Купить сегодня Mitsubishi Lancer 9: вспомнить все и не плакать

В 2003 году новый Mitsubishi Lancer девятого поколения был представлен на Московском автосалоне. С первой пресс-конференции было понятно, что показанная машина для японцев далеко не проходная: одно только имя Cedia — название модели для внутреннего рынка, переводимое как Century Diamond или «Бриллиант Века» — чего стоит. Совсем не скромно.
Что такое Lancer, россияне знали и до — легковушка была первой моделью «Трех бриллиантов», официально представленной в России еще в 1992 году. Но до массового сегмента дело не дошло. Именно «девятка» должна была эту недоработку исправить. Ее и делали если и не специально для России, то уж точно — с оглядкой. Европе же автомобиль и вовсе не дали.
Наш Lancer отличался от японской Cedia буквально всем: ресурсные — исключительно атмосферные — моторы, никакого GDI и турбовольностей; механическая пятиступенчатая и автоматическая четырехступенчатая коробки передач вместо CVT; скромный, но неприхотливый и «уборкопригодный» салон; небогатое даже по тем временам оснащение; другие подвески и, конечно же, внешность. Вот за нее автожурналисты и вцепились клыками в первую очередь.
Будем откровенны, дизайн Lancer был скучным и тоскливым даже в 2003 году: унылые, если не сказать — «серые», неприметные черты, лупоглазая оптика, общая безликость и обтекаемость. Глазу зацепиться не за что. Универсал выглядел привлекательнее (не даром именно из него на родине сделали EVO), но в те времена все равно проигрывал гонку популярности седану. Он, благодаря иному «разрезу» фар, смотрелся намного привлекательнее.
В салоне дела не лучше: только необходимые опции вроде стеклоподъемников и кондиционера, «крутилки» и фирменные кнопки Mitsubishi, дошледшие и до наших дней, простецкий пластик и довольно неудобный руль. Красивую «баранку», пера небезызвестного ателье Momo, что так же ставилась на Evolution, можно было получить, переплатив за двухлитровый мотор. «Музыку» покупатель инсталлировал самостоятельно — магнитолы не предусматривалось даже в дорогих версиях.
Кстати, о «пчелках». Точнее — про деньги. Мало кто помнит, но тогда цена машины исчислялась исключительно в долларах, а платили по курсу, устанавливаемому чуть ли не каждый день самим официальным дилером. Дикие времена! Итак: за $14 690 отдавали стартовую комплектацию с откровенно слабым 1,3-литровым мотором.
Такой Lancer, укомплектованный российской семьей из четырех человек, мог осилить не каждую горку. Заплатив $15 790, вы получали 1,6-литровый 98-сильный «Лансер», что в разы бодрее. Именно эта машина в итоге станет самой распространенной и покупаемой.
Двухлитровый же экземпляр (136 л. с.) стоил минимум $20 550. Именно он и стоит сейчас под окнами портала «АвтоВзгляд». А как машина себя ведет и сколько еще потребует в себя вложить — мы обязательно расскажем.
Автовладельцы отмечали тогда, что Lancer оставлял двойственное впечатление. С одной стороны, автомобиль собран качественно, строго по японским стандартам. Но с другой — слишком просто. Даже машины в максимальной комплектации оснащались лишь самыми необходимыми, можно сказать — базовыми — опциями, тогда как конкуренты уже предлагали «изюм».
Впрочем, в одном все сходились: ехал Mitsubishi классно. Убирая за скобки 1,3-литровый моторчик, все отмечали впечатляющую динамику, сбитую и всепрощающую подвеску и неплохую управляемость. «Напарники по цеху» хвалили даже 1,6-литровый ДВС, что уж говорить про два литра!
Однако имелась у Mitsubishi Lancer и еще одна сильная сторона: он был дешевле конкурентов, а в очереди по полгода, как за Ford Focus, стоять не требовалось.
Таким нехитрым образом японцы показали весьма уверенные результаты: в 2003 году продали 2758 машин, в 2004 — уже 17 539, а в 2006 — 46 969 «Лансеров». Покупали не из-за внешнего вида и статуса, а по причине фантастической надежности и внушительного ресурса.
Японские автомобили ведь не умирают очень долго, даже полуживые едут. Что происходило в 2008 году помнят многие: «черный август», схоронивший российскую экономику и продажи всего импортного. А Lancerк нам приезжал исключительно японской сборки. Со всеми вытекающими последствиями.
В России приключилась одна воистину уникальная история, связанная с этой моделью: в 2010 году на смену девятому пришло десятое поколение. Агрессивное, красивое, схожее по технике и надежности.
Но клуб любителей «девяток» оказался настолько настойчив, что вынудил японцев привезти еще одну — экстра-партию — из 500 Mitsubishi Lancer 9, которые выкупили за считанные дни. А это, как и 145 802 проданные в итоге машины, уже — народная любовь. Но как она скажется на вашем кошельке сегодня — мы расскажем в следующих публикациях.