Мощнейший Dodge Challenger появился в продаже в России

Американский автопром славится своими традициями, одной из которых является использование мощных объемных двигателей. И Dodge Challenger SRT Hellcat, который сейчас продают в нашей стране, представитель типичного для США класса могучих недорогих купе.

Портал «АвтоВзгляд» отыскал на одном из популярных онлайн-классифайдов объявление о продаже масл-кара 2023 года выпуска. Автомобиль оснащен культовым для США 6,2-литровым V6, который развивает 717 л.с. и является одним из самых мощных серийных заводских моторов в мире. Агрегат сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и задним приводом.

Купе, выпущенное в прошлом году, предлагается как новая машина без пробега. За двухдверку с доставкой из США продавец хочет 17 284 252 рубля. При этом покупателю надо быть готовым к существенным расходам на топливо, а также на транспортный налог, ставка которого для, например, Подмосковья, где и продают Dodge Challenger SRT Hellcat, составляет более 107 тысяч рублей в год.