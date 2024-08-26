Давай с тобой поговорим: тест-драйв нового поколения кроссовера Haval F7

В конце августа в России начались официальные продажи очередного поколения китайского кроссовера Haval F7. От своей предыдущей версии, что производили китайцы на своем заводе в Тульской области последние пять лет, автомобиль отличается кардинально. В ходе первого теста новинки портал «АвтоВзгляд» разобрался, в чем суть прогресса.

И сразу скажем, что в ходе презентация этого SUV представители марки даже и не думали проводить какие-то аналогии с моделью, чье производство некоторое время назад было прекращено на заводе Haval в Тульской области. Ведь перед совершенно иная машина, которая уже сходит с отечественного конвейера, подменив собой как прежний F7, так и его версию в виде кросс-купе F7x.

Этот автомобиль базируется, по сути, на трех китах. Прежде всего, это новая модульная платформа L.E.M.O.N 2021 года, которую уже успешно используют более 20 моделей бренда. Амбиции этой подчеркивает совершенно новый дизайн с безрамочной радиаторной решеткой, эффектной и, надо признать, эффективной двухуровневой LED-оптикой и мощной боковой линией. Закрепить успех призваны выдвигающиеся ручки дверей.

И, наконец, третьим элементом успеха производитель видит в голосовом помощнике, который знает 3 млн. русских слов. С помощью голоса можно управлять целым рядом функций — климатом, освещением и прочими — мануал которых зашит в центральном дисплее медиасистемы и не всегда доступен на ходу.

1/5

Водительский ассистент активируется кнопкой на руле либо словом-паролем, причем никакого распознавания голоса не требуется. Пожаловаться, скажем, на жару может даже пассажир. Электроника локализует его голос и добавит прохлады на правое сиденье. Помощник при этом обещает почти полное (до 96%) семантическое понимание седоков. То есть можно не напрямую указывать, что сделать: «позвонить маме», например. А лишь выразить свои ощущения: «слишком громко» или «мне холодно»...

Однако бесспорным козырем нового F7 стала интеграция в его медиа возможностей сервисов «Яндекс», работающих от SIM-карты, установленной в автомобиле в том числе для поддержки телематических сервисов.

Пока это только «Яндекс. Навигатор», который может работать и off line, и «Яндекс. Музыка». Но скоро к ним присоединится изрядная библиотека аудиокниг. Признаться, крайне приятный и практичный функционал, особенно, когда с навигатором можно общаться разговаривать.

1/5

Кстати, беспроводное подключение по протоколу Apple Carplay уже доступно в машине, тогда как Android Auto еще в процессе подготовки. Появится уже в следующем году. В любом случае, предоплаченный производителем интернет-трафик в течение года после приобретения F7 будет бесплатным для покупателя.

ГДЕ ЗДЕСЬ КНОПКА

Салон выглядит по нынешним меркам обычно. То есть модно и аккуратно. При доминирующей мощной спарке экранов приборной панели и мультимедийки (10,25 и 12,3 дюймов в базе, а для топовых комплектаций — 12,3 и 14,6 дюймов) нам даже оставили немного физических кнопок управления на центральной панели. Это обогревы, быстрый вызов меню климатической системы и кнопка кондиционера. У китайского брата F7 — модели Shenshou/Monster таких преференций нет.

Однако с первого взгляда в салоне смущает одна вещь — «голая» поляна на центральной консоли. Рычаг управления коробкой передач «по-мерседесовски» переехал на правую часть рулевой колонки. А под правой рукой водителя теперь раскинулась внушительных размеров площадка для беспроводной зарядки смартфона.

1/7

Путаницу это внесло изрядную: переключатель стеклоочистителей переехал на левую сторону рулевой колонки, а управление светом, уж простите за каламбур, рассеялось. Основное меню нужно искать в интерфейсах дисплея медиасистемы, противотуманки включаются кнопкой справа от руля, а поворотники остались на привычном месте. Кстати, левым подрулевым рычажком можно моргнуть «дальним» при необходимости.

Словом, освоение новых протоколов управления F7 вышло непростым. Несколько раз даже пришлось заглядывать в бумажную инструкцию по эксплуатации. Например, в поисках того, как активизировать активный круиз-контроль или как включить дальний свет (для этого в меню требуется отключить авто-режим). Многие вещи тут организованы не вполне интуитивным образом.

ЧТО С ПОДВЕСКОЙ

Впрочем, устроиться за рулем можно с комфортом и без труда. Среди пунктов подготовки модели к продаже на российском рынке, помимо физических кнопок и продвинутой антикоррозионной обработки кузова производитель называют увеличенные сиденья и возможность регулировки положения ремней безопасности. То есть о нас заботятся, что приятно.

1/4

Но особенно потрудились специалисты, занимавшиеся настройкой подвески. При внушительной колесной базе в 2800 мм машина очень плотно стоит на дороге в движении. Особых кренов или кивков при торможении не отмечено. В поворотах кроссовер послушно идет за рулем, для которого возможно выбрать настройку «Спорт» даже при режиме движения Normal.

На ровной дороге вы наверняка сполна получите весь спектр удовольствий от вождения. Не разочарует F7 и на разбитой трассе, где неровности и брак деликатно глотаются независимой подвеской. Тогда как амплитуда ее работы позволяет вполне вольготно чувствовать себя и на лесной дорожке.

Пусть клиренс и не превышает 191 см (на некоторых версиях — и того меньше), внедорожные возможности кроссовера не разочаровали. Тем более, что в меню-настройках можно выбрать соответствующие обстоятельствам режимы: «Снег», «Песок» или просто OffRoad. Словом, новый F7 едет однозначно интереснее предшественника. Компромисс между жесткостью и комфортом выбран удачно.

А ЧТО С ДИНАМИКОЙ

Любителей рвануть со светофора ждет некоторое разочарование. Нам удалось прокатиться на наиболее мощной 2-литровой версии SUV с двигателем 4N20 (192 л. с, 320 Нм), известным по модели Haval Dargo.

1/4

В паре с 7-ступенчатым «роботом» он при обгонах всегда оставляет водителю некоторый запас тяги, чтобы не нервничать. Машина набирает скорость уверенно и где-то даже жадно. Однако при старте с места, коробке требуется на «пробуждение» некоторое время. Пауза после нажатия на педаль газа хорошо чувствуется.

Все двухлитровые версии предлагаются с полным приводом, тогда как полуторалитровые модификации исключительно переднеприводные. В базе устанавливается так же хорошо известный (по модели Jolion) турбомотор 4B15D (150 л. с, 230 Нм).

Как поведет себя с ним довольно массивная «семерка» прогнозировать не так уж и сложно. Наверняка это будет умиротворенно. Оба мотора собираются в России и готовы к работе на 92-ом бензине. Что касается расхода топлива, за который часто ругали первый F7, на новеньком, еще не обкатанном 2-литровом кроссовере нам не удалось опустить среднюю цифру расхода ниже 11,3 л/100 км.

1/2

Правда, мы злоупотребляли спортивным режимом, не стеснялись нажимать на газ и не раз толкались в пробках. И все же надеемся, что внушительные 11,3 — лишь «притирочный» вариант. Выглядит высоковато особенно с учетом того, что гоняли мы преимущественно по загородным трассам.

ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК!

Купить новый F7 в базовой версии Elite можно за 2 699 000 рублей. Да, это дороже аналогичной комплектации прежней модели на 100 000. Однако F7 первого поколения привлекал еще более доступной модификацией Comfort. А с ней разница стоимости базовых комплектаций составляет уже внушительные 250 000.

При отсутствии «жирка» версия Elite все равно cможет порадовать модными выдвижными ручками дверей, двухзонным климат-контролем, беспроводными протоколами и, повторим, сверхполезными сервисами от «Яндекса». Кроме того, тут будет исчерпывающий набор «зимних» опций. У модификации с 2-литровым мотором добавится полный привод, что поднимет стоимость до 3 099 000 рублей. Исполнение Premium (2 899 000 руб. за 1,5-литровую версию с моноприводом) — вариант промежуточный.

1/5

Пожалуй, это оптимальный набор опций, среди которых среди прочего появляются 19-е колеса, электроприводы пятой двери и кресла водителя, большие дисплеи, беспроводная зарядка и аудиосистема с восемью динамиками.

Из систем безопасности присутствуют датчики слепых зон и безопасного открывания дверей. Внешне Premium может похвастать световым диодным мостом над передним бампером и «бегущими» огоньками поворотников. За 2-литровый полноприводный вариант в этой комплектации попросят 3 299 000 рублей.

Топовая версия Tech Plus безальтернативно 2-литровая и полноприводная. Тут уже полный пакет электронных ассистентов, голосовой помощник, проекционный экран на лобовом стекле, аудио с сабвуфером, вентиляция сидений и электропривод пассажирского кресла. А так же многое другое. Здесь за F7 придется заплатить уже не меньше 3 499 000 рублей, что на 150 000 дороже предшественника.

1/6

И все же чуть меньше, чем сопоставимая конфигурация Haval Dargo. Так что по факту Haval F7 по-прежнему позиционируется в линейке между Jolion снизу и Dargoсверху, хотя визуально «семерка» теперь выглядит где-то и побрутальнее последнего.

Таким образом, F7 удачно обновился, перепрыгнув первую модель по всем параметрам, включая ценники. Помимо его продвинутой интеллектуальной составляющей, внимание покупателей теперь наверняка зацепится и за ездовые характеристики.

Производственные планы Haval амбициозны, однако в сегменте кроссоверов C- и D-классов, куда отчасти заскакивает и F7, скопилось уже довольно много способных конкурентов. Позволит ли продолжающаяся локализация производства держать конкурентные цены на кроссоверы Haval — пока вопрос. Но в целом перспективы нашего нынешнего героя выглядят вполне оптимистично.