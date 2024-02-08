Эксперты рекомендуют не покупать самостоятельно запчасти для ремонта машины

Нехватка автозапчастей в России осталась в недалеком прошлом. Однако на смену этой проблеме пришла другая, не менее серьезная: тотальное засилье контрафакта самого отвратительного качества.. И бороться с ней у нас пока не научились.

Уже довольно давно в России нет особых проблем с приобретением запчастей для большинства распространенных в российском автопарке марок и моделей авто. По крайней мере, в крупных городах. А для небольших населенных пунктов прекрасным выходом стал заказ по интернету. Это касается как оригинальных автокомпонентов, так и «неоригинала».

Вопрос тут лишь в стоимости. Например, «родная» катушка зажигания для мотора довольно распространенного в России Opel Astra J стоит сейчас 28 000-30 000 рублей. А цены «неоригинала» укладываются в диапазон 4000-14 000 рублей. По прочим видам узлов и комплектующих ценовой расклад демонстрирует похожие пропорции.

В таких условиях многие автовладельцы отдают предпочтение более дешевым неоригинальным изделиям. Кто-то пользуется ими долго и счастливо, но многие сталкиваются с браком. После чего зарекаются от подобных экспериментов и решают пользоваться пусть и дорогими, но исключительно фирменными деталями. Но тут их подстерегает большой и неприятны сюрприз.

– Сейчас очень большая проблема – просто катастрофическое количество поддельных оригинальных запчастей на рынке. Даже у крупных проверенных поставщиков. Никто из них толком ничего не проверяет – откуда что поступает. Только если попадется совсем уж большая партия брака. Это быстрый бизнес: закупили партию автокомпонентов, оперативно продали в рознице – зачем разбираться, – объяснил порталу «АвтоВзгляд» ситуацию Станислав Бураков, мастер-коснультант с 20-летним стажем авторемонта СТО «Дженерал-сервис».

Фото: globallookpress.com

По его словам, подделки в большом количестве приходят на наш рынок как под видом фирменных оригинальных запчастей, так и в упаковке крупных всемирно известных производителей неоригинальных, но качественных компонентов.

Сейчас на российском рынке товаров для ремонта и обслуживания автомобилей наступил своего рода «золотой век» поставщика контрафактных товаров. Кроме, пожалуй, сегмента запчастей для китайских автомобилей. Для них «китай» – самый, что ни на есть оригинальный «оригинал». Зато владельцы европейских, японских, корейских и американских машин нынче могут в любой момент нарваться на подделку.

Станислав Бураков привел недавний случай с одним из клиентов его СТО – владельцем Renault Duster. Гражданин решил поменять ремень ГРМ двигателя своего кроссовера и настоял на использовании «оригинального» комплекта. Автосервис приобрел его у надежного поставщика, провел операцию замены. А через неделю ремень лопнул, поршни встретились с клапанами. Ремонт двигателя обошелся организации в 160 000 рублей.

По словам нашего собеседника, автосервисы столкнулись также и с массовым контрафактом в сегменте автомобильных жидкостей. Порой ремонтникам приходится браковать целые партии «тормозухи» или антифриза от брендов калибра Mobil. При входящей проверке в такой якобы фирменной тормозной жидкости обнаруживается иногда до 2-4% воды. При том, что ее там вообще не должно быть. А антифризы в канистрах дорогих брендов, вроде как обязанные оставаться жидкими до -35ºС, замерзают когда и -20ºС нет.

– Автовладельцу, который сейчас собирается чинить или обслуживать свою машину, ни в коем случае не рекомендую самостоятельно приобретать где-то запчасти. Лучше пусть это сделает СТО. В этом случае, если из-за подделки сломается дорогостоящий узел, ликвидацию последствий будет вынуждена оплачивать ремонтная организация, а не хозяин машины, – считает Бураков.