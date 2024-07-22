Жизнь после Audi: тест-драйв лифтбэка Bestune B70

Вопрос, который для многих российских автолюбителей до сих пор стоит ребром — а стоит ли менять своего старого надежного «корейца», «японца», «немца» на нового «китайца» — открытый пока. Как и другая дилемма из той же серии: взять свежую машину известного производителя по схеме параллельного импорта, или все же авто родом из КНР? Задумалась над всем этим и я, пересев на время с побегавшего свое и очень милого моему водительскому сердцу седана Audi A4 на такой образчик азиатского автопрома как лифтбэк Bestune B70.

А как же не задуматься? Ведь судя по тому, что наряду с «поднебесным» разнообразием по нашим дорогам продолжают бегать и подержанные экземпляры грандов мирового автопрома, и даже появляются новейшие модели тех самых грандов, значительная часть соотечественников сильно сомневается в светлом китайском автобудущем России. Но уже не меньше и адептов новой религии. И исход этого противостояния пока неизвестен никому.

Да, темпы развития китайского автопрома впечатляют. Но что предпочесть: старое или новое? Выбор серьезный и непростой. Взять хотя бы репетиторов для сравнения. Нанимаете зрелого — получаете опыт, профессионализм. Но вполне может оказаться, что и закостенелость, и узость взглядов, и однобокость методик. Планы уроков глобально не меняются. Зачем ломать то, что неплохо работает? Далеко не все взрослые и серьезные адаптивны к переменам.

Берет студента — имеете рвение, желание меняться, прогрессивные методики, энергичность и запал, за вычетом опыта. Может быть, новое для того и существует, чтобы старое не засиживалось на месте: какое бы удобное положение вы ни приняли, нога все равно рано или поздно затечет. Но хватит лирики — пора и по машинам!

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По сравнению с моей восьмилетней Audi, внешне Bestune B70 не то, чтобы открытый космос, но стратосфера — как минимум. На мой взгляд, к экстерьеру «китайца» не подкопаешься: все элементы проникнуты общей идеей и отменно сочетаются: хищные фары, мелкие ячейки радиаторной решетки, спортивные колеса 225/45/R19, люк — ничто не выбивается из задуманной дизайнерами канвы современного модного автомобиля. Хотя, разумеется, всем не угодишь, но тут любые замечания «эстетствующих эстетов» явно будут выглядеть придирками кумушек на подъездной лавочке.

А вот с именем лифтбэка, конечно, загвоздка вышла. Нет, у китайцев не все столь брутально, как у широко известной шведской компании: хотя бы половина названий их машин ласкает слух отечественного автолюбителя. С остальными — извините, но по русской традиции выходит анекдот. Так произошло и со словом Bestune. На мойке, не сумев даже с третьего раза правильно прочесть шильдик, работник предложил свою версию названия автомобиля. Но ведь нам, как говорится, не шашечки, а ехать.

Хотя и тут не все так просто, несмотря на мой без малого тридцатилетний водительский опыт. Опыт общения практически исключительно с изделиями немецкого автопрома, в которых просто интуитивно понажимаешь на кнопки-клавиши-педали и быстро оказываешься у цели. С нынешними «китайцами», особенно с непривычки, все иначе.

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Основная фобия — включить что-нибудь, что «вообще-никак-не-выключить». И в этом смысле Bestune B70 — не исключение, и своей «начинкой» здорово обошел престарелую Audi. Так что пришлось «сесть за парту»: изучить мануал, что, кстати, рекомендую делать всем новообращенным китаефилам.

Беда только в том, что инструкция переведена явно роботами: отдельные слова написаны слитно: «три в одном» по аналогии с немецким «lebensmittelgeschäft» — забавно и вполне можно разобраться, но балл снимается. Имея перед глазами педантично выверенную инструкцию немцев, будто делаешь шаг назад. Однако — разобралась...

Но обогатив свой бэкграунд последними достижениями китайской инженерной школы, я, честно говоря, большей их частью не воспользовалась. И потому, что в принципе сдержанно отношусь к чрезмерно заполонившей современный мир электронике, и потому, что в авто родом из КНР она либо не совсем круто отлажена, либо вообще сомнительна.

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Моя логика проста: сажусь за руль, беру на себя соглашение контролировать дорожную ситуацию. А активируя электронные помощники, вынуждена контролировать еще и их. Поэтому, вдоволь наигравшись, оставила пару-тройку безусловно полезных и нужных функций.

В итоге в активной работе с Bestune востребованы оказались очень неплохо настроенный адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, ассистент движения в пробках. Хотя в двух последних случаях нашим восточным партнерам еще есть над чем работать. Так, машина при четкой разметке, хорошей погоде и плавных поворотах вроде и ведет тебя как путеводная звезда.

Но нервные подрагивания руля, не совсем адекватное рыскание в пределах полосы держат водителя в некотором напряжении. Что касается «автоматической» езды в заторах, то тут надо привыкнуть к более резким торможениям и неторопливым разгонам, тренируя в себе дзен и желание кинуться педалям на помощь.

Большой плюс «Бестюна» — обилие регулировок света. Особенно понравилась функция автоматического управления «дальним». Система верно реагировала на смену картинки за бортом, видела приближающийся автомобиль, точно и вовремя переключаясь на «ближний». Круто и реально полезно, когда съезжаешь с освещенной трассы навстречу первозданной природе проселочных дорог.

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Да и в целом Bestune B70 — машина отзывчивая. Водитель прикажет, и она в точности с его хотелками обгонит-подрежет-затормозит. В положении «газ в пол» мотор издает высокий звук, на секунду задумывается (что странно, поскольку у меня на тесте была модификация с 2-литровым турбированным бензиновым движком, агрегатированным с 6-ступенчатым «автоматом» Aisin), потом реально улетаешь.

Иными словами, речь опять идет о недостаточной внимательности наших новых восточных партнеров к настройкам. Ведь таже «честная» гидромеханическая АКП от известного производителя здесь почему-то не только иногда «дремлет», но и «путается в показаниях», неожиданно и не к месту переходя на низкую передачу, а то и откровенно «дергает». Причем в таких же ситуациях и режимах может вести себя чинно, благородно, адекватно.

С другой стороны, на автомобиль вполне можно положиться при динамичных обгонах на трассе: несется как оголтелый, на высоких оборотах не теряя прыть. Хотя, честно говоря, оптимальный для B70 диапазон скоростей — 60-100 км/ч, при которых «китаец» не доставляет ни малейших проблем.

Но вот, что любопытно! Моя старушка «Ауди» не только выполняет все перечисленные упражнения как минимум не хуже героя этого теста, а в ряде дисциплин откровенно лучше, но при движке объемом 1,4 л показывает не менее выдающиеся результаты в скоростных «видах спорта».

Фото производителя.

Что касается работы рулевой и тормозной систем «китайского товарища», то здесь — не подкопаться ни при заторной городской езде, ни при маневрировании на скоростных магистралях. «Баранка» плотна и упруга, с хорошим усилием и точностью вписывания в любые повороты. А тормоза адекватно реагируют на давление водительской ноги что в тех же пробках, что при резких и неожиданных (почти аварийных) ситуациях на загородных направлениях.

Хотя, повторю, быстрых перемещений в пространстве не любит не только тандем двигатель-коробка, но и подвеска. Уже после 90-100 км/ч седоки начинают довольно ощутимо переживать мелкие изъяны даже наших новейших автобанов, не говоря уж о региональных «растоптанных» дорожках. При этом, правда, серьезные выбоины и ухабы авто «проглатывает», практически не замечая.

Но — шумим, братцы, шумим! То есть все идет прекрасно на скорости до ста, потом в салон прилетают и звуки мотора, и шин. Хотя, увы, проблемы шумоизоляции всех китайских автостроителей интересуют так же мало, как настройки.

Зато настроение однозначно повышает экономичность автомобиля: расход топлива приятно удивил, не вывалившись в комбинированном режиме из 9 л/100 км.

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Что касается интерьера, то тут у Bestune B70 все не то, чтобы дорого-богато, но на достаточно высоком уровне! И пусть материалы отделки явно не из премиум-сегмента, но местами присутствует и мягкий пластик, и кожзам весьма неплох, и двухцветная — в багровых тона — гамма оформления радует глаз.

Настройки сиденья пилота полностью электрические, и оно в целом достаточно комфортно — спина не устает даже в долгом вояже, хотя — и это явный минус — руль по вылету не регулируется. Зато имеется приятная опция, отодвигающее кресло, когда открывается водительская дверь. Как только включается зажигание — сидушка возвращается к педалям. Безусловно полезная штука. А вот передний пассажир уже должен освоить механическую настройку под себя. Оба кресла с подогревом, но без вентиляции.

Сзади много места для комфортного размещения в тарифе «эконом» трех пассажиров с длинными ногами и острыми коленками. Если захочется бизнес-класса, можно откинуть подлокотник и ехать вдвоем. Подстаканники для задних пассажиров по интересам — кому для кофе, кому для питомцев. И хотя по внешним габаритам Audi и Bestune очень похожи, внутри реально просторнее в «китайце»: и по длине, и по ширине.

Фото портала АвтоВзгляд.

И еще — подержанные «немцы» отдыхают — он порадовал обилием зарядных портов USB Type-A, что в наше время более, чем актуально. Их реально много: и для водителя, и для всех пассажиров. Есть отдельная полочка для беспроводной зарядки смартфона на нижнем ярусе тоннеля — заряжает медленно, но верно. А вот то, что здешняя мультимедийка не поддерживает протоколов Apple CarPlay и Android Auto, все по тем же нынешним временам упущение недопустимое.

Которое вряд ли компенсируется даже внушительным грузовым отсеком. Багажник тут — просто стадион по вместимости: три XL-чемодана войдут запросто. Задние сиденья полностью складываются, образуя гигантское даже для лифтбэков ровное место для перевозки негабаритных грузов — два взрослых велика помещаются легко. Но открывание/закрывание — механическое. Нажав в салоне клавишу открытия, образуется маленькая щель, а дальше: сама, сама, сама...

...И пересев в конце концов в свою не новую «четверку», я так и не нашла ответа на главный вопрос: готова ли поменять ее на нового «китайца»? Если исходить из бюджета: то вроде бы и — да, ведь тот же Bestune В70 2023-го года выпуска в максимальной комплектации со всеми возможными акциями и скидками обойдется мне меньше, чем в три миллиона рублей, а Audi A4 тех же лет — минимум в пять «лямов». К тому же «китайцев» уже есть за что любить: они, безусловно, передовые, безусловно тропинку к русскому сердцу уже нашли. Но и, безусловно, подвохи еще будут...

Но сейчас, в моменте, напичканная всевозможной электроникой китайская машина гораздо дешевле аналогичного «европейца». А ответы всегда нужно искать в плоскости экономики: если где-то существует мыльный пузырь, он неизбежно лопнет, если какое-то действие выгодно, со временем его станет повторять большинство.