Бюджетный премиум: найдены люксовые немецкие иномарки за 300 000 рублей

Вслед за ценами на новые автомобили в России потолок пробили и прайсы на вторичном рынке. Правда, при большом желании отыскать «живую» машину за приемлемые деньги все-таки можно. Более того: даже в премиальном сегменте. Посмотрим, что же предлагает «вторичка» за 300 000 рублей?

Хороших авто из серии «люкс за триста», как и шуточек за триста – не бывает, скажете вы? Как бы не так! Главное искать, а кто ищет, тот всегда найдет. Безусловно, хлама на авторынке – пруд пруди, однако выбрать из худшего лучшее никто не запрещал. Тем более, что такие экземпляры еще по-прежнему встречаются.

Фото производителя.

MERCEDES-BENZ

Всеми любимый «лупатый», он же Е-класс в кузове W210, способен и сегодня дарить положительные эмоции в ходе эксплуатации. Правда, при условии, что железо все еще не сгнило, а мотор не приказал долго жить. И такие машины есть! Речь идет про седаны 1999-2001 годов выпуска с пробегом под 250 000 км.

В среднем, по ПТС у подобных «Мерседесов» будут числиться 3-4 владельца, каждый из которых не жалел ни денег, ни сил на обслуживание немецкого «премиала». В ряде случаев об этом говорят антикоррозийное покрытие кузова, перешитый салон, модернизированные ДХО и навороченная «музыка». Ну, а про оснащение «бизнес-класса», полагаем, можно даже и упоминать. Что до техники, то на выбор – «бензинки» в мощностном диапазоне от 170 до 224 л.с. и дизель на 2,2 л.

Фото производителя.

BMW 5-ой СЕРИИ

Невероятно популярный, а главное крепкий Е39 в диапазоне под 300 000 руб. окажется старее упомянутого выше Е-класса. А все потому, что «баварец» всегда был дороже своего конкурента, да и не отличался чрезмерной уязвимостью к коррозии. Среди предложений – «пятерки» 1996-2000 годов выпуска с пробегом выше 300 000 километров.

Впрочем, при должном внимании и обслуживании они проедут еще столько же – ведь делали немцы когда-то автомобили-миллионники! О чем вам наверняка расскажут и сами владельцы 5-ой серии, количество которых по ПТС окажется в среднем не менее трех. Примечательно, что модель можно выбрать не только на «автомате», но и с «механикой». Да и гамма бензиновых силовых агрегатов – на любой вкус: от 150 до 193 л.с. По опциону, как говорится, «полный фарш».

Фото производителя.

AUDI A6

«Шестерка» от Audi в означенном бюджете представлена кузовом С5 и в отличие от Mercedes-Benz и BMW имеет не задний, а передний привод. Машины этой марки всегда имели тройную оцинковку кузова, а потому совсем не досаждали владельцам неожиданным появлением ржавчины. В качестве доказательства – машины, выпущенные в период с 1997-го по 2000 год. Причем некоторые из них давно перевалили за 500 000 километров пробега, что лишний раз доказывает надежность немецкой агрегатной базы.

Видимо, поэтому количество хозяев по техническому паспорту редко когда переваливает за три. Не очень-то хотят расставаться со своими автомобилями собственники. Особенно, когда мотор не поедает ни масло, ни «горючее». Лучшими движками принято считать «бензинки» на 125 и 165 «скакунов». А по функционалу тут все так же круто, как было в домах Берлина и Гамбурга до введения антироссийских санкций.