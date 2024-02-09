Продажи подержанных автомобилей в России упали на 8%

Продажи новых автомобилей по итогам первого месяца 2024-го выросли в России на 69%, а вот «вторичка» начала год с заметного падения — количество перерегистраций автомобилей в январе снизилось с 414 650 до 381 699 единиц. Впрочем, такая тенденция наблюдается еще с ноября 2023-го.

После того, как Центробанк увеличил значение базовой ставки, автокредиты подорожали до 25-30% годовых. А это, разумеется, повлияло на рынок подержанных автомобилей.

— У нас порядка 20% б/у машин продавалось в кредит, соответственно, спад автокредитования в целом мог повлиять на количество продаж на вторичном рынке, — прокомментировал ситуацию нашим коллегам из «Российской газеты» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Стоимость бюджетных «китайцев» сейчас начинается от 2,5-3 млн. рублей, отмечают эксперты, поэтому многие потенциальные покупатели просто откладывают продажу своей подержанной машины — ввиду отсутствия перспективы покупки новой. Из-за этого предложение снижается, цены растут, а рынок «тормозит».

По данным «Автостат Инфо», самым востребованным на «вторичке» в январе стал ВАЗ-2107 — 8575 машин (+5% к результату января 2023-го). Лидер рынка подержанных автомобилей среди иномарок — Kia Rio, но его продажи по сравнению первым месяцем 2023-го сократились на 10% с 9048 до 8149 единиц. Да и вообще, почти все марки продемонстрировали падение — кроме LADA, которая «подросла» на 1,1% — с 96 497 до 97 595 авто.