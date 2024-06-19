В России продают редкий бронированный Audi A8

У третьего поколения седана Audi A8 — флагмана «легковой» линейки ингольштадтского бренда — была крайне любопытная версия Security с заводским бронированием. И вот такая редкая и очень дорогая машина внезапно появилась в продаже на российской «вторичке».

Портал «АвтоВзгляд» отыскал на одном из популярных классифайдов объявление о продаже седана 2012 года выпуска, который официально был импортирован в Россию и куплен тут у авторизованного продавца в 2015 году.

У этого Audi A8 — 500-сильный 6,3-литровый W12, автоматическая коробка передач, фирменный полный привод, удлиненный кузов (версия Long) и максимально возможное количество опций. Состояние машины продавец оценивает как «фактически новая». Что, в общем-то, вполне реально, ведь она была у двух владельцев, хранилась в крытом паркинге, обслуживалась только у официалов и «пробежала» всего 9000 км. Если, опять же, верить описанию.

Попросили за редкую Audi A8 ни много ни мало 28 млн. рублей. Столь высокая цена обусловлена одной важной особенностью — седан имеет заводское скрытое бронирование по максимальному для гражданского рынка стандарту VR9, B6/B7, что гарантирует защиту от обстрела оружием с патроном калибра 7,62 мм и подрыва под днищем заряда до 6 кг в тротиловом эквиваленте.