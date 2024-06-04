Много не бывает: лучшие семейные автомобили за 1 000 000 рублей

Как известно, идеального автомобиля не существует. Но есть ли среди множества машин поистине оптимально подходящие для длительных семейных вояжей? Конечно! Вот только класс, в котором представлена та или иная модель, каждый для себя выбирает самостоятельно. Портал «АвтоВзгляд» поможет подобрать отличный вариант для поездок большой компанией, да еще и по доступной цене.

Не нужно быть профильным экспертом, чтобы понимать: лучший автомобиль для семейных путешествий с детьми — это минивэн. Он невероятно комфортабелен и прекрасно держит дорогу, в нем куча места и возможностей для трансформации внутреннего пространства. Наконец, «бусик» рулится так же легко, как легковушка и практически не поедает топливо. Именно такие модели стоимостью в пределах 1 000 000 рублей — в обзоре портала «АвтоВзгляд».

OPEL ZAFIRA С

Вашему вниманию — «Зафира» 2013-2014 годов выпуска. Настоящее немецкое качество, проверенная опытом агрегатная база и обилие опций комфорта. На вторичном рынке таких машин не так уж и много, но выбрать из них максимально не «убитую» труда не составит.

Фото netcarshow.com

На выбор — экземпляры с 1,4-литровым экономичным бензиновым мотором мощностью 140 «лошадей», либо 165-сильный дизель рабочим объемом 2 литра. Трансмиссия — автоматическая, а привод — строго на переднюю ось. В среднем количество владельцев по ПТС не превышает двух человек, пробеги же варьируются от 150 до 200 тысяч километров.

CHEVROLET ORLANDO

Американский вэн габаритнее немецкого конкурента, но зато окажется слегка старее. В означенный бюджет укладываются машины в основном 2012 года выпуска. За 1 000 000 рублей и даже дешевле «вторичка» предлагает варианты с передним приводом и 1,8-литровым бензиновым двигателем, выдающим 141 л.с.

Фото netcarshow.com

Примечательно, что помимо «автомата» выбрать можно и механическую коробку передач. Автомобиль оборудован исчерпывающим набором функций, а по числу хозяев в среднем не превышает и двух. Что касается цифр на одометре, то они представлены в диапазоне от 75 до 170 000 километров. В общем, выбирай — не хочу.

KIA CARNIVAL

А вот корейский минивэн второго поколения будет старше года на четыре, но зато выйдет дешевле представленных в нашем обзоре одноклассников. По технике — бензиновый мотор на 189 «скакунов», либо дизельный — на 185 л.с. Трансмиссий тоже две — «механика» и «автомат». Привод — исключительно на «передок».

Фото производителя.

А вот пробеги ниже 150 000 километров найти будет достаточно сложно, но можно. Да и владельцев по паспорту ожидаемо окажется более трех. По опциям машина ничем не уступает соперникам того времени, а по ресурсным характеристикам считается едва ли не самой «долгоиграющей» в сегменте.