Новый Toyota Land Cruiser Prado уже в России: цена, комплектация, срок поставки

Все, что нужно знать о санкциях, которые накладываются на российский авторынок, в одном предложении: новый Toyota Land Cruiser Prado приедет к нам из США. Да-да, крепость демократии не забывает зарабатывать, а дилеры — не только немецкие, но и американские — знают, что деньги не пахнут. Сроки, цена и комплектация долгожданной и, без сомнений, горячо желанной новинки — в материале портале «АвтоВзгляд».

Не успела Toyota провести премьеру Land Cruiser J250 — который не только стал абсолютно новой машиной, а не очередным, неведомо каким по счету рестайлингом «девяностика», но и потерял приставку Prado, издревле сопутствующую малой версии легендарного внедорожника — как машина уже оказалась на российском рынке. Такой оперативности, кажется, может позавидовать и представительство бренда — то, что из нашей Необъятной так и не ушло, но машины возить перестало.

Итак, одна платформа с Lexus GX и «трехсотым», безальтернативный полный привод, раздатка, межосевой дифференциал и блокировка сзади, а также гибридный двигатель в максимальной комплектации. Но главное, что это новый Prado, которому любая российская дорога подвластна. В прямом и переносном смысле.

Фото: Toyota

Естественно, ни о каких официальных поставках и речи быть не может — санкции, которые японцы исполняют со всей преданностью. Но внедорожник уже продается в Москве, причем везут его не из Казахстана или Эмиратов, что было бы логично, а напрямую от американского дилера: что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, как говаривали еще римляне. Со времен Теренция ничего не изменилось: на проделки собственных предпринимателей, генерирующих налоги и оборот, власти США смотрят сквозь сомкнутую ладошку. Это же демократия — власть демократов.

Срок доставки составит от двух до трех месяцев, включая все бюрократические процедуры, получение полного пакета документов, уплату таможенных и утилизационных сборов. Речь идет об автомобиле в комплектации First Edition: бензиновый 2,4-литровый турбомотор мощностью 279 л.с. и 430 Нм крутящего момента, восьмиступенчатый «автомат», дисковые тормоза вкруг, сзади — мост, спасибо тебе, Господи. Привод — полный. Фары — светодиодные, а вот салон, скорее всего, будет тканевый, но с обогревами. Гигантского экрана мультимедийки тоже ждать не стоит: он, как и дерматиновая отделка интерьера, появляется в следующей комплектации.

В России такой автомобиль, если ударить по рукам и подписать договор прямо сейчас, обойдется в 11 500 000 рублей. А дальше — куда курс качнется. И это — базовая комплектация, которая в Соединенных Штатах Америки стоит 57 445 долларов, то есть немногим больше 5 млн. в нашей валюте.