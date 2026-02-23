Привет «Прадику»: экспресс-тест Deepal G318, который скоро приедет в Россию

Якэши — такое место, куда среднестатистический турист не поедет зимой по доброй воле. Это крохотный городок во Внутренней Монголии, где -25°С считается нормальной температурой, а снег лежит так плотно, словно его укатывали асфальтовым катком. И именно туда компания Changan привезла журналистов, чтобы мы в экстремальных условиях испытали новый внедорожник суббренда Deepal — модель G318, которая этой весной появится в российских автосалонах.

Индекс G318 — не случайный буквенно-цифровой набор. Это отсылка к Национальному шоссе «Годао 318» (или G318), самой протяженной автодороге Китая. Она простирается от Шанхая до непальской границы через Тибетское нагорье, серпантины и пейзажи, от которых у путешественников перехватывает дыхание. Назвать так автомобиль — значит заявить: перед вами машина для дальних поездок, причем не только по асфальту, но и по пересеченной местности. Что ж, весьма амбициозно.

Первое, что бросается в глаза при встрече с машиной вживую, ее габариты. G318 — крупный внедорожник с размерами 5010/1985/1895 и колесной базой 2880 мм. Что касается экстерьера, то дизайнеры Deepal явно вдохновлялись иконами жанра — Mercedes-Benz G-класса и Jeep Wrangler. Квадратные пропорции, вертикальная задняя стенка, массивные колесные арки. Впрочем, «цитаты из классики» в плагиат не превратились, а сложились в нечто оригинальное, свежее и даже немного игрушечное. Обтекаемые линии смягчили брутальность силуэта, а мудреная светотехника придала автомобилю футуристичности.

Интерьер Deepal G318 я бы назвала «технологичной мужественностью». Никаких попыток притвориться уютной гостиной на колесах — скорее, кухней для серьезных путешествий. На передней панели доминирует 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы: яркий, контрастный, отлично читаемый даже под безжалостным зимним солнцем. Цифровая приборная панель, кстати, тоже не подвела — все четко, без бликов и засветов.

Что по-настоящему порадовало, так это физические клавиши базовых настроек климата. В эпоху, когда производители прячут все в сенсорные меню (а водители проклинают их на каждом перекрестке), инженеры Deepal сохранили нормальные, осязаемые кнопки.

Передние кресла и задний диван оснащены подогревом, вентиляцией и массажем — полный джентльменский набор. Человеку средней комплекции сидится на водительском месте удобно. Второй ряд довольно просторный: коленям не тесно, потолок не давит. Селектор переключения передач представляет собой подрулевой рычажок, и лично мне это решение нравится: экономит миллисекунды и освобождает пространство на центральном тоннеле.

Арсенал электронных помощников приятно удивляет. Система кругового обзора охватывает 540° и имеет функцию «прозрачного капота». На бездорожье, когда ползешь по каменистой тропе и не видишь, что творится перед передним мостом, она спасает и подвеску, и нервы. Аудиосистема насчитывает 16 динамиков, голосовое управление построено на базе ИИ. Хотя его перспективы в России — пока большой вопрос. Будет ли система понимать русскую речь и насколько адекватно, покажет время.

Deepal G318 — это последовательный гибрид (EREV). То есть колеса вращают электродвигатели, а 1,5-литровый турбомотор трудится исключительно как генератор, подпитывая тяговую батарею. На российский рынок приедет полноприводная модификация — с отдачей около 430 л.с. и крутящим моментом 572 Нм. Впечатляет заявленный разгон до сотни — всего лишь 5,9 секунды. Toyota Land Cruiser Prado 250 с его лучшим показателем в 8,8 секунды может лишь уважительно присвистнуть.

Суммарный пробег при полном баке и заряженной батарее — до 1100 км. На чистой электротяге — 190 км. Батарея емкостью 35,07 кВт·ч поддерживает быструю зарядку: с 30 до 80% — за четверть часа. Цифры, разумеется, паспортные, и в реальных условиях они наверняка окажутся скромнее. Но даже с поправкой на действительность аппетит около шести литров на сотню (как рассказывают на форумах китайские водители) для машины такого калибра — это весьма приятно.

Кузов у G318 несущий, с высокой долей высокопрочной стали — и это принципиальный момент, отличающий его от рамных «проходимцев» вроде Tank 500 или Haval H9. Такая конструкция обеспечивает лучшую управляемость и комфорт на трассе, но традиционно считается менее выносливой в тяжелых условиях. Инженеры Changan, впрочем, компенсировали этот нюанс серьезным арсеналом внедорожных систем.

Межосевая и задняя блокировки дифференциалов, электронная система ET All-Terrain с россыпью режимов движения (песок, снег, грязь и прочие), ассистенты при подъеме и спуске, «ползучий» режим для ювелирного преодоления препятствий. Венчает же список функция «танкового разворота»: автомобиль вращается практически на месте за счет разнонаправленной работы колес на передней и задней осях. На узкой лесной просеке или забитой парковке — реальное подспорье.

Подвеска — полностью независимая: спереди на двойных поперечных рычагах, сзади многорычажная. Опционально доступна и пневматическая с адаптивными амортизаторами, позволяющая варьировать высоту клиренса от 210 до 240 мм. Геометрическая проходимость достойная: угол въезда — до 30°, съезда — до 32°, глубина преодолеваемого брода — 620 мм.

ПРАТИКА

Теперь — о том, как прошел наш морозный тест-драйв. Заснеженный полигон, скорость, ограниченная на отметке в 60 с небольшим км/ч, считаные минуты за баранкой. Упражнение — три круга по плюс-минус идеальному кольцу. В общем, классика китайских испытаний, на которые, как правило, зовут десятки журналистов. Полную картину о машине в условиях ограниченного времени, конечно, не составишь, но кое-какие выводы сделать можно.

Например, о том, что руль G318 удобно ложится в ладони — и по хвату, и по толщине обода. Автомобиль откликается на вращение штурвала адекватно, без задержек и халтуры. На укатанном снегу, где сцепление далеко от идеала, внедорожник ведет себя собранно и предсказуемо. Система стабилизации вмешивается деликатно, но своевременно: когда задняя ось начинает поскальзываться, электроника гасит поползновение быстро и без грубости. Тормоза тоже показались вменяемыми.

Еще отмечу радиус разворота (обычного, не танкового) — небольшой для машины с такими габаритами. Маневрировать на узкой дорожке при смене пилотов удавалось без лишних движений. Обзорность достаточная: массивные стойки, характерные для подобных авто, присутствуют, но критических мертвых зон как будто и нет. А еще — в салоне было тепло, на что тоже обращаешь внимание, когда за бортом -25°С.

А раз уж наш опыт оказался столь скоротечным, и многое осталось «за кадром», я прогулялась по китайским форумам, где владельцы G318 (а также блогеры, журналисты и прочие неравнодушные) делятся своими впечатлениями о машине. И картина сложилась любопытная.

Хвалят в основном плавность хода и способность подвески деликатно справляться с неровностями. Восхищаются топливной экономичностью, отмечают динамику, которой с лихвой хватает для уверенных обгонов на трассе и стремительных стартов с места. Возможности полного привода, блокировок и «танкового разворота» вызывают у китайцев уважение. Еще пишут, что машина легко справляется с диагональным вывешиванием и крутыми подъемами, оставаясь при этом комфортнее традиционных рамных «проходимцев».

Что же до недостатков, то некоторые жалуются на крены кузова в виражах. Упоминают снижение скорости зарядки батареи на морозе, недостаточную информативность руля на скоростях выше 120 км/ч. Кроме того, пользователи сетуют на короткую подушку передних кресел (очевидно, рослым водителям ее длины все же не хватает), а также неровный пол при сложенных задних сиденьях. Обязательно проверим все эти моменты в ходе полноценного российского тест-драйва.

Когда этот самый тест-драйв будет? Производство Deepal G318 уже стартовало на калининградском заводе «Автотор». В продажу автомобили поступят, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители марки, в марте-апреле 2026-го. Ценник пока не озвучили, но едва ли прайс окажется ниже 5,5 млн рублей.

С конкурентным окружением ситуация неочевидная. Кого можно назвать прямым аналогом? Rox 01? По техническим характеристикам он очень близок, но стоит от 8,3 млн рублей и совершенно не приспособлен к суровым российским условиям. Jetour T2? Аналогичный несущий кузов, но это все-таки кроссовер. Tank 500, Haval H9, Toyota Land Cruiser Prado? Идеологически похожи, однако все они рамники, а значит, не совсем то.

Как бы то ни было, Deepal G318 наверняка найдет своего покупателя, ведь машины такого формата пользуются в нашей стране довольно высоким спросом. Так что главный вопрос в другом: насколько паспортные характеристики модели подтвердятся в условиях настоящих российских морозов, отечественных направлений и того, что у нас принято деликатно именовать «бездорожьем».