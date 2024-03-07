Сладкий «чили»: первый тест-драйв новейшего кроссовера Jetour T2

В полку китайских полноприводных внедорожников и кроссоверов с кузовом в стиле «а-ля Land Rover Defender/Jeep Wrangler» случилось пополнение. Компанию «квадратичных» Haval Dargo и Tank 300 теперь разбавит Jetour T2.

Вряд ли сильно ошибусь, если назову дизайн Jetour T2 самым мощным из известных мне косплеев Land Rover Defender. Даже беглый взгляд со стороны немедленно выхватывает кучу деталей и деталек, которые призваны, с одной стороны, подчеркнуть «преемственность», а с другой – внедорожное предназначение модели.

Пластиковые вставочки по бокам капота, причудливо-грубый формфактор фар головного света и задних фонарей, оформление чехла «запаски» на пятой двери, контрастные желтенькие вставки в массивных рейлингах на крыше, выраженные пластиковые расширители колесных арок, «квазижабры» на передних крыльях – все нацелено на создание соответствующего имиджа.

В переднем бампере – пара желтых «буксирных проушин». В кавычках – потому, что они не настоящие. Это всего-лишь пластмассовые элементы дизайна. Да и не может их тут быть на самом деле, поскольку кузов у T2 несущий. Как и у современного поколения Defender.

В салоне машины – продолжение темы «хочу как у британца». Эту идею дизайнеры бренда реализовали достаточно интеллигентно. С одной стороны ты понимаешь откуда «растут ноги». Но при этом нет ощущения «копипаста». То есть сохранена идеология подражания кумиру, но при своеобразии собственных дизайнерских решений.

Форма рулевого колеса и центрального тоннеля с селектором семиступенчатого «робота» с мокрым сцеплением, «шайба» управления режимами трансмиссии, полочка с бортиком перед креслом переднего пассажира, ручки на стойках – от них явно веет Land Rover. Но при этом цветная цифровая «приборка» и здоровенный тачскрин управления мультимедийной системой прямо отсылают тебя к решениям интерьера другой модели бренда – Jetour Dasheng.

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Как и у него, у Т2 большая часть управления функциями-опциями «заведена» в этот «планшет». Вплоть до причудливого алгоритма настройки боковых зеркал: запускаем этот режим на экране, а далее настраиваем их с помощью многофункциональной «крутилки» на рулевом колесе.

Я поначалу грешным делом решил, что и включение стояночного тормоза тут тоже запихнули «в тачскрин». Но нет! Эта кнопка здесь физическая. Просто разместили ее в нестандартном месте: слева от рулевого колеса, там где обычно располагается либо лоток для монет, либо «дергалка» открывания капота.

Замечу также, что на водительском месте Jetour T2 ты особого простора не чувствуешь. Хотя на самом деле и над головой, и по бокам от тебя свободного места – вагон, как говорится. Зато есть ощущение уюта. Как и на заднем ряду сидений. Автор этих строк со своим ростом в 181 см легко устроился тут «сам за собой». Между моими коленками и водительским креслом остался изрядный зазор, несмотря на то, что я предпочитаю сидеть за рулем, отодвинувшись почти максимально назад. Подозреваю, что будущие владельцы этого кроссовера будут любить его не только за фактический комфорт, но и за ощущение «домашности».

Создатели T2 постарались сделать так, чтобы внедорожные возможности модели максимально соответствовали его брутальной внешности. Полный привод тут организован с помощью электронной муфты, направляющей момент к задней оси.

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Есть электронные блокировки дифференциалов – заднего моста и межосевого. Трансмиссия умеет не только «в спортрежим», но и двигаться по «снегу», «камням». Присутствует ассистент спуска с горки и «кнопка» принудительного увеличения оборотов вентилятора системы охлаждения двигателя (чтобы не «закипеть» летом на бездорожье). А камеры «по кругу» в случае чего помогут «просочиться» в какую-нибудь узкость.

В процессе покатушек на Jetour T2 я (в режиме трансмиссии «камни») специально организовывал диагональные вывешивания кроссовера. По моим ощущениям, электронике хватало максимум секунды-полутора, чтобы осознать происходящее и заблокировать дифференциалы. После чего машина спокойно двигалась дальше. Не менее спокойно кроссовер взбирается на имитацию «скользкого холма» – искусственную горку, оснащенную роликами.

Надо сказать, что и на асфальте T2 не плох. Хотя руль тут, к сожалению, напоминает скорей джойстик – как говорится «пустой». Зато порадовала работа подвески. Серьезные неровности типа «лежачего полицейского» или глубокой выбоины в дорожном полотне, отрабатывает очень плотно, собрано, без какого-либо намека на удары, подбросы кормы и прочие выкрутасы. Энергоемкость на уровне. С проглатыванием мелких неровностей дела обстоят не идеально, но однозначно лучше чем у многих конкурентов.

В скоростных поворотах T2 кренится гораздо меньше чем можно было бы ожидать от автомобиля с клиренсом в 205 мм, а 235 л.с. его двухлитрового мотора хватает, чтобы с места стартовать с пробуксовкой задних колес на пыльном асфальте.

В общем за 3,75-4 млн. рублей – более чем приличная машина: и смотрится свежо, и едет очень неплохо.