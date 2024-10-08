Удушливый утильсбор: дилеры рассказали, что будет с ценами на автомобили

Нет ни малейших сомнений, что высоченные ставки утилизационного сбора, уже успевшие вступить в силу, в полном объеме лягут на плечи конечного потребителя — российского автомобилиста, который теперь будет платить за тот же самый автомобиль, что и вчера, на несколько сотен, а порой и миллионов, рублей больше.
Во-первых, отказывать себе в прибыли или торговать в убыток никто не станет. А во-вторых, у сегодняшних дистрибуторов и дилеров просто нет такого запаса «подкожного жира», чтобы компенсировать новый налог за свой счет. Так что цены обязательно вырастут, но вопрос — когда?
Прямо сейчас, сегодня, крупные дилерские сети ценники еще не переписывали, однако кое-какие слухи и внутренние распоряжения уже отданы. В частности, особо дерзких и торгующихся «до талого» клиентов продавцам велено отпускать «с миром». Мол, сделка — сделкой, но торговать в убыток — роскошь непозволительная, особенно с учетом давней русской традиции истерично скупать все подряд в преддверии очередных изменений.
Кроме того, многие дилеры уже начали «прикручивать экономику»: дисконтные программы и различные скидки потихоньку сворачиваются, отдаются покупателю в меньшем объеме и количестве.
Проще говоря, договориться о небольшом дисконте пока еще возможно, а вот собрать весь букет предложений — уже нет.
С другой стороны, копить единицы товара на складе в пользу завтрашних, более прибыльных сделок, дилер тоже не может: в каждой машине заморожены заемные деньги, каждый день использования которых стоит немилосердно много. Огромные ставки по кредитам, которые дилеры так же вынуждены брать (такой «оборотки», чтобы «играть на свои», нет даже у гигантов, вроде «Рольфа»), приводят к весьма печальным для бизнеса последствиям.
Каждый день простоя на стоянке приводит к снижению прибыли на каждую машину, а в определенный момент она рискует стать просто убыточной. Так что тормознуть продажи и дождаться пика — не выйдет. Продавать надо. Таким нехитрым образом вырисовывается общий дилерский тренд: резкого, соизмеримого роста цен на новые машины на общий объем «утиля» не будет. Постепенно снимая «бонусы», дилеры распродадут склады и по новым ценам начнут продавать уже новые машины.
Резкого всплеска спроса тоже не ожидается: кредиты дороги, одобряются далеко не всем, не то, что раньше, а наличных денежных средств на приобретение новой машины, у львиной доли населения на руках нет.
Более того, есть и еще один фактор: отечественные автопроизводители гордо отчитались, что в ближайшее время повышений не ожидают. В ближайшее — сюда ударение. Но после того, как склады импортеров опустеют — обязательно поднимут, бизнес есть бизнес.
Бежать за новым автомобилем уже поздно, да и платить 3-4 миллиона за очередной китайский кроссовер средней руки — сомнительное удовольствие. Новый «утиль» приведет к воскрешению давно забытой забавы по перегону «под себя» подержанных ТС из Европы, Америки, Кореи и, конечно, Японии. Уже оживил. А новые машины оставим юрлицам, которые могут еще позволить себе лизинг. Иначе их уже просто не купить.