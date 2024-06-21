Редчайшую «Волгу» с «автоматом» выставили на продажу

Двухпедальных ГАЗ-21 в свое время выпустили немного — около семи сотен машин. А потому совсем не удивительно, что отыскать такой «живой» автомобиль в наши дни довольно сложно. Но — возможно. А подтверждение тому — очередное объявление в Сети о продаже олдтаймера с «автоматом».

Портал «АвтоВзгляд» отыскал на одном из популярных автомобильных классифайдов объявление о продаже культовой 21-й «Волги» 1961 года выпуска с пробегом всего 2000 км. Заявлено, что у машины за все это время был только один владелец, и она в идеальном состоянии — благодаря тщательному обслуживанию и консервации, а также соответствующим условиям хранения. За седан продавец просит 14 000 000 рублей, объясняя столько высокую цену редкостью модификации.

Выставленный на продажу экземпляр ГАЗ-21В относится к серии с заводской автоматической коробкой передач — копией Ford-O-Matic от компании BorgWarner. Выпуск «Волги», оснащенной «автоматом», завершился в 1961 году, и всего, как заявляет автор объявления, до наших дней дожило не более 5 экземпляров. К тому же получить двухпедальный ГАЗ-21 в СССР могли исключительно Герои Социалистического Труда или представители номенклатуры, что тоже добавляет машине уникальности.