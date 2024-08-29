Инь и Янь: тест-драйв кроссовера Jetour Х90 Plus

Семейного, подчеркнем, путешествия. В котором правильный выбор «кареты» (особенно если в ней едут дети, а родители берут «вожжи» в руки попеременно) — половина, если не больше, успеха дальнего вояжа. И мы в этом смысле не прогадали, «оседлав» на время отпуска большой кроссовер Jetour Х90 Plus.
Да что там — не прогадали! Автомобиль доставил не меньше удовольствия и Инь, и Янь, и их девятилетнему продолжению. Что, впрочем, вовсе не удивительно, если учесть, что все свои модели так называемой Х-серии марка позиционирует как автомобили для комфортных, и именно семейных поездок.
Не сказать, конечно, что в линейках конкурентов бренда нет машин, способных столь же достойно справиться с теми же задачами. Однако в отличие от Jetour, столь четкий фокус на путешествия, а в случае с серией Х на семейные путешествия, может сформулировать не каждый. И — главное — не каждый может реализовать еще с такой дотошностью к деталям и мелочам. Впрочем, судите сами...
Инь этой поездки — из тех самых «сумасшедших мамочек», что предусмотрительно берут с собой не только собственный гардероб на все случаи жизни и ситуации, но и половину городской комнаты ребенка, и весь привычный санузел в миниатюре, и весь детский ассортимент соседней аптеки, и еще кучу вещей из серии «на всякий случай». Янь в этом смысле — тоже мужик не промах, так что вещичек набралось на полноценное кругосветное путешествие.
То есть столько, что даже более чем вместительный грузовой отсек Jetour Х90 Plus (723, а при сложенных сиденьях 2 ряда — аж 1634 литра) всего не уместил, но вот захламлять салон не хотелось от слова «совсем». Но ведь не багажник же на крышу покупать в срочном порядке? Решение нашлось, стоило только повнимательнее изучить «недра» этого китайца.
— Честно говоря, я (правда, как владелица среднеразмерного «корейца») просто не ожидала, что автомобиль, пусть и большой, может без проблем вместить так много скарба, не превращая себя в подобие захламленного склада забытых вещей. Стоило поднять коврик багажника, как в нем обнаружилось столько ящичков, что мы в итоге без труда разместили все, что хотелось взять. Невероятно удобно! Мой Янь, правда, побурчал, что ради этих «шкафчиков» производитель спрятал «запаску» под днище и ему, в случае чего, придется долго с ней повозиться, но ведь это его проблемы, согласитесь? А меня немного расстроило, что в самом салоне — реально невероятно просторном — кармашков для хранения мелочевки, на мой взгляд, маловато. А те, что есть в дверях, — узковаты. Но нам троим вообще-то хватило!..
Да и салон, надо сказать, не разочаровал от слова «совсем», хотя при длине кроссовера в 4858, ширине 1925, высоте 1780 и колесной базе 2850 мм это и не удивительно. То есть на «дальняк» тут могут смело отправиться и пятеро даже упитанных взрослых без малейшего ущерба для своих голов-плеч-ног. Про малышей и говорить нечего, даже если двоим из них придется ехать в детских креслах — крепления Isofix в наличии.
И, конечно, дополнительный шарм поездке придает гигантская «панорама» — небо врывается в салон через более чем один «квадрат» остекления. А для тех самых привередливых мамаш автостроитель приготовил просто сногсшибательный сюрприз в виде продвинутой системы очистки воздуха, фильтрующей атмосферу в этой квартире на колесах на 95%. Понятно, что про наличие в «девяностом» двухзонного климат-контроля и вентиляции сидений говорить просто излишне.
К счастью, по внедорожному спрятанная под днищем «докатка» не понадобилась. Кто бы что ни говорил, а власти страны всерьез взялись не только за федеральные, но и за региональные трассы. По крайней мере, у нас на почти 1000-километровом пробеге по дорогам и дорожкам Московской, Ивановской и Владимирской областей вопроса, а доедет ли то колесо до Москвы, не возникло ни разу. Да и у автомобиля — тоже.
При клиренсе в 210 мм и относительно небольших для его класса свесах (906 мм — спереди и 1102 мм — сзади) он с легкостью берет не то что провинциальные направления, но и грунтовые разбитые проселки, даже если они холмисто-гористые.
При этом на магистралях к плавности хода Х90 Plus — по-американски вальяжно-диванной — не придерется даже закоренелый критик. Скорее всего, он даже не найдет к чему придраться на ухабчиках-выбоинках «регионалок»: наш «паркетник» нивелирует их для пятых точек седоков практически полностью. И единственное, что, возможно, даст ему некоторый повод для брюзжания, так это те самые раздолбанные гравийки, преодоление которых не нервирует и не создает совсем уж непереносимого дискомфорта, но чувствуется, конечно. Скорее всего, дело в колесах: 255/45 R20 — низкопрофильная резина, что вы хотите?
— Янь всю дорогу что-то брюзжал про вечную китайскую проблему с шумоизоляцией «поднебесных» авто. Но объективности ради замечу, что голос в салоне Jetour Х90 Plus все мы, включая заднюю малолетнюю пассажирку, не повысили ни разу, на каких бы скоростях и по каким бы дорогам ни шли. И музыка при этом играла всегда и довольно громко. Да, на предельно разрешенных скоростях аэродинамические шумы прорывались, но ни двигатель, ни колеса каких-либо сверхъестественных акустических сюрпризов точно не подкидывали...
И продолжая дорожно-туристическую тему. Маршрут наш был несложен и незамысловат. Из Москвы мы сначала пошли на Переславль-Залесский, а потом рванули на Суздаль. С заездом, понятное дело, в близлежащие локации. И подчеркнем, что качество асфальта на всем протяжении трипа претензий не вызвало.
Однако вот вам второй лайфхак. Очень рекомендуем, если также поедете в Переславль или, скажем, в Сергиев Посад, особенно в выходные, при возможности выезжать на Ярославку через ЦКАД: избежите множества пробок.
А уж на Суздаль, если по гамбургскому счету, теперь только одна, несмотря на всю ее дороговизну, дорога — М12 «Восток». На нее очень удобно выезжать из Первопрестольной через СВХ. Однако, повторим, цена беззаторной и быстрой езды — без малого 1500 рубликов в один конец.
— Что посмотреть в этих городках — решайте сами. Я же, как мать и как женщина, про дела житейские, ведь организация достойного быта в любом турпоходе — вторая, после «колес», половина его успеха. Так вот, в Переславле нам не понравилось в гостинице. Хотя включенные в стоимость проживания завтраки пусть и не отличаются изысками кухни и разнообразием меню, но сытны и из свежих продуктов приготовлены.
Но вот слышимость в номерах, застаивающаяся в душевых кабинках вода, неулыбчивый персонал настроение могут подпортить. «Дом Берендея» очень рекомендую посетить парам с детьми.
Что касается Суздаля, то его отельное разнообразие почти везде — на уровне. Но перфекционистам я бы рекомендовала остановиться в усадьбе «Добролюбово». Если же говорить о детском отдыхе, то обязательно сводите своих отпрысков на мастер-класс в «Горшечную Коровиных». Это будет для них (да и для вас) намного познавательнее, глубже и значительно дешевле, в конце концов, чем посещение аналогичной мастерской очень раскрученного бренда.
Кстати, про быструю езду. На тесте портала «АвтоВзгляд» побывал Jetour Х90 Plus с 2-литровым турбированным движком мощностью в 245 «лошадок» (5500 об/мин), агрегатированным с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением. Вот без преувеличения — зверь, а не машина!
Отклик на самое аккуратное нажатие на педаль газа — моментальный, набор до «сотки» абсолютно, по ощущениям, совпадает с заявленными производителем 8,5 сек., если не быстрее. И важно помнить, что ни шофер, ни пассажиры даже не ощущают скорости. Так что тут любителям «пошустрить» надо быть предельно осторожными и следить за тем, чтобы не было нарушений скоростного режима.
Понятно, что при таких характеристиках волноваться за безопасность динамичных обгонов даже колонны большегрузов не стоит. А вот учитывать качество дорожного покрытия — ту же колейность, например — просто необходимо, учитывая уже упоминавшуюся размерность колес. «Двадцатый» радиус априори будет пытаться в эти самые колеи нырнуть. Ну а дальше — как повезет, точнее — на сколько не повезет...
«Баранка», конечно, могла бы быть и поотзывчивее, но, честно говоря, это уже из области капризов профессионального тест-драйвера. По меркам же среднестатистического автовладельца, наш нынешний герой безукоризненно берет любые повороты практически без раскачки (с поправкой на его «рост», разумеется), уверенно вписываясь даже в почти формульные «шпильки».
— Тот факт, что Х90 Plus более чем уверенно ведет себя в любом скоростном диапазоне, большая заслуга его «робота». Слава богу, что китайцы все чаще отказываются от использования столь любимых ими CVT в пользу DCT и чистокровных «автоматов». Причем Jetour здесь — в числе первых.
Коробка очень четко и конкретно выполняет все задачи, что ставит перед ней водитель. Да что там говорить, если классический 6-ступенчатый автомат на моем личном корейском SUV и задумывается при выборе нужной ступени чаще и дольше, и даже иногда «пинается», чего я на Х90 Plus не почувствовала ни разу.
Правда, китайский «робот» немного «подтупливает» при начале движения задним ходом: передача включена, тормоз помаленьку отпускаешь, а он стоит себе, пока не газанешь. С непривычки, особенно в узких пространствах, не очень комфортно, хотя и не смертельно. Ну и не могу не сказать про то, что, несмотря на свои внушительные габариты, этот автомобиль при маневрировании в тех самых «узостях» не доставляет вообще никаких проблем. В том числе благодаря и парковочному ассистенту, и системе кругового обзора на 360 градусов.
Короче говоря, реально реактивное путешествие (именно так можно расшифровать название бренда) гарантирует своим владельцам Jetour Х90 Plus, дополняя «картинки», проносящиеся за окном, и в эмоциональном плане, и в физических ощущениях, и даже в бюджетных сомнениях любого тревеллера, особенно если он обременен чадами и домочадцами.
Если не топить «гашетку» в пол на нескромных скоростях, то аппетит «китайца» не зашкалит в смешанном цикле в режиме «Эко» даже за 9 литров (причем, на секундочку, АИ-92), что для авто весом в две тонны — более чем убедительный плюс). А в «Комфорте» и «Спорте» ездить мы бы даже и не рекомендовали, настолько эластичен и послушен всем «хотелкам» водителя именно первый из названных.
Одним словом, он вполне может стать хорошей заменой доживающим свой век в нашей стране изделиям сбежавших из России так называемых грандов мирового автопрома...
— При цене машины от 2 679 000 рублей, если подойти к ее покупке серьезно, учитывая все выгоды, обещанные производителем, Jetour Х90 Plus — автомобиль солидный, внушающий уважение и всем своим внешним видом, и глубоким внутренним содержанием — отличный, как мне кажется, вариант для семей, предпочитающих активный стиль жизни. И по крайней мере я (не знаю, правда, как отнесется к этому мой Янь) уже готова изменить своему корейскому другу, приближающемуся к весьма сомнительному для мужчин возрасту, и поменять его на этого молодого, задорного, щедрого на ласки китайского товарища. Да и дочке он понравился...
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