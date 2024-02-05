Пять неизлечимых проблем китайских машин, «всплывающих» только после покупки

По прошествии почти уже года с момента начала бума поставок китайских легковушек в Россию, в массовом сознании отечественного автомобилиста потихоньку стали вырисовываться не только типичные плюсы, но и минусы, присущие авто из Поднебесной. Речь в данном случае идет не о степени надежности тех или иных систем и узлов этих авто. И не о возникающих порой «нюансах» с запчастями и «расходниками» для их обслуживания. Имеются в виду часто встречающиеся не вполне удобоваримые для российского автомобилиста особенности совершенно исправных авто многих марок от наших новоявленных восточных партнеров.

Так, нынешней зимой для очень многих российских владельцев этих легковушек стала сюрпризом манера работы кондиционера. В какой-нибудь европейской или японской машине, если вы выставляете его обогрев воздуха до, скажем, +25ºС, поток из воздуховодов соответствует этой температуре. А у «китайца» при аналогичном значении индикации блока управления климатом из дефлекторов тянет лишь слегка тепловатый воздух. И чтобы более-мене прогреть атмосферу в «салоне», климатическую установку приходится выкручивать в положение «максимального тепла». Так происходит по двум причинам.

Фото: АвтоВзгляд

Во-первых, просто потому, что у китайцев так принято настраивать «печку». А во-вторых, в подавляющем большинстве случаев моторы китайских легковушек малообъемные, оснащенные турбиной. Даже на крупных моделях с большим салоном. Получается, что теплотворной способности маленького «движка» просто недостаточно для здоровенного внутреннего объема кузова. От того и не греется салон, особенно в приличный мороз.

Кроме того, нельзя не отметить, что у многих «китайцев» плохо обстоят дела с «теплым пакетом». Не удивляйтесь, если у какого-нибудь премиального седана или кроссовера ценой более 5-7 млн. рублей не найдется ни электроподогрева лобового стекла, ни «теплого руля». Или окажется, что машина оснащена лишь одной из этих крайне полезных в России опций. Зато будет в наличии куча водительских ассистентов, видеокамеры «по кругу», отделка всего и вся кожей. Попадались экземпляры «китайцев» даже без подогрева передних кресел. Решившимся на приобретение авто из КНР надо, например, иметь в виду, что китайцы недолюбливают электроподогрев сидений: мол, он плохо влияет на мужскую потенцию. Поэтому-то и отсутствует на некоторых моделях. Готовы ли вы мириться с таким вниманием к вашему здоровью зимой – вперед, как говорится.

Фото: globallookpress.com

Подобные «проколы» в комплектации машин говорят о том, что эти ТС изначально предназначены для внутреннего китайского рынка, а в Россию их повезли в расчете, что наш покупатель, «изголодавшийся» по новым машинам из-за ухода европейских, корейских и японских брендов, сметет все. Отчасти так оно и происходит.

Кроме того, порой уже после счастливого приобретения «китайца», покорившего вас кучей больших тачскринов в салоне, выясняется, что для переключения режима обдува кондиционера нужно залезть в «планшетник» системы управления машиной, прорваться через 3-4 уровня меню, и только там ткнуть пальчиком в нужный значок. И все это на ходу. Или для отключения системы стабилизации, которая «душит» двигатель, мешая выбраться из ледяной ложбинки на парковке, вам приходится забираться в такие мрачные закоулки настроек автомобиля, о существовании которых вы даже не подозревали на этапе дилерского тест-драйва. А когда вам вздумается подключить свой телефон к машине, придется раз пять повторить изощренно-многоходовую процедуру – потому что не ошибиться в выполнении этого алгоритма можно лишь после многолетних тренировок в обществе монахов Шао-Линя...

Фото: globallookpress.com

Какой же русский не любит машины покрупнее! Особенно если это кроссовер (пусть и с приводом лишь на одну ось). У китайцев на этот запрос полно предложений, в линейках многих марок хватает такого добра. Имеются модели с колесной базой практически любой мыслимой длины. Покупатель рад большому расстоянию между осями: сколько места для ног задних пассажиров, какой глубокий багажный отсек - покупаем! А потом, уже в процессе эксплуатации, автовладелец понимает: а машина-то хотя и длинная, но узкая, в салоне также тесно, как и в модели того же бренда классом пониже. Это известная «хитрость» китайских автопроизводителей. Видимо, взяли на вооружение опыт приснопамятного московского АЗЛК. В период своего полураспада завод выпускал все более длинные версии «Москвича-2141», выдавая их за новые модели: «Москвич-2141 Юрий Долгорукий», «Москвич-2141 Князь Владимир», «Москвич-2142 Иван Калита». А что: отличный способ сэкономить кучу денег на проектировании новой модели. Просто удлиняем чуток кузов. И не надо прорабатывать заново ни корпус машины, ни подрамники, ни приводы, ни компоновку моторно-трансмиссионного отсека...

Фото: globallookpress.com

На самом деле, более-мене причастные к автопрому люди для определения класса и габаритов модели оперируют не длиной колесной базы, а таким понятием как «shadow» – «тень». То есть, фактической площадью прямоугольника, образованного колесами машины. Это понятие, как видим, включает еще и ширину автомобиля. Вот и при выборе между китайскими автомобилями надо смотреть не на их колесные базы, а на произведение этого параметра на ширину ТС. Чтобы потом, сидя за рулем здоровенной автообновки, не толкаться плечами с передним пассажиром.

Ну и, наконец, неизбежный для подавляющего большинства современных «китайцев» нюанс, от которого никуда не денешься. Это – «дубовая» подвеска. У какой-то модели в большей степени, у какой-то – в меньшей. Но избыточная жесткость будет присутствовать везде. Тем российским автомобилистам, кто привык к комфортной подвеске «корейцев» и «японцев», или правильному балансу между управляемостью и плавностью хода «немцев» – что ж, придется привыкать к новым реалиям. Как бы они вас ни раздражали...