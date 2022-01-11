Купить сегодня Mitsubishi Lancer 9: вспомнить все и не плакать

В 2003 году новый Mitsubishi Lancer девятого поколения был представлен на Московском автосалоне. С первой пресс-конференции было понятно, что показанная машина для японцев далеко не проходная: одно только имя Cedia — название модели для внутреннего рынка, переводимое как Century Diamond или «Бриллиант Века» — чего стоит. Совсем не скромно.

Что такое Lancer, россияне знали и до — легковушка была первой моделью «Трех бриллиантов», официально представленной в России еще в 1992 году. Но до массового сегмента дело не дошло. Именно «девятка» должна была эту недоработку исправить. Ее и делали если и не специально для России, то уж точно — с оглядкой. Европе же автомобиль и вовсе не дали.

Наш Lancer отличался от японской Cedia буквально всем: ресурсные — исключительно атмосферные — моторы, никакого GDI и турбовольностей; механическая пятиступенчатая и автоматическая четырехступенчатая коробки передач вместо CVT; скромный, но неприхотливый и «уборкопригодный» салон; небогатое даже по тем временам оснащение; другие подвески и, конечно же, внешность. Вот за нее автожурналисты и вцепились клыками в первую очередь.