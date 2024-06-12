Черный лебедь: первый тест-драйв новейшего кроссовера Haval H3

Обычно мы не ждем от компактных кроссоверов особых подвигов, понимая, что подавляющее большинство моделей класса SUV-B — беспомощные хетчбэки-переростки. Безальтернативный передний привод, небольшой клиренс, шаблонные и довольно посредственные настройки агрегатов, скудное оснащение. Но у этого правила, как и у любого другого, есть исключения. И вот «подъехало» очередное — Haval H3, справивший российскую премьеру в середине мая.

Сами «хавэйловцы» характеризуют новинку как «городской кроссовер с внедорожным потенциалом», а сегмент — которому он, по сути, дал старт — называют «компактные квадратные SUV». Кстати сказать, Haval H3 стал первопроходцем и еще одного плана — именно с этой модели начинается российская история обособленной дилерской сети Haval Pro, специализирующейся на автомобилях «повышенной проходимости».

Для тех, кого новость о разделении автосалонов Haval обошла стороной, поясню: весь текущий модельный ряд бренда, за исключением H3, останется прежним дилерам, а наш сегодняшний герой и будущие «внедорожные» новинки уйдут в центры Pro. Иными словами, приобрести «трешку» можно только в новых шоу-румах, а их пока 25 на всю страну... Моей логике идея дробления сети не поддается — это наверняка лишь запутает потенциальных покупателей — но да ладно, вернемся к H3.

Поскольку новичок является продолжением «хавэйловской» оффроуд-темы, вполне естественно, что его внешний вид выдержан в соответствующем фирменном стиле. Взгляните: плоть от плоти младший брат Dargo — никакие ДНК-тесты не нужны. Хотя дебютант не лишен оригинальности. Он более свиреп, суров и дерзок — как, наверное, и полагается малому (с ударением на второй слог) в большой семье. И так, на мой взгляд, даже намного лучше.

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Кто-то, быть может, надменно фыркнет, указав на неокрашенный пластик бамперов, колесных арок и порогов. Но, во-первых, эти накладки защищают дорогущие кузовные панели от досадных повреждений (помните про внедорожный потенциал, да?), а во-вторых, они ведь тоже придают машине брутальности — стиль! Другое дело — «нарост» на пятой двери. Или, если изъясняться более протокольно — неказистая вставка, имитирующая кофр запасного колеса.

У Mengshi M-Hero 917, который сразу приходит на ум, похожее решение несет функциональный смысл: «запаска» в кофр не влезет, но пара кирпичей — вполне. Здесь же у нас не бокс, а просто элемент дизайна. Впрочем, представители бренда говорят, что и он небесполезен — якобы защищает заднее стекло, обделенное «дворником», от грязи. Ее на сочинских дорогах, где мы знакомились с Haval H3, не нашлось, но из-под колес летело много пыли. И, забегая вперед, скажу, что стекло в самом деле оставалось чистым.

Интерьер новинки, равно как и ее экстерьер, мне, что называется, «зашел». Добротная отделка мягкой экокожей, гармоничные вставки под карбон и хром. Строго, дерзко и современно — ни малейшего намека на вычурность, от которой, впрочем, Haval давно избавился. Особое внимание обращает на себя «самолетный» селектор коробки передач, перекочевавший из Tank 300. И панорамная крыша площадью 1,1 м² — самая крупная в классе, между прочим.

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Журить китайцев за неэргономичность кокпита не приходится. «Баранка» регулируется и по высоте, и по вылету — диапазонов хватает. Сиденье удобное — с довольно длинной подушкой, хорошей боковой поддержкой и «запоминанием», внимание, аж трех положений настроек. Поворчу, с вашего позволения, только на «сенсорность»: физическая клавиша на «рабочем месте» водителя, если не считать «старт-стоп», Mode (режимы движения), а также кнопки на руле и дверях, лишь одна — «аварийка».

Да-да, отдавать приказы той же климатической системе приходится посредством мультимедийки, хотя основные клавиши, регулирующие, в том числе, мощность обдува и температуру, вынесены на «закрепленную» панель в нижней части экрана. Но обогрева кресел, например, на этой виртуальной консоли нет — нужно «ловить» его в «погодной» вкладке, что на ходу не слишком безопасно.

Сам информационно-развлекательный комплекс интуитивно понятен и удобен. К качеству изображения и скорости реакции на касания вопросов нет. Под тачскрином мультимейдики и парой дефлекторов — большая площадка для двух смартфонов. Причем «водительская» половина — с беспроводной зарядкой мощностью аж 50 Вт. И как по мне, так место для гаджетов выбрано удачное: экран мобильника с навигацией всегда находится в поле зрения.

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Впрочем, карты можно, подключившись к мультимедийке, вытащить и на большой дисплей. А вот на приборную панель — пока нет. Но там и без навигации «динамики» хватает: помимо базовой информации, на щиток выводятся, скажем, пиктограммы с максимально разрешенной скоростью на данном участке дороги — Haval H3 снабжен системой распознавания знаков. Правда, они совсем маленькие — с более крупными, благо что компоновка приборов позволяет, было бы удобнее.

Но хватит ненасытно жать кнопки и дергать всевозможные рычажки — пора трогаться! Перевожу селектор коробки передач в «Драйв», аккуратно прижимаю педаль газа и проезжаю на новеньком «Хавэйле» первые километры. Ей-богу, удивительные ощущения — совершенно не похожие на те, что обычно испытываешь за рулем заурядного городского кроссовера made in China. Будто управляешь и не «компактом» вовсе, а увесистым внедорожником. Только в отличие от последних, дебютант куда более маневренный и покорный.

На дороге наш главный герой стоит будто влитой: крены уловимы едва ли, притом что подвеску (спереди в конструкции МакФерсон, сзади — многорычажка даже у базовой модификации) чрезмерно жесткой не назовешь. Небольшие неровности ходовая отрабатывает добросовестно, но вот вне асфальта нужно быть аккуратнее: крупные ямы и кочки доводят ее до пробоя. Приятное впечатление в целом оставили и настройки «руля» — у H3 он менее острый, нежели у Jolion.

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И раз уж вспомнили Jolion — именно у этой модели новичок позаимствовал движок. В линейке H3 базовый вариант наддувной «полторашки» подразумевает те же 143 л.с., а вот старший — уже 177 сил. В последнем случае агрегат «вооружен» турбиной с изменяемой геометрией VGT: он, как утверждает производитель, выходит на рабочую температуру на 30% быстрее и, следовательно, потребляет меньше топлива. Подтвердить это или опровергнуть по итогам двухдневного тест-драйва сложно, нужно больше времени, так что пока поверим на слово.

Семиступенчатая роботизированная коробка передач тоже досталась «трешке» от бестселлера. Вот только наш сегодняшний герой куда тяжелее младшего брата, а потому и темперамент у него другой — более флегматичный. Сказать, что Haval H3 откровенно бойкотирует импульсивные команды капитана (например, резко ускориться), нельзя, но выполняет он их без особого энтузиазма. Да, режим «Спорт» машину бодрит. Правда, чересчур: появляются малоприятные нервозность и дерганность.

Вспоминаем про «внедорожный потенциал» кроссовера и съезжаем на каменистый берег реки Шахе. Клиренс 196 мм и углы въезда/съезда 21 и 25 градусов внушают некоторую уверенность, однако все равно волнительно. Раскачиваясь на валунах, Haval H3 пробуксовывает, но белый флаг не выбрасывает. Нежная коробка перегреть себя не дает: до характерного запаха дело дошло, до предупреждения на приборке — нет. Выкарабкался. Похвально.

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Тем, кто всерьез задумывается об оффроуд-приключениях на H3 (ну вдруг), следует знать, что заводская комплектация не предусматривает надежную защиту двигателя — имеется только пластиковая накладка. Впрочем, в каком-то смысле и это плюс: она не гремит под обстрелом тех же камешков. Кроме того, нужно быть осторожнее с резкими торможениями на скользком уклоне. Это упражнение само по себе довольно опасное, а тут еще и авто внушительного веса — под две тонны с седоками.

Если же вернуться в будничную действительность, то есть на асфальт, то для города Haval H3 — вариант, на мой взгляд, очень неплохой. Автомобиль компактный, но при этом довольно просторный. У него куча электронных ассистентов — в том числе круговой обзор с так называемым прозрачным капотом. Единственное — нет клавиши, позволяющей вывести изображение с камер в нужный момент: оно появляется только при переводе коробки в «Реверс». И, раз уж коснулись темы обзорности, мне не хватило видимости через заднее стекло.

Что еще хотелось бы отметить? Багажник Haval H3 оснащен электроприводом: в старших версиях пятую дверь можно открывать, даже проводя ногой под бампером. Сам грузовой отсек по меркам класса довольно вместительный, но в нем нет розетки, крючков, ремней и прочих полезных петель. И если на креплениях китайцы «подсэкономили», то на «шумку» они не поскупились — еще есть к чему стремиться, но уже весьма неплохо.

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К слову о звуках. Haval H3 может похвастать акустической системой JVC с 16 динамиками и «театральным» эффектом. Если выкрутить «музыку» до того уровня громкости, когда пассажира уже не слышно, то можно ощутить спиной вибрацию передних кресел в такт композиции. Не так, чтобы сильно нужно, но прикольно.

Сиденья в машине, кстати, обогреваются все. А помимо них — руль, «лобаш» и форсунки стеклоомывателя. Из прочих доработок, крайне актуальных в морозных российских широтах — внедрение аккумулятора увеличенной емкости, 4,5-литрового бачка для «незамерзайки», а также усиленная обработка кузова антикоррозийными составами. И это при том, что Haval H3 не локализован в Тульской области — машины поставляют из Китая.

А теперь, внимание, вопрос! Сколько должно стоить сие компактное великолепие с реальным внедорожным потенциалом? Подсмотреть ответ можно на официальном сайте марки: от 2,6 млн. рублей за модификацию с передним приводом и от 3,1 млн. — с полным. По моему мнению, прайс, учитывая как все вышесказанное, так и рыночные расклады, вполне адекватный. И можно с уверенностью предположить, что столь неординарную модель покупатель оценит по достоинству.

Браво, «Хавэйл», у вас снова получилось!