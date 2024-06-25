Право руля: самые крутые и живучие японские «праворульки» дешевле 2 000 000 рублей

Вторичный рынок праворульных автомобилей из Страны восходящего солнца цветет и пахнет. Каких подержанных моделей в России только не представлено. Портал «АвтоВзгляд» отметил из «бэушных» японских машин с «баранкой» справа максимально интересные и, что немаловажно, наименее проблемные с точки зрения эксплуатационных характеристик.

Если выдумаете, что дешевле 2 000 000 рублей нельзя выудить на «вторичке» относительно свежую иномарку, пусть и с правым рулем, то сильно ошибаетесь. Среди предложений на рынке подержанных японских иномарок вариаций — пруд пруди. Причем в самых различных сегментах.

Honda Stepwgn Spada

Возьмем, к примеру, минивэн, который объективно считается наиболее практичным автомобилем для большой семьи. Из числа самых «долгоиграющих» по праву признана Honda Stepwgn Spada пятого поколения, пользующаяся стабильным спросом как у себя на родине, так и у нас. За пару миллионов «деревянных» можно приобрести переднеприводную машину пяти-шести лет отроду с пробегом в районе 150 000 километров.

Под капотом авто установлен проверенный опытом мотор о 150 «скакунах», сопряженный с бесступенчатой коробкой передач. По ПТС — всего один-единственный владелец, который, вероятно, решил обменять своего «коня» на экземплярчик помоложе. Перечень оснащения включает в себя камеру заднего вида, двухзонный климат, адаптивный круиз-контроль, электронную панель приборов, систему Start-Stop, а также бесключевой доступ и функцию запуска мотора кнопкой. Кстати сказать, в означенный бюджет подпадает модель, уже успевшая пережить плановый рестайлинг.

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Delica D:5

Излюбленный во всем мире кросс-вэн «Делика» похвастает аналогичными, доказавшими свою надежность агрегатами, а вместе с тем весьма серьезными внедорожными повадками, обусловленными увеличенным дорожным просветом, грязевыми шинами и опциональным полным приводом. Вот только по возрасту автомобиль моложе 2016 года, увы, не окажется. Зато пробеги вряд ли будут выше 120 000 километров. Да и владельцев в техпаспорте — не более одного.

Пожалуй, лишь по функционалу модель все еще застряла в начале «нулевых», хотя и центральную консоль уже украшает многоцветный экран мультимедийного центра с навигацией, достойного качества аудиосистемой и поддержкой мобильных устройств. Есть, к слову, кондиционер и полный, что называется, электропакет.

Фото: Toyota

Toyota CH-R

Для тех, кому подавай кроссовер, найдется городской модный паркетник CH-R от бренда Toyota, который славится необычайной надежностью своих моделей и ликвидностью на вторичном рынке. За два миллиона вполне несложно отыскать машину, выпущенную в 2020 году и успевшую побывать лишь в одних руках. В движение компактный переднеприводный SUV приводится экономичным бензиновым двигателем мощностью 116 «лошадок», состыкованным с вариатором.

К слову, эта модель некогда продавалась в России официально. Однако ценник на авто с левым рулем и куда большими пробегами потребует доплаты в 300-500 тысяч. Да и по числу хозяев окажется менее желанным для покупателя. А вот чистый «японец», как правило, реализованный с аукциона, обещает цифры на одометре, не превышающие и 60 000 километров. По опциям тоже солидно: от камеры заднего вида и двухзонного климат-контроля до адаптивного круиза и «некислого» набора систем безопасности. К тому же, как и в двух предыдущих случаях, есть вариант найти машину даже без пробега по РФ.