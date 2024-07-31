BMW арабского принца выставили на продажу в Москве

Сильные мира сего любят красивые и редкие автомобили, а каждая машина от известного владельца на вторичном рынке становится объектом охоты со стороны коллекционеров. И в России появилась одна такая уникальная модель — купе BMW 503 эпохи 60-х годов.

Портал «АвтоВзгляд» обнаружил на одном из популярных классифайдов объявление о продаже немецкого купе 1960 года выпуска. Официально производство BMW 503 завершилось в 1959-м, однако для своих самых преданных и весьма обеспеченных клиентов в 1960-м были собраны еще два автомобиля — предпоследний в истории модели экземпляр и предлагается к покупке в Москве.

Как заявляет продавец, двухдверка со 140-сильным 3,2-литровым двигателем и «механикой» официально поставлена на учет в ГИБДД и имеет одного хозяина в России. Автомобиль находится в идеальном состоянии, ежегодно проходит детейлинг, а перемещается исключительно по выставкам и музеям.

После продажи в 1960 году машину доставили принцу Кувейта в Лозанне, а сейчас судьба привела черный BMW 503 в Россию, где его хотят продать за 24 500 000 рублей.