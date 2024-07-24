Единственный в своем роде «бронекабан» с мотором V12 продается в России

Легендарный Mercedes-Benz S-класса в кузове W140 — не просто один из самых знаменитых автомобилей в России 90-х, но и герой фольклора. «Шестисотый», прозванный также «кабаном», был символом успеха, а в наши дни он может стать хорошим вариантом для инвестиций, если купить редкий вариант седана.

Портал «АвтоВзгляд» отыскал Mercedes-Benz W140 в уникальном исполнении на одной из онлайн-площадок по продаже подержанных автомобилей. Как заявляет продавец, он готов расстаться с единственным в мире бронированным седаном в AMG-версии с 7,3-литровым двигателем V12. Этот 525-сильный мотор устанавливался на крайне редкий кабриолет Mercedes-Benz SL73 AMG — у легендарной четырехдверки заводской модификации с таким агрегатом не было.

Судя по объявлению, машина имеет перешитый в дорогую коричневую и бежевую кожу салон, но внешне автомобиль полностью стандартный. Только нюансы вроде широких рамок стекол указывают на наличие заводской бронезащиты и версию Guard.

За «кабана» 1999 года выпуска с пробегом 62 500 км продавец рассчитывает выручить 50 000 000 рублей, что немного, если машина действительно является единственным в своем роде Mercedes-Benz W140 с бронировкой и могучим V12.