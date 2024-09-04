Месим грязь: выбираем подержанный внедорожник не дороже 500 000 рублей

Далеко не везде на бескрайних просторах Россия можно промчаться с «ветерком», не сбавляя скорость и не переживая за последствия для машины после такой поездки. «А кое-где и с подвеской можно распрощаться», — угрюмо добавит кто-нибудь из читателей. Но ведь на отечественном рынке, в том числе вторичном, можно найти авто, изначально предназначенные для преодоления бездорожья. Портал «АвтоВзгляд» изучил наиболее доступные варианты.

Можно ли найти на «вторичке» неприхотливый, но надежный «джип»

Например, трехдверную «Ниву» LADA 2121 (4x4) 2015 года выпуска с пробегом чуть больше 100 тыс. км можно найти примерно за 480 000 рублей. Аналогичную машину, пробежавшую почти 62 тыс. км, реально приобрести за 490 000. Есть вариант того же года по заметно более низкой цене — 400 000 (причем пятидверный), но и пробег в данном случае гораздо больше — свыше 230 тыс. км.

И это далеко не самые привлекательные, на первый взгляд, предложения. Еще за одну трехдверную «Ниву» с характеристиками, аналогичными первым двум вариантам, но 2018 года и с гораздо меньшим пробегом — немного больше 41 тыс. км — ее владелец просит 450 000 «деревянных». Все перечисленные экземпляры — полноприводная бензиновая «механика» с мотором на 1,7 л мощностью 83 л.с.

Есть и совсем бюджетные варианты. Например, пятидверная LADA 2131 (4x4) мощностью 81 л.с., «набегавшая» с 2014 года 220 тыс. км, за 320 000 рублей. Понятно, что это далеко не полный список подержанных «Нив» не дороже 500 000 рублей, предлагаемых сегодня на различных досках объявлений.

Фото производителя.

Цены варьируются, но в любом случае порталу «АвтоВзгляд» не удалось отыскать ни одного экземпляра в возрасте до 10 лет, который был бы дешевле 300 000 руб. При этом актуальных вариантов много. Вообще, «Нива» — самый распространенный на вторичном рынке «проходимец».

Бывшее в употреблении другое детище отечественного автопрома не старше 10 лет, тоже снискавшее славу успешного покорителя российского бездорожья, УАЗ Hunter 315195, также доступно по ценам не выше 500 000 рублей.

И хотя, в отличие от «Нивы», «Хантер» вооружен двигателем на 2,7 л мощностью 128 л.с., но не следует забывать о его недостатках. Ведь речь о машине с предельно аскетичным экстерьером и интерьером, малоустойчивой на трассе

Минимальная цена «охотника» 2014 года выпуска (пробег — 134 тыс. км), которая попала в поле зрения портала «АвтоВзгляд», составляет 320 000 рублей. Но есть и «одногодки» по 420 000-450 000. Соответственно, более свежие экземпляры стоят дороже. Причем, зачастую — заметно.

Например, пробежавший также 134 тыс. км «Уазик» 2016 года выставлен за 500 000. За эту же сумму предлагается машина 2015 года с пробегом 156 тыс. км. В общем, все, как обычно: на ожидания нынешнего хозяина ТС влияют не только пробег, но и его состояние, не исключая субъективной оценки самого владельца.

Фото производителя.

Не стоит забывать и про УАЗ Patriot: этот «специалист по бездорожью» 2014 года выпуска с аналогичными «Хантеру» характеристиками мотора и трансмиссии при пробеге около 130-150 тыс. км доступен по 450 000-470 000 рублей.

При этом в России на вторичном рынке сегодня доступны также несколько подходящих вариантов зарубежных внедорожников до 500 000 рублей, отмечает гендиректор компании «Рустрансчина» Александр Стрельников.

Например, Suzuki Jimny — компактный внедорожник высокой проходимости. Но найти его в хорошем состоянии по ценам до 500 000 руб. сложно, признает эксперт. Актуальные предложения есть, хотя речь идет о машинах заметно старше 10 лет. Хотя, заметим, модель всегда отличалась высокой надежностью и неприхотливостью.

Фото globallookpress.com

Еще один «неубиваемый» вариант — Mitsubishi Pajero 3, утверждает Стрельников. Впрочем, в случае с ним, за 400 000-500 000 рублей можно найти только машины 2000-х годов. При этом именно российские «Нива» и «Хантер» — самые дешевые в обслуживании «вездеходы», признает эксперт.

Но как бы то ни было, главное при покупке любого подержанного автомобиля — тщательная проверка его состояния и истории обслуживания, указывает Стрельников. При правильном выборе любая из упомянутых выше моделей будет отличной помощницей на российском бездорожье.