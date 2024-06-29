Самые выносливые и беспроблемные европейские кроссоверы за 1 000 000 рублей

Что такое нынче 1 000 000 рублей? За эти деньги сегодня можно приобрести в автосалоне разве что отечественную LADA Granta, а на остатки провести ей антикоррозийную обработку. Из иномарок же не купишь даже «китайца». Зато на вторичном рынке есть, чем поживиться. Особенно, если на повестке стоит покупка ладно скроенного и крепко сшитого европейского кроссовера. Портал «АвтоВзгляд» поможет с выбором.

Пожалуй, начать стоит с неприхотливого и невероятно живучего Renault Duster — популярного автомобиля французской марки, долгое время выпускавшегося на бывшем заводе АЗЛК в Москве, который, к слову, сегодня 17088 Renault Duster: там, где пехота не пройдет Почему французский SUV остается чуть ли не лучшим выбором в классе вновь производит «Москвичи». Рынок подержанных «Дастеров» ценой под 1 000 000 рублей представлен в изобилии. И в означенный бюджет попадает модель первого поколения, успевшая пережить фейслифтинг.

На выбор — дизельные и бензиновые машины, выпущенные в 2017-2019 годах. Средний пробег таких авто — немногим больше 150 000 километров. Правда, в ходе кропотливого поиска можно отыскать и менее «уставшие» экземпляры. В большинстве своем представленные кроссоверы оборудованы механической коробкой передач. Кстати, самой неубиваемой трансмиссией. А число владельцев по паспорту практически всегда ограничено резолюциями двух человек.

Фото: Renault

«Дастер» отменно бороздит бездорожье, уверенно держит «прямик» и не досаждает частыми поломками. Чем, к слову, славится и его более современный «копипаст» в лице Renault Kaptur. Он краше внешне и добротнее 40375 Тест-драйв Renault Kaptur и Hyundai Creta: Франция — не Европа, Корея — не Дальний Восток В каком бюджетнике лучше мечтать о немецком премиуме внутри, а также обильнее нашпигован различным опционом. К тому же зачастую «Каптюр» эксплуатировали представительницы прекрасной половины, не склонные насиловать авто что есть мочи.

Что до количества хозяев, то таковых у машин 2017-2019 годов выпуска, как правило, не более двух. Аналогичные тут и цифры на одометрах. Агрегатная база проблем не сулит. Пожалуй, лишь за исключением вариатора в трансмиссии, который, впрочем, тоже за годы работы без перегрева и пробуксовок в полной мере доказал свою надежность. Кстати сказать, по аналогии с «двоюродным братом» сборка модели была налажена на том же столичном заводе «Рено».

Фото: Volkswagen

Хотите что-то посолиднее и вкуснее? Тогда вам за немецким Volkswagen Tiguan, чье производство было организовано на калужском предприятии германской марки. «Тигуан» по праву признан лучшим автомобилем в своем сегменте, как по ездовым характеристикам и комфорту, так и по части безопасности и ресурса. Правда, за 1 000 000 рублей рассчитывать можно лишь на модель первой итерации, покинувшей российский конвейер в 2011-2014 годах.

По технике — строго бензиновые моторы с наддувом. При правильной эксплуатации турбина «дует» без всяких катаклизмов, а вот лучшим выбором трансмиссии станет гидромеханический «автомат» или ручная коробка передач. Последняя, кстати, довольно часто встречается в объявлениях. «Робота» тоже хватает, но даже прекрасный рестайлинговый вариант SUV с таким типом КП может довольно быстро омрачить радость от покупки. «Преселектив» боится перегрева и постоянно досаждает дерганьем на ходу, провоцируя водителя в очередной раз заглянуть в сервисную зону.

Среднее количество собственников по ПТС — более трех. Однако не стоит пугаться, ведь обладатели «Тигуанов» меняют свои машины гораздо чаще поклонников «Рено». Все же не зря модель играет в более высоком ценовом сегменте, где потребители привыкли скидывать авто по истечении гарантийного срока. А вот пробеги тут будут близки к 200 000 километров. Но разве не это ли показатель неубиваемости транспортного средства?