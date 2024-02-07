Средний возраст авто в России продолжает расти, а пробег — уменьшаться

Средний возраст легковушек на просторах нашей страны продолжает неуклонно расти. Если в 2018 году, по данным агентства «Автостат», он составлял 13,1 года, то в 2023-м — уже 14,7. Больше «глубоко подержанных» машин становится и в автосервисах — об этом свидетельствует свежая статистика СТО.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные компании Fit Service, средний возраст автомобилей, которые посещали станции техобслуживания в 2023 году, составил 12,3 года. При этом доля машин, отметивших 15-й день рождения, выросла за прошлый год с 25% сразу до 35%.

— Рост среднего возраста автомобилей в стране говорит о том, что ремонты, с которыми мы будем сталкиваться в ближайшие годы, будут усложняться. Водители сегодня стремятся продлить жизнь своих машин и вкладываются в поддержание их работоспособности. А потому спрос на услуги СТО будет только расти, — отметила глава Fit Service Татьяна Овчинникова.

Еще один важный показатель — по итогам прошлого года средний пробег составил 12 570 км, сократившись по сравнению с 2022-м на 4%.

Автопарк страны активно стареет, и рынок новых машин не может обеспечить его обновление. Водители стремятся ездить на своих «ласточках» как можно дольше и для этого берегут их, по возможности лишний раз не эксплуатируя — на это, собственно, и указывает снижение пробега. Исключение составляют лишь те автомобили, на которых откладывать ремонт уже нельзя.