На «автомате»: все, что вы, увы, не знали об автоматических трансмиссиях

Автоматическая коробка передач сегодня — для значительной части моторизованных россиян столь же обязательное условие «вооружения» автомобиля, как кондиционер, гидроусилитель руля или круиз-контроль. Однако и проблем АКП разных видов и разных производителей доставляют достаточно. Причем как в процессе эксплуатации, так и при ремонте. Что нужно знать, чтобы этот узел служил долго и без поломок, как обслуживать и где чинить в случае необходимости, а также о многом другом порталу «АвтоВзгляд» руководитель «Московского центра автоматических трансмиссий» Сергей АНТОНОВ.

— Сергей, начнем со сложного: почему в России до сих пор не создали свою собственную массовую легковую АКП? «Волга М-21» — не в счет.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!

— На самом деле, такую трансмиссию в России создали и — вы удивитесь — уже очень давно. Тот же НАМИ разработал собственную электромеханическую трансмиссию. Другое дело — в производство не запустил. А чтобы создать — так создали. И у нас, «Московского центра автоматических трансмиссий», есть своя АКП, которую, к слову, многие специалисты считают крайне успешной.

— А что же до сих пор не добралась столь успешная трансмиссия до многочисленных отечественных конвейеров? Почему наши автозаводы не используют собственную разработку, если она имеется?

— Первая причина — финансовая. В России попросту нет предприятий, способных массово выпускать «автоматы». В СССР практически все компоненты автомобиля делали на одном автозаводе, там же и собирали конечный продукт. Как на ЗиЛе, например. Сейчас же необходимы компактные производства, которые будут заниматься исключительно одним узлом — той же АКП, например. У таких компаний могли бы заказывать агрегаты автостроители — от автобусов и коммерческой техники до легковых автомобилей и мотоциклов. Тогда это будет эффективно.

— О каком объеме инвестиций идет речь?

— Это миллиарды рублей. Но это точно окупится.

— С вашей точки зрения, нынешние обстоятельства позволят найти инвестора для постройки подобного производства?

Сергей АНТОНОВ, руководитель «Московского центра автоматических трансмиссий».

— Мы пробовали, оббегали все инстанции и кабинеты, обстучали все пороги. И осознали великую истину: отечественному инвестору проще завозить, чем делать самому. И арифметика проще, и заработок начинается быстрее. Яркий пример — давно устаревшие, уже неактуальные вариаторные коробоки, что привозят из Китая к нам. Они там уже никому не интересны, реализовать их сложно — вот и гонят их наши новые восточные партнеры в Россию.

ХИТРЫЙ КИТАЙ

— Вы говорите «устаревшие технологии»...

— Те же китайцы разработали и начали устанавливать на свои ТС более современные, актуальные трансмиссии, а полные склады наштампованного железа куда? К нам..

— Какова примерная закупочная цена такой «коробки»?

— Очень низкая.

— Но что же должно произойти, чтобы в России начали производить собственные, уже, как вы говорите, разработанные и готовые к постановке на сборочный конвейер трансмиссии?

— Думаю, что все необходимое уже произошло. Более того, уже есть интерес: к нам обращались из Белоруссии, где производят грузовики, а трансмиссии на них ставили германские. Но немцы начали выдвигать новые требования, «закручивать гайки». Возникла недопустимая зависимость, которую сейчас пытаются преодолеть. Поэтому предлагают сотрудничество.

— Просто повеяло оптимизмом от ваших слов.

— Тенденции начинают меняться. Вы вспомните, как в России знакомились с АКП: да их просто боялись. А сейчас уже научились ездить, эксплуатировать, ремонтировать. Тоже самое медленно, но верно происходит и с производством.

— Кстати, насчет ремонта: большинство автомобилей у нас сейчас оснащены различными автоматизированными трансмиссиями. А как обстоят дела с ремонтом? А с запчастями?

Фото globallookpress.com

МАЯСЛЯНЫЙ ВОПРОС

— С этим проблем нет. Ремонтируют любые коробки переключения передач, и автоматические — не исключение. Да и с запчастями разобрались: в большинстве сложных случаев наладили свое производство. У нас самих есть патенты и производство двойного сцепления, например. Коллеги выпускают клапаны — это была огромная проблема раньше, но сейчас все делается и весьма качественно. И это российская компания. Потихоньку, своими силами, медленно, но движемся в правильном направлении.

— Своя рубашка ближе?

— В том числе. Это будущее, не надо ни на кого надеяться. Только на себя.

— А что с трансмиссионными жидкостями?

— Масло у нас тоже начали производить. Покупают основу — базу — добавляют присадки. С лубрикантами в стране проблем не предвидится — страна нефтяная.

— Но насколько эта автохимия подходит тем агрегатам, что сейчас эксплуатируются? Особенно — к вариаторам?

— Все эти масла основаны на синтетике. Они по составу ближе к тормозной жидкости, то есть впитывают влагу. Гигроскопичны. Мы делали экспертизы в отечественных научных центрах и, как правило, через 30 000 км пробега все масла надо менять. Основная причина — в обновлении нуждается пакет присадок, на который приходится основной износ.

— Но 30 000 км отечественное масло выходит?

— Да, вполне выходит. Там, где климат умеренный — и 60 000 км от замены до замены будут нормой, но русская зима свои коррективы вносит. Так что у нас надо менять на половине интервала — на 30 000 км.

— Получается, основная проблема — не в городском пробочном трафике, а именно в климате?

— Именно в погоде. Например, вы домой приехали зимой, машину припарковали — она горячая. Коробка горячая. Ночью она не просто остывает, а промерзает, внутри образуется иней. Утром машину заводим — лед тает. А масло впитывает влагу, как губка. Присадки начинают окисляться, что и приводит к сокращению срока службы трансмиссионного масла.

Фото портал АвтоВзгляд.

— К вам когда-нибудь приезжали автомобили, в которые были залиты неправильные, некорректные масла?

— Да каждый день такие приезжают! Народ покупает масло подешевле, в котором почти нет присадок. Такая «трансмиссионка» стоит намного дешевле, но и толку от нее куда меньше, и срок службы короче. А потом начнется ускоренный износ. Еще пытаются обойтись универсальным маслом, где нет специальных составов, прописанных заводом-изготовителем ТС. Например, в АКП есть бронзовые элементы, которые окисляются, если в смазке нет специальной добавки.

— Я правильно понимаю, что такие масла сокращают срок службы трансмиссии?

— Однозначно! Мы иногда вскрываем коробку, а многие детали уже окислились. Даже ржавчина появилась, хотя вроде как в масле все работало. Смазка — это очень важный элемент, который и колебания гасит, и снижает трение, и противостоит коррозии. Если вы будете заливать не тот лубрикант, соленоиды начнут некорректно работать. Программа иначе будет работать. Весь «организм» автоматической трансмиссии пойдет «в разнос».

Фото freepik.com

РЕМОНТ БЕЗ ПРОБЛЕМ, НО ДОРОГО

— С ремонтом каких трансмиссий к вам чаще всего обращаются? Кто главный «кормилец»?

— Да со всеми, нет какого-то особенного клиента.

— Неужто?

— И Aisin, и ZF, да любые привозят. И немецкие, и японские, и американские трансмиссии периодически нуждаются в ремонте

— То есть самую ломучую коробку сходу не назвать?

— Инженеры — люди неглупые, они разрабатывают и проверяют каждый элемент перед тем, как пустить в производство. Другое дело, что они не могут знать, как поведет себя коробка передач, скажем, через пять лет. Но в большинстве случаев — держат на контроле. Чаще всего из строя выходит электроника, гидравлика не вечна: люди масло не меняют: прочитали где-то, что залито на весь срок службы, а потом приезжают к нам на 90 000 км и говорят, что чувствуют какой-то дискомфорт в переключении. Мы вскрываем — а внутри уже заметный износ, началась потеря давления.

— Средний чек на ремонт АКП?

— На сегодняшний день — около 120 000 рублей.

— Это с учетом запчастей?

— Запчасти, масло, работа. Под ключ.

СТРАСТИ ПО ВАРИАТОРУ

— Одна из главных «страшилок» интернета — вариатор. Оцените трансмиссию, как специалист...

— Я знаю, что вариатор Jatco может проехать и 380 000 км без единого ремонта. Они служат нормально, хорошо поддаются ремонту и восстановлению, а если попасть к добросовестному мастеру — сделает все «на отлично». Сейчас нет проблем с вариаторами.

— Цена такой работы?

— В среднем — 160 000 рублей

— Получается, вариатор дороже в восстановлении, чем «честный автомат»?

— Да, дороже. Чисто из-за стоимости запасных частей: цепи, конусы. Они очень дорогие.

— А «роботы»? В смысле — роботизированные трансмиссии. Что скажете?

— Надежные, если их корректно эксплуатировать и не перегружать. Нормально содержать — прослужат очень долго. А если сел за руль, педаль в пол и поехал — много не выходит.

— Что скажете насчет контрактных, читай — подержанных трансмиссий?

— Считаю, что связываться с ними нецелесообразно. Во-первых, очень сложно найти идеально подходящую под конкретный автомобиль трансмиссию: коробки только на вид одинаковые, а на деле — все разные. Внутри разные. Эволюция в этой сфере идет очень быстро, изменения вносятся каждые полгода-год. Под модернизацию, естественно, подгоняют и программу. Электроника работает иначе, датчики по-другому расположены, так что информация так же считывается по-другому. Много отличий...

— А во-вторых?

— Самое главное, что старая, поездившая трансмиссия уже наполнена маслом. Если такой узел долго не эксплуатировался (скажем, лежал на складе), то фрикционные диски разбухают. Вы масло новое в нее залили, дали рабочий температурный режим — 110 градусов — и фрикционные диски начали расслаиваться. И трансмиссия тут же выходит из строя. Хотите ездить долго и быть в автомобиле уверенным — надо ремонтировать, ставить новые детали.

— Если они есть, эти новые детали. Те же фрикционные диски у нас не выпускаются, следовательно, их надо покупать, после — ждать.

— Успокою вас: как правило, компании, что занимаются ремонтом коробок, имеют такие запчасти в наличии

— Вы склад держите свой?

— Конечно. Не знаю таких проблем, чтобы каких-то запчастей не было. Даже с редкими машинами. Однажды нам привезли автомобиль из ГОНа — в России таких было всего 18 штук. У него вышел из строя блок гидроуправления. Деталь редкая — пришлось заказывать: коллеги из дружественной страны прислали нужную запчасть за две недели.

— Две недели — совсем не смертельно.

— Я тоже так думаю.

ЛЕГЕНДАРНОЕ КАЧЕСТВО

— Разрушите мою личную легенду? Трансмиссия Aisin надежна?

Фото globallookpress.com

— Очень надежна. И ремонтопригодна. К нам приезжал директор компании Aisin, спрашивал, почему мы не заказываем запчасти. А мы ему показали наше производство, где детали восстанавливаются и делаются. Так у него глаза на лоб полезли! Раньше, когда масло в них не меняли, трансмиссии «Айсин» ходили меньше: рассыпались те самые фрикционные диски.

Ведь это, по сути, клей и бумага. И при работе под высокой температурой клей размягчался со временем и попадал в лубрикант. Мы когда такие коробки ремонтировали, все удивлялись: почему при замене смазки пальцы приклеивались? Масло берешь, которые долго не меняли, и руки становятся липкими. А это фрикционные диски уже развалились. Сейчас научились обслуживать, начали «жижу» чаще менять, и коробки стали жить намного дольше.

— Автомобили, ввезенные по схеме параллельного импорта, в ремонт возьмете?

— Конечно, возьмем. Мы же не на марках-моделях специализируемся, а на трансмиссиях, знаем всех мировых производителей, так что с задачей точно справимся, никакой разницы в прямом или параллельном импорте для нас не существует.

ЛОМУЧИЕ «КИТАЙЦЫ»

— «Китайцы» уже поехали на ремонт?

Фото globallookpress.com

— Да, их очень много стало.

— А пробеги большие?

— Есть и с 20 000 км на одометре, есть и с 40 000 км.

— Только обкатку прошли и сразу на восстановление коробки передач?

— Ну это же Китай, что вы хотите.

— Китай или российский водитель?

— Именно китайский рынок. Раньше ведь как было? Немецкий производитель (например, ZF) занимается только трансмиссиями, все его инженеры работают исключительно над вопросами улучшения качества и надежности коробок передач. В КНР все иначе: там больше ста компаний, выпускающих автомобили, большинство из которых мы даже не знаем. И зачастую они сами для себя изготавливают узлы и агрегаты. Хотя встречаются, скажем, и «тойотовские» коробки.

— Дайте совет читателю: как заставить китайский автомобиль проездить дольше?

— Первым делом — регулярно делать диагностику. Второе — научиться на этих машинах ездить правильно, не рвать их и не перегружать — они такой эксплуатации долго не выдерживают. И, конечно, менять трансмиссионное масло регулярно, не реже 20 000- 30 000 км. У специалистов так же есть разные пакеты присадок — их можно добавлять отдельно. Лишними не будут.

ДАЕШЬ ПЕРЕБОРКУ!

— Существуют ли вообще неремонтопригодные коробки передач?

— Нет, я таких еще не встречал.

— Сколько проедет АКП после переборки?

— Это любопытная особенность нашей работы. При восстановлении мы часто вносим изменения, дорабатываем узел, причем делаем это по рекомендациям, которые получаем от завода-изготовителя. Поэтому после переборки коробки передач иногда ходят даже дольше и работают лучше, чем новые. Модернизация проводится вместе с ремонтом, идет установка новых, более надежных деталей.

— Есть ли какие-то признаки — звуки, скрипы, рывки — по которым даже не искушенный водитель поймет, что трансмиссия скоро попросится на ремонт?

— Все изготовители коробок передач делают так, чтобы водителям и пассажирам было комфортно. Если вы едете на машине и вас ничего не беспокоит — она исправна. А вот коли начинаются толчки при остановке, рывок «на горячую» или наоборот — «на холодную», иные «артефакты» вылезают — это симптом неисправности, которую чем раньше начать решать — тем дешевле выйдет.

— Надо ехать на диагностику?

— Да, специалисты найдут причину, даже не разбирая сам узел: наши приборы позволяют каждым клапаном отдельно управлять, увидеть давление, имитировать переключение передач. Есть достаточно хорошее и точное оборудование, позволяющее быстро локализовать проблему.

— Во сколько обойдется такая услуга?

Фото freepik.com

— Она недорогая, зачастую и вовсе бесплатная, когда акция идет. А так — около тысячи рублей.

— Доступно

— У нас есть оборудование, позволяющее видеть всю машину. Тот же датчик ABS может давать дискомфорт. Мы можем эту проблему найти, заменить неисправный узел, и дальше все будет работать хорошо.

ЗАБЫТЬ ПРО САНКЦИИ

— Кстати, про оборудование: вас как-то коснулись санкционные отключения от серверов ряда автостроителей?

— Нет, потому что мы заранее к этому готовились. Всегда хотели быть самостоятельными и независимыми. Деньги большие вкладывали в оборудование, заказывали на предприятиях и «железо», и софт, позволяющий проводить работы без подключения к Сети. И дилерское есть оборудование, и специальное, заводское, так что никакие санкции нам не страшны.

— Получается, можете взять на ремонт любой сложный случай?

— Можем. И даже VAG, с которым много вопросов сегодня, берем.

— А Mercedes?

— Тоже. Под авто этой марки, кстати сказать, есть специальное оборудование.

— На ваш профессиональный взгляд: в сторону какого автомобиля сейчас стоит смотреть, чтобы не знать бед с АКП?

— Немецкие и японские коробки переключения передач как делались, так и продолжают делаться качественно. Китайские, сколько мы с ними ни сталкивались, всегда доставляют много проблем. Но любая коробка, какой бы надежной она ни была, нуждается в качественном обслуживании правильными запчастями. Тогда она и проживет долго, и проблем доставлять не будет...