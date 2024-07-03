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Как и где сегодня можно купить приличную подержанную машину за небольшие деньги

«АвтоВзгляд» нашел дилеров, торгующих доступными и надежными подержанными авто

Как ни крути, но сложившаяся на российском рынке ситуация откровенно не по карману подавляющему большинству наших сограждан, Новую относительно приличную машину в приличной же комплектации меньше чем за 2 млн. «деревянных» сегодня не взять. И да — это будет «китаец» или, на худой конец, LADA Vesta в топовой версии. На покупку которых не каждый русский человек, как бы не похудел его кошелек, готов решиться. И для таких перфекционистов выход только один — добро пожаловать на «вторичку». Где тоже не без проблем, однако достойные автомобили тут до сих пор не перевелись.

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Автор
Портал «АвтоВзгляд»

Изображение Как и где сегодня можно купить приличную подержанную машину за небольшие деньги

Да и сам вторичный рынок из года в год, что бы ни происходило в стране и мире, демонстрирует завидную стабильность: на протяжении многих лет тут ежемесячно совершается около полумиллиона сделок. Вот, кстати сказать, и в мае 2024 года новых хозяев нашло 512 900 б/у легковушек. Что, между прочем, на 2,1% больше, чем мае-2023. Иными словами, выбрать пусть и повидавший жизнь, но вполне надежный и в техническом, и в юридическом плане автомобиль — более чем реально, и число сделок купли-продажи этот подтверждает.

Другое дело, цены на достойные предложения кусаются ничуть не меньше, чем на новенькие ТС в дилерских центрах. Достаточно сказать, что только за минувший месяц, как выяснил портал «АвтоВзгляд» в ходе регулярного мониторинга «вторички», прайсы на трехлетние компактные кроссоверы Haval Jolion и Geely Coolray выросли на 100 000-200 000 руб. И это — подчеркнем — на китайский-то секонд-хенд! Впрочем, отчаиваться не надо: достаточно регулярно на популярных маркетплейсах встречаются более чем интересные предложения о продаже «европейцев» и «корейцев».

Так, например, федеральные «Рольф» и «Ключ Авто», как и примкнувший к ним региональный дилер «Прагматика» торгуют сегодня некогда безумно популярный у нас Renault Duster за 1 800 000-2 200 000 рублей в зависимости от комплектации. Пробеги у представленных экземпляров минимальные — от 11 000 до 20 000 км. То есть практически новый, многократно проверенный в деле «француз» по цене новенького, но средней руки «китайца» с неоднозначными перспективами выживания в наших непростых условиях эксплуатации.

Впрочем, не менее интересный варианты, среди которых и Volkswagen Tiguan, и Peugeot 3008, и Hyundai Creta имеются в сегментах «до 1 500 000 млн.», «до 1 000 000 млн.», и даже «до 700 000 млн.» рублей! Но более подробно об этих «вкусняшках» вторичного рынка вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.

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