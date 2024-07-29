Редкий «Гелик» в состоянии «капсулы времени» продают в России

В России любят Mercedes-Benz G-класса и продолжают покупать даже после введения санкций — за бешеные деньги. Хотя отыскать эксклюзивный «Гелик» можно не только на «первичке»: сейчас на «вторичке», скажем, предлагается уникальная 20-летняя машина в состоянии практически новой — ну очень любопытный экземпляр!

Портал «АвтоВзгляд» обнаружил на одном из популярных классифайдов объявление о продаже Mercedes-Benz G 55 Kompressor AMG. Автомобиль 2004 года с пробегом 522 км все время находился в руках одного владельца, который приобрел машину юбилейной серии (выпущена в честь 25-летия модели) у официального дилера немецкой марки в России после двух лет ожидания заказа.

Внедорожник в исполнении Designo оснащен 476-сильным 5,4-литровым V8, который сочетается с автоматической коробкой передач и полным приводом. Как заявляет продавец, автомобиль имеет «запах новой машины из салона». Он стоял в гараже при строгом соблюдении оптимального режима влажности и температуры, а для сохранения идеального состояния резины и подвески авто был установлен на домкратах.

Остается лишь добавить, что выручить за уникальный, практически новый «Гелик» продавец рассчитывает 40 млн. рублей.