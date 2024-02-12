Эксперты назвали «китайцев» с самой слабой защитой от коррозии

Современные китайские автомобили пока сложно упрекнуть в слабой защите от коррозии, а вот с «возрастными» моделями ситуация совсем иная. Ведь, например, в 2015 году только 30% машин из КНР проходили процедуру оцинковки кузова.

Как рассказал «Российской газете» руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, китайские автомобили из недалекого прошлого ржавели довольно быстро.

— К примеру, сейчас невозможно найти Chery Amulet с целым кузовом. Нельзя назвать надежным и Chery Tiggo старого образца: в нем не только отсутствует удобство посадки и эргономика, но возникают и вопросы к качеству используемых материалов при производстве автомобиля, — отметил он.

Эксперт также отговаривает от покупки таких моделей, как Brilliance V3, Foton Sauvana, Haima 7, Hawtai Boliger или Haval H2. Даже если вдруг удастся найти экземпляр в хорошем техническом состоянии, предупреждает Житнухин, то у покупателя могут возникнуть проблемы с обслуживанием — скажем, с поиском и заказом запчастей.

Недовольны своими автомобилями и владельцы Zotye T600 — у них нередко перекашивает двери, отваливаются уплотнители и происходит много других неприятностей.