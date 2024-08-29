Инь и Янь: тест-драйв кроссовера Jetour Х90 Plus

Щемит сердце, тоска берет за горло и больно до слез, когда оставляешь места, где умиленная душа улетала в облака, где весело дурачились с друзьями, а новые знакомства радовали нечаянным созвучием взглядов, отношений, перспектив. Где постоялые дворы окружали почти домашним уютом, трактиры — неземной кухней, города и веси — душевной красотой природы, архитектурными прелестями-изысками. А экипаж, и докативший до мимолетного счастья, и благополучно вернувший обратно — к сладкой грусти воспоминаний, не только ни разу не подвел, но лишь подчеркнул все прелести путешествия.

Семейного, подчеркнем, путешествия. В котором правильный выбор «кареты» (особенно если в ней едут дети, а родители берут «вожжи» в руки попеременно) — половина, если не больше, успеха дальнего вояжа. И мы в этом смысле не прогадали, «оседлав» на время отпуска большой кроссовер Jetour Х90 Plus.

Да что там — не прогадали! Автомобиль доставил не меньше удовольствия и Инь, и Янь, и их девятилетнему продолжению. Что, впрочем, вовсе не удивительно, если учесть, что все свои модели так называемой Х-серии марка позиционирует как автомобили для комфортных, и именно семейных поездок.

Не сказать, конечно, что в линейках конкурентов бренда нет машин, способных столь же достойно справиться с теми же задачами. Однако в отличие от Jetour, столь четкий фокус на путешествия, а в случае с серией Х на семейные путешествия, может сформулировать не каждый. И — главное — не каждый может реализовать еще с такой дотошностью к деталям и мелочам. Впрочем, судите сами...

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Инь этой поездки — из тех самых «сумасшедших мамочек», что предусмотрительно берут с собой не только собственный гардероб на все случаи жизни и ситуации, но и половину городской комнаты ребенка, и весь привычный санузел в миниатюре, и весь детский ассортимент соседней аптеки, и еще кучу вещей из серии «на всякий случай». Янь в этом смысле — тоже мужик не промах, так что вещичек набралось на полноценное кругосветное путешествие.

То есть столько, что даже более чем вместительный грузовой отсек Jetour Х90 Plus (723, а при сложенных сиденьях 2 ряда — аж 1634 литра) всего не уместил, но вот захламлять салон не хотелось от слова «совсем». Но ведь не багажник же на крышу покупать в срочном порядке? Решение нашлось, стоило только повнимательнее изучить «недра» этого китайца.

— Честно говоря, я (правда, как владелица среднеразмерного «корейца») просто не ожидала, что автомобиль, пусть и большой, может без проблем вместить так много скарба, не превращая себя в подобие захламленного склада забытых вещей. Стоило поднять коврик багажника, как в нем обнаружилось столько ящичков, что мы в итоге без труда разместили все, что хотелось взять. Невероятно удобно! Мой Янь, правда, побурчал, что ради этих «шкафчиков» производитель спрятал «запаску» под днище и ему, в случае чего, придется долго с ней повозиться, но ведь это его проблемы, согласитесь? А меня немного расстроило, что в самом салоне — реально невероятно просторном — кармашков для хранения мелочевки, на мой взгляд, маловато. А те, что есть в дверях, — узковаты. Но нам троим вообще-то хватило!..

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Да и салон, надо сказать, не разочаровал от слова «совсем», хотя при длине кроссовера в 4858, ширине 1925, высоте 1780 и колесной базе 2850 мм это и не удивительно. То есть на «дальняк» тут могут смело отправиться и пятеро даже упитанных взрослых без малейшего ущерба для своих голов-плеч-ног. Про малышей и говорить нечего, даже если двоим из них придется ехать в детских креслах — крепления Isofix в наличии.

И, конечно, дополнительный шарм поездке придает гигантская «панорама» — небо врывается в салон через более чем один «квадрат» остекления. А для тех самых привередливых мамаш автостроитель приготовил просто сногсшибательный сюрприз в виде продвинутой системы очистки воздуха, фильтрующей атмосферу в этой квартире на колесах на 95%. Понятно, что про наличие в «девяностом» двухзонного климат-контроля и вентиляции сидений говорить просто излишне.

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К счастью, по внедорожному спрятанная под днищем «докатка» не понадобилась. Кто бы что ни говорил, а власти страны всерьез взялись не только за федеральные, но и за региональные трассы. По крайней мере, у нас на почти 1000-километровом пробеге по дорогам и дорожкам Московской, Ивановской и Владимирской областей вопроса, а доедет ли то колесо до Москвы, не возникло ни разу. Да и у автомобиля — тоже.

При клиренсе в 210 мм и относительно небольших для его класса свесах (906 мм — спереди и 1102 мм — сзади) он с легкостью берет не то что провинциальные направления, но и грунтовые разбитые проселки, даже если они холмисто-гористые.

Фото портала АвтоВзгляд.

При этом на магистралях к плавности хода Х90 Plus — по-американски вальяжно-диванной — не придерется даже закоренелый критик. Скорее всего, он даже не найдет к чему придраться на ухабчиках-выбоинках «регионалок»: наш «паркетник» нивелирует их для пятых точек седоков практически полностью. И единственное, что, возможно, даст ему некоторый повод для брюзжания, так это те самые раздолбанные гравийки, преодоление которых не нервирует и не создает совсем уж непереносимого дискомфорта, но чувствуется, конечно. Скорее всего, дело в колесах: 255/45 R20 — низкопрофильная резина, что вы хотите?

— Янь всю дорогу что-то брюзжал про вечную китайскую проблему с шумоизоляцией «поднебесных» авто. Но объективности ради замечу, что голос в салоне Jetour Х90 Plus все мы, включая заднюю малолетнюю пассажирку, не повысили ни разу, на каких бы скоростях и по каким бы дорогам ни шли. И музыка при этом играла всегда и довольно громко. Да, на предельно разрешенных скоростях аэродинамические шумы прорывались, но ни двигатель, ни колеса каких-либо сверхъестественных акустических сюрпризов точно не подкидывали...

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И продолжая дорожно-туристическую тему. Маршрут наш был несложен и незамысловат. Из Москвы мы сначала пошли на Переславль-Залесский, а потом рванули на Суздаль. С заездом, понятное дело, в близлежащие локации. И подчеркнем, что качество асфальта на всем протяжении трипа претензий не вызвало.

Однако вот вам второй лайфхак. Очень рекомендуем, если также поедете в Переславль или, скажем, в Сергиев Посад, особенно в выходные, при возможности выезжать на Ярославку через ЦКАД: избежите множества пробок.

А уж на Суздаль, если по гамбургскому счету, теперь только одна, несмотря на всю ее дороговизну, дорога — М12 «Восток». На нее очень удобно выезжать из Первопрестольной через СВХ. Однако, повторим, цена беззаторной и быстрой езды — без малого 1500 рубликов в один конец.

— Что посмотреть в этих городках — решайте сами. Я же, как мать и как женщина, про дела житейские, ведь организация достойного быта в любом турпоходе — вторая, после «колес», половина его успеха. Так вот, в Переславле нам не понравилось в гостинице. Хотя включенные в стоимость проживания завтраки пусть и не отличаются изысками кухни и разнообразием меню, но сытны и из свежих продуктов приготовлены.

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Но вот слышимость в номерах, застаивающаяся в душевых кабинках вода, неулыбчивый персонал настроение могут подпортить. «Дом Берендея» очень рекомендую посетить парам с детьми.

Что касается Суздаля, то его отельное разнообразие почти везде — на уровне. Но перфекционистам я бы рекомендовала остановиться в усадьбе «Добролюбово». Если же говорить о детском отдыхе, то обязательно сводите своих отпрысков на мастер-класс в «Горшечную Коровиных». Это будет для них (да и для вас) намного познавательнее, глубже и значительно дешевле, в конце концов, чем посещение аналогичной мастерской очень раскрученного бренда.

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Кстати, про быструю езду. На тесте портала «АвтоВзгляд» побывал Jetour Х90 Plus с 2-литровым турбированным движком мощностью в 245 «лошадок» (5500 об/мин), агрегатированным с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением. Вот без преувеличения — зверь, а не машина!

Отклик на самое аккуратное нажатие на педаль газа — моментальный, набор до «сотки» абсолютно, по ощущениям, совпадает с заявленными производителем 8,5 сек., если не быстрее. И важно помнить, что ни шофер, ни пассажиры даже не ощущают скорости. Так что тут любителям «пошустрить» надо быть предельно осторожными и следить за тем, чтобы не было нарушений скоростного режима.

Понятно, что при таких характеристиках волноваться за безопасность динамичных обгонов даже колонны большегрузов не стоит. А вот учитывать качество дорожного покрытия — ту же колейность, например — просто необходимо, учитывая уже упоминавшуюся размерность колес. «Двадцатый» радиус априори будет пытаться в эти самые колеи нырнуть. Ну а дальше — как повезет, точнее — на сколько не повезет...

«Баранка», конечно, могла бы быть и поотзывчивее, но, честно говоря, это уже из области капризов профессионального тест-драйвера. По меркам же среднестатистического автовладельца, наш нынешний герой безукоризненно берет любые повороты практически без раскачки (с поправкой на его «рост», разумеется), уверенно вписываясь даже в почти формульные «шпильки».

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— Тот факт, что Х90 Plus более чем уверенно ведет себя в любом скоростном диапазоне, большая заслуга его «робота». Слава богу, что китайцы все чаще отказываются от использования столь любимых ими CVT в пользу DCT и чистокровных «автоматов». Причем Jetour здесь — в числе первых.

Коробка очень четко и конкретно выполняет все задачи, что ставит перед ней водитель. Да что там говорить, если классический 6-ступенчатый автомат на моем личном корейском SUV и задумывается при выборе нужной ступени чаще и дольше, и даже иногда «пинается», чего я на Х90 Plus не почувствовала ни разу.

Правда, китайский «робот» немного «подтупливает» при начале движения задним ходом: передача включена, тормоз помаленьку отпускаешь, а он стоит себе, пока не газанешь. С непривычки, особенно в узких пространствах, не очень комфортно, хотя и не смертельно. Ну и не могу не сказать про то, что, несмотря на свои внушительные габариты, этот автомобиль при маневрировании в тех самых «узостях» не доставляет вообще никаких проблем. В том числе благодаря и парковочному ассистенту, и системе кругового обзора на 360 градусов.

Фото портала АвтоВзгляд.

Короче говоря, реально реактивное путешествие (именно так можно расшифровать название бренда) гарантирует своим владельцам Jetour Х90 Plus, дополняя «картинки», проносящиеся за окном, и в эмоциональном плане, и в физических ощущениях, и даже в бюджетных сомнениях любого тревеллера, особенно если он обременен чадами и домочадцами.

Если не топить «гашетку» в пол на нескромных скоростях, то аппетит «китайца» не зашкалит в смешанном цикле в режиме «Эко» даже за 9 литров (причем, на секундочку, АИ-92), что для авто весом в две тонны — более чем убедительный плюс). А в «Комфорте» и «Спорте» ездить мы бы даже и не рекомендовали, настолько эластичен и послушен всем «хотелкам» водителя именно первый из названных.

Одним словом, он вполне может стать хорошей заменой доживающим свой век в нашей стране изделиям сбежавших из России так называемых грандов мирового автопрома...

— При цене машины от 2 679 000 рублей, если подойти к ее покупке серьезно, учитывая все выгоды, обещанные производителем, Jetour Х90 Plus — автомобиль солидный, внушающий уважение и всем своим внешним видом, и глубоким внутренним содержанием — отличный, как мне кажется, вариант для семей, предпочитающих активный стиль жизни. И по крайней мере я (не знаю, правда, как отнесется к этому мой Янь) уже готова изменить своему корейскому другу, приближающемуся к весьма сомнительному для мужчин возрасту, и поменять его на этого молодого, задорного, щедрого на ласки китайского товарища. Да и дочке он понравился...

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