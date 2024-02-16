Импорт подержанных автомобилей на Дальнем Востоке вырос в полтора раза

Ни ужесточение правил ввоза автомобилей из Японии, ни увеличившийся утильсбор не снизили интерес россиян к машинам с пробегом — он, напротив, только растет. Да так стремительно, что Владивостокской таможне потребовалось расширять штат и менять рабочий график.

По итогам 2023 года одна только Владивостокская таможня оформила 226 000 подержанных автомобилей, ввезенных в Россию физическими лицами. Как сообщают «Известия», это в полтора раза больше, чем в 2022 году, несмотря на августовский рост ставок утилизационного сбора и частичный запрет на экспорт в Россию автомобилей с двигателем рабочим объемом свыше 1,9 л, который ввела Япония.

Ограничения привели к временному снижению объемов, но довольно быстро ситуация стабилизировалась. В основном через Владивостокскую таможню идут машины с моторами от 1 до 1,8 литров — из Японии и Южной Кореи.

Чтобы справиться с нагрузкой, с 1 февраля 2024 года служба перешла на семидневный режим работы. И это в дополнение к расширению штата сотрудников таможенных постов «Морской порт Владивосток» и «Первомайский», где в октябре 2023-го для ускорения оформления транспортных средств были наняты 24 сотрудника. Одновременно рост импорта автомобилей для личного пользования фиксируют и на других таможнях региона.

Например, Сахалинская таможня по итогам 2023 года оформила 3956 автомобилей (на 215 машин больше, чем в 2022-м), а в Благовещенске импорт вырос в разы — до 475 транспортных средств в 2023 году против одного в 2022-м. И если на Сахалине основной объем ввозимых автомобилей приходится на Японию и японские марки, то в Благовещенске доминируют китайские бренды, на которые приходится более 90% ввозимых легковушек.