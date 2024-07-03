Как и где сегодня можно купить приличную подержанную машину за небольшие деньги

Как ни крути, но сложившаяся на российском рынке ситуация откровенно не по карману подавляющему большинству наших сограждан, Новую относительно приличную машину в приличной же комплектации меньше чем за 2 млн. «деревянных» сегодня не взять. И да — это будет «китаец» или, на худой конец, LADA Vesta в топовой версии. На покупку которых не каждый русский человек, как бы не похудел его кошелек, готов решиться. И для таких перфекционистов выход только один — добро пожаловать на «вторичку». Где тоже не без проблем, однако достойные автомобили тут до сих пор не перевелись.

Да и сам вторичный рынок из года в год, что бы ни происходило в стране и мире, демонстрирует завидную стабильность: на протяжении многих лет тут ежемесячно совершается около полумиллиона сделок. Вот, кстати сказать, и в мае 2024 года новых хозяев нашло 512 900 б/у легковушек. Что, между прочем, на 2,1% больше, чем мае-2023. Иными словами, выбрать пусть и повидавший жизнь, но вполне надежный и в техническом, и в юридическом плане автомобиль — более чем реально, и число сделок купли-продажи этот подтверждает.

Другое дело, цены на достойные предложения кусаются ничуть не меньше, чем на новенькие ТС в дилерских центрах. Достаточно сказать, что только за минувший месяц, как выяснил портал «АвтоВзгляд» в ходе регулярного мониторинга «вторички», прайсы на трехлетние компактные кроссоверы Haval Jolion и Geely Coolray выросли на 100 000-200 000 руб. И это — подчеркнем — на китайский-то секонд-хенд! Впрочем, отчаиваться не надо: достаточно регулярно на популярных маркетплейсах встречаются более чем интересные предложения о продаже «европейцев» и «корейцев».

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Так, например, федеральные «Рольф» и «Ключ Авто», как и примкнувший к ним региональный дилер «Прагматика» торгуют сегодня некогда безумно популярный у нас Renault Duster за 1 800 000-2 200 000 рублей в зависимости от комплектации. Пробеги у представленных экземпляров минимальные — от 11 000 до 20 000 км. То есть практически новый, многократно проверенный в деле «француз» по цене новенького, но средней руки «китайца» с неоднозначными перспективами выживания в наших непростых условиях эксплуатации.

Впрочем, не менее интересный варианты, среди которых и Volkswagen Tiguan, и Peugeot 3008, и Hyundai Creta имеются в сегментах «до 1 500 000 млн.», «до 1 000 000 млн.», и даже «до 700 000 млн.» рублей! Но более подробно об этих «вкусняшках» вторичного рынка вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.