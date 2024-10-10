Довольно странная политика властей страны по реанимации отечественного автопрома и авторынка, еле-еле выходящих из комы после известных событий последних лет, в итоге в первую очередь ударит по простым автовладельцам. Тут и ключевая ставка ЦБ, делающая недоступными автокредиты, и разумеется, повышение коэффициентов утильсбора, в результате которого очень скоро цена не самого лучшего нового китайского авто — а других иномарок у нас нынче и нет — подрастет до невменяемых 3,5-4 «лямов». Однако это совсем не означает, что смена «колес» для обывателя станет делом абсолютно невозможным. Просто «колеса» эти станут исключительно подержанными. Но зато с хорошей «родословной». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

О том, что к 2030-ому году автопродажи в стране могут практически остановится, еще летом во всеуслышание заявляли представители ассоциации «Российские автомобильные дилеры». И это, как мы уже понимаем сегодня, после повышения ставок «утиля» с 1 октября, ни разу не преувеличение.

Уже в следующем году, когда у автокупцов кончатся запасы транспортных средств, ввезенных до этого «черного» дня календаря, прайсы на автомобили с самыми популярными объемами движков (до 2 л) поднимутся минимум на 256 000 руб. И будут расти, поскольку утильсбор продолжит ежегодно индексироваться на 10-15 процентов еще шесть лет к ряду.

Иными словами, примем за данность, что большинству соотечественников новым авто уже не владеть, если это, конечно, не буду изделия родного АВТОВАЗа. Хотя боать LADA Granta за миллион рублей — так себе удовольствие, согласитесь. То есть выход тут только один — ТС с пробегом.

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Но и тут все не так уж гладко. Даже перекупщики признают, что приличных машин — и с точки зрения технического состояния, и в юридическом смысле — на «вторичке» практически не осталось. И сегодня уж если и искать побегавшее свое «ласточку», то только за границей. Что для большинства россиян — большая проблема. Однако, как выясняется, им в этом скоро помогут знающие люди.

Те, кого в лихие девяностые называли перегонщиками. Все говорит о том, что эта профессия возвращается и станет очень востребованной. А уж когда этим делом займутся серьезные игроки рынка (а к этому все идет семимильными шагами), в страну хлынет невиданный поток пусть и возрастных, но «европейцев», «японцев», «корейцев».

Впрочем, более подробно об этом вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.