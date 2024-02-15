Geely Okavango и другие новые китайские кроссоверы в России

Пока одни китайские автопроизводители не могут распродать прошлогодние остатки своих машин, другие продолжают активно выводить на российский рынок все новые и новые модели. С очередной партией свежих «поднебесных» автомобилей в сегменте SUV познакомился портал «АвтоВзгляд».

Пожалуй, главным «гвоздем» в начале наступившего года стал большой семиместный кроссовер Geely Okavango, который вот-вот поступит в розничную продажу. Помимо удобного трансформируемого салона и широкого спектра суперсовременных опций, автомобиль получил многозонный климат-контроль, подогревы-вентиляцию, графический щиток приборов и интерактивный 12,3-дюймовый тачпад мультимедийно-развлекательного комплекса.

В движение новинку приводит 2-литровый турбодвижок мощностью 200 «лошадей», в связке с которым трудится семиступенчатый «преселектив».

Фото: Great Wall

Очередной суббренд под названием Wey готовит к премьере компания Great Wall, заявившая о выходе на рынок нового премиального кроссовера с индексом 05. Речь идет о гибридном автомобиле с силовой установкой, состоящей из 2-литровой «бензинки» с турбонаддувом и пары электромоторов – по одному на каждой из осей.

В арсенале модели – три индивидуальных монитора, включая цифровую «приборку», центральный тачскрин и экран с интерфейсом управления опциями комфорта, в числе которых точечный массаж, климат и подогревы всего и вся. А еще обещана акустическая система с 12 динамиками и умной функцией активного шумоподавления.

Фото: Jaecoo

Марка Jaecoo объявила о пополнении линейки новым кроссовером J8, призванным отобрать клиентуру у любителей премиальных Range Rover и им подобных. Среди прелестей бытия нельзя не отметить наличие полуавтономной системы управления, изогнутого дисплея мультимедийного центра диагональю 24,6 дюйма, адаптивной подвески с регулируемой жесткостью амортизаторов и целой россыпи «люксовых» опций, отвечающих за безопасность и комфорт.

Что касается технической начинки, то под капотом расположен 2-литровый турбированный агрегат, выдающий 249 сил, а в паре с ним работает семискоростная роботизированная трансмиссия.

Фото: Exlantix

Новый «поднебесный» бренд Exlantix займется в России официальной продажей люксовых электромобилей. Представленный в конце минувшего года в Китае кроссовер Sterra ET готовится приехать к нам в двух модификациях – на 249 и 312 л.с. Заявленный запас хода – от 500 до 700 км, а за пять минут быстрой зарядки аккумулятора «дальнобойность» прирастет дополнительными 150 км.

Справедливости ради стоит сказать, что этот SUV не станет первенцем на российском рынке – дебютантом окажется люксовый седан ES, способный на одном заряде батареи преодолеть 650 км пути.

Фото: Omoda

В сегмент электрокаров врывается и Omoda, объявившая о премьере в России нового кроссовера с шильдиком Е5. Модель похвастает футуристичным дизайном и низким показателем расхода энергии – 15,5 кВт*ч на 100 км. При этом в режиме быстрой зарядки батарея до 80% способна пополниться всего за 30 минут.

Мощность силовой установки составляет 225 л.с., а запас хода без дополнительной подпитки аккумулятора – 450 км. Что ж, ждем повышения тарифов на электричество!