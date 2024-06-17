В России продают редчайший внедорожник-кабриолет Mercedes-Maybach G 650

Санкции остановили официальную поставку новых Mercedes-Benz в Россию, но на вторичном рынке можно найти все что угодно — даже эксклюзивные модели с минимальным пробегом. Такие, как, например, уникальный Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, выпущенный тиражом всего 99 штук.

Всего в мире менее сотни таких автомобилей

Портал «АвтоВзгляд» отыскал на платформе «Авто.ру» объявление о продаже необычного внедорожника 2018 года выпуска. За Mercedes-Maybach G 650 Landaulet с пробегом всего 750 км продавец рассчитывает выручить 85 990 000 рублей. Столь высокую цену объясняет редкость автомобиля, прозрачная история машины и наличие всего одного владельца, который купил редчайший Maybach у официального дилера в России.

Напомним, в основу модели лег внедорожный Mercedes-Benz G 500 4x4² с портальными мостами, который получил удлиненный кузов со складным мягким верхом над задними сиденьями. В конкретном экземпляре черный кузов сочетается с бежевой крышей — аналогичная по цвету схема использована и при оформлении кожаного салона. Внедорожник имеет 630-сильный 6,0-литровый бензиновый турбомотор V12, 7-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод с блокировками дифференциалов.