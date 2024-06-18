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За сколько сегодня реально купить в России новые Toyota Camry и RAV4

«АвтоВзгляд» выяснил, почем дилеры торгуют популярными японскими легковушками

Некогда бестселлеры в своих сегментах — седан Toyota Camry и кроссовер RAV4 — по-прежнему доступны в салонах российских дилеров. Причем предложений достаточно много. Сколько же сегодня придется выложить за вожделенный автомобиль из Страны восходящего солнца, выяснил портал «АвтоВзгляд».

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Автор
Руслан Черный

Изображение За сколько сегодня реально купить в России новые Toyota Camry и RAV4

Начнем с Toyota Camry — седана среднего класса, отчего-то совершенно без стеснения претендующего на игру в бизнес-сегменте. В одном только «Рольфе» представлено более 50 «живых» автомобилей. Причем как 2022-го, так и 2023-го годов выпуска.

Наибольшее количество экземпляров — в комплектации Luxury. Прайс вне зависимости от шоу-рума зафиксирован на первоначальной отметке в 2 940 000 рублей. Правда, при условии приобретения машины в кредит и по системе trade-in. А вот без навязанных услуг авто выйдет дороже почти на миллион!

Речь идет о седане, оснащенном 2-литровым бензиновым мотором, состыкованным с бесступенчатой коробкой передач. Перечень оборудования включает в себя без малого 60 различных опций, включая двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида и парктроники по кругу, адаптивный круиз, датчики давления в шинах, дождя и освещения, а также люк в крыше, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя клавишей.

Фото производителя.
Фото производителя.

А вот машина с более мощным мотором объемом 2,5 л попросит за себя минимум 3 340 000 «деревянных». Опять же — без кредитования и сдачи прежнего автомобиля в trade-in ценник вновь неприлично задерется почти на миллион. Зато в такой Camry будет и функционал поинтереснее, и самая живучая классическая автоматическая трансмиссия с гидротрансформатором.

Между тем, машин с 3,5-литровым, максимально задорным, агрегатом под капотом в дилерских центрах нет от наречия «вообще». Примечательно, что вне зависимости от варианта исполнения, в наличии у продавцов седаны исключительно в черном цвете окраса кузова. Спасибо, что хотя бы «металлик».

Что касается популярного кроссовера Toyota RAV4, то у дилеров скопилось более сотни автомобилей 2023-2024 годов выпуска. Понятное дело, что привезены они были уже не импортером, который помахал нам ручкой, а всевозможными «параллельными» путями. Причем в большинстве своем — из Китая.

Фото производителя.
Фото производителя.

Впрочем, это дает будущим владельцам возможность получить машину, претерпевшую рестайлинг, выраженный в подретушированных элементах кузова, оптике, а также расширенном опционе. К слову, оснащение включает в себя не менее 70-ти различных функций. В частности, камеру на 360°, дистанционный запуск двигателя, мультимедиа с голосовым управлением, а также невероятный каскад разножанровых электронных помощников и систем безопасности.

Ценник на фейслифтинговый вариант RAV4 даже не кусается, а откровенно грызет — 6 390 000 руб. Впрочем, дореформенный кроссовер годом старше выудит из кошелька потенциального покупателя немногим меньше 3 700 000. Это будет авто с полным приводом, безальтернативной парой литров в моторном отсеке, вариатором и 55-ю базовыми опциями.

За более «жадный» функциональный набор Adventure Plus придется раскошелиться еще на миллион. По крайней мере, такие цены предлагает автосалон «Тойота Центр Кунцево», а в «Автомире» RAV4 в аналогичном исполнении — наоборот, будет на пару-тройку сотен тысяч дешевле. К тому же, торговаться с продавцами никто не запрещал.

Фото производителя.
Фото производителя.

Дополнительные скидки при покупке можно получить, оформив сделку в кредит, «приправив» ее локальной дилерской гарантией и полисом КАСКО. Еще до 100 000 рублей поможет сэкономить trade-in. По цветам разгуляешься не особо — доступны лишь черные и белые тона ЛКП. Впрочем, можно заказать авто в любом окрасе, но ждать заветную «ласточку» придется два-три месяца.

Зато стоимость предзаказанной модели окажется ниже тех, что уже имеются в наличии. Таким образом, кроссовер 2024 года выпуска, который приедет прямиком из производственных цехов, реально приобрести за 4 500 000 рублей.

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