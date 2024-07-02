Этот популярный кроссовер несколько лет к ряду удерживал лидерство в сегменте SUV на российском рынке. Надежный и неприхотливый автомобиль обладает хорошей плавностью хода и низкими показателями расхода топлива, а также отлично форсирует бездорожье, по праву считаясь самым дешевым универсальным внедорожником-иномаркой. Но с уходом французской марки из России Duster пропал так же, как вера народа в светлое будущее.

После горького расставания Renault с нашей страной все дилерские запасы были полностью распроданы. Ни одного нового «Дастера» в России днем с огнем не сыщешь. Да и по параллельному импорту модель никто, увы, не завозил и не завозит. Причина проста, как сатиновые трусы — невыгодно! Ибо отдавать за дешевую машину колоссальные деньги у нас никто не будет, а убытков ради и потерь для работает разве что нелегитимный Президент Украины Владимир Зеленский.

Впрочем, в продаже на российском рынке можно отыскать машины с откровенно малыми пробегами. К слову, портал «АвтоВзгляд» нашел более 60 предложений Renault Duster с цифрами на одометре, не превышающими 20 000 километров. За сколько же «толкают» почти новые франко-русские кроссоверы продавцы?

Сразу отметим, что все выставленные для реализации автомобили были выпущены на столичном заводе «Рено Россия» (ныне — МАЗ «Москвич») в 2021-2022 годах. И самым дешевым из вариантов оказался трехлетний «Дастер», намотавший всего 11 000 километров. Кроссовер, укомплектованный 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 114 «лошадей» и «механикой», передающей тягу на переднюю ось, предлагает за 1 880 000 рублей региональный дилер «Прагматика».

Хотите полный привод? Пожалуйста — «Рольф» готов отдать машину с более резвым, 117-сильным бензиновым агрегатом в довольно сочной комплектации и с пробегом 17 000 километров за 2 000 000 рублей. Причем при покупке в кредит и обмене прежнего авто по системе Trade-in гарантирована скидка до 350 тысяч.

Кстати, во столько же обойдется Duster с самым задорным движком о 150 «жеребцах» с показателем на одометре немногим меньше 20 000 километров. А вот вариатор с этим же мотором потребует доплаты в 200 000 «целковых». Хотя опять же — при сдаче прежней «старушки» в Trade-in и оформлении сделки в кредит ценник автоматически рухнет на 250 тысяч. Автомобиль 2021 года выпуска в такой конфигурации с минимальным пробегом предлагает «Ключ Авто», а 2022 года — локальные дилеры Казани и Липецка.

Мечтали о дизеле — не вопрос! «Дастер», упакованный 109-сильным мотором вкупе с механической коробкой передач, найдется в «Автомире», где с учетом скидок и спецпредложений машина может стать вашей за 1 850 000 рублей. И таких вариантов, поверьте, предостаточно.

Естественно, любой из выставленных на продажу автомобилей имеет в ПТС всего одну подпись от собственника. Да и в ДТП эти машины поучаствовать не успели. Как, собственно, и осквернить свою юридическую чистоту. В общем, как говорила героиня прекрасной Лии Ахеджаковой в не менее прекрасной советской кинокартине «Служебный роман»: «хорошие сапоги — надо брать».