость принудительно снизится, а на табло выскочит индикатор.

Что еще хотелось бы отметить? Движку при обгонах все-таки не хватает эластичности, а электронным «мозгам» — системы помощи при трогании на подъеме: «Веста» имеет неприятное свойство откатываться при старте с места в горку. Впрочем, не все сразу — наверняка и этого ассистента со временем в список базового оснащения вернут. Вон, круиз-контроль с ограничителем скорости уже снова в строю, и на двухпедальных машинах он работает корректно.

О датчиках уровня топлива того же не скажешь — они «глючили» на нескольких машинах, сигнализируя о ложной «сухости» бака, в реальности наполненного до краев. Помимо прочего, ожидаешь большей расторопности от «дворников» — стеклоочистители не сразу рвутся в бой по команде рулевого, подвисая на секунду, а то и на две. Ну и, разумеется, скрипы. На седане, как я уже говорила, «пищала» педаль тормоза, на универсале — пассажирская дверь. Понятно, что и это решаемо, но почему не сразу?

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ЧТО ДАЛЬШЕ

Интеграция новой коробки передач вынудила вазовцев провести реогранизацию центрального тоннеля: кнопки подогрева кресел переехали на консоль, разместившись под блоком управления климатической установкой. Пришлось потесниться и подстаканникам — один из двух пал жертвой нововведений. Но представители LADA обещают позже вернуть его на место. А еще — внедрить до конца 2024 года подогрев заднего дивана и долгожданную систему ESP. Режимы движения (в частности, «Спорт») тоже входят в ближайшие планы автогиганта.

Конечно же, в них значится и укрепление позиций модели на рынке. АВТОВАЗ рассчитывает, что на двухпедальные Vesta будет приходиться около 70% всех продаж семейства. Новая модификация должна удовлетворить потребности не только тех, кто ранее довольствовался «механикой», но и потребителей, посматривающих с любопытством в сторону «китайцев». Их, надеются в компании, «Веста» сманит внушительным клиренсом (178 мм у седана и 203 мм у универсала) и, естественно, «вкусной» ценой.

Кстати, основными конкурентами четырехдверке тольяттинцы называют такие модели, как Changan Alsvin, Kaiyi E5 и Omoda S5, а универсалу — компактные кроссоверы Chery Tiggo 4 Pro, Haval Jolion и Belgee X50 (он же Geely Coolray). Смело, не правда ли? Возродившихся под брендом Solaris «корейцев» в списки соперников почему-то не вносят. Хотя седан HS (бывший Hyundai Solaris) — с ценой в плюс-минус два миллиона то — наверняка доставит «Весте» хлопот. С другой стороны, 400 000 рублей для многих приличная разница, и далеко не все готовы расстаться с этой суммой только ради того, чтобы «ездить на иномарке». Тем более что Vesta в целом очень неплоха, и со своими главными задачами вполне справляется.