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Удушливый утильсбор: дилеры рассказали, что будет с ценами на автомобили

Хорошие новости не ожидаются

Введение заградительного, называя вещи своими именами, утилизационного сбора на автомобили с первого октября нынешнего года в тандеме с высокими ставками по кредитам, остановят или крепко замедлят продажи новых автомобилей в России, параллельно взвинчивая цены на «вторичке». Когда это произойдет? Стоит ли сегодня бежать за автомобилем или уже поздно, выяснил портал «АвтоВзгляд».

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Автор
Эдуард Раскин

Изображение Удушливый утильсбор: дилеры рассказали, что будет с ценами на автомобили

Нет ни малейших сомнений, что высоченные ставки утилизационного сбора, уже успевшие вступить в силу, в полном объеме лягут на плечи конечного потребителя — российского автомобилиста, который теперь будет платить за тот же самый автомобиль, что и вчера, на несколько сотен, а порой и миллионов, рублей больше.

Во-первых, отказывать себе в прибыли или торговать в убыток никто не станет. А во-вторых, у сегодняшних дистрибуторов и дилеров просто нет такого запаса «подкожного жира», чтобы компенсировать новый налог за свой счет. Так что цены обязательно вырастут, но вопрос — когда?

Прямо сейчас, сегодня, крупные дилерские сети ценники еще не переписывали, однако кое-какие слухи и внутренние распоряжения уже отданы. В частности, особо дерзких и торгующихся «до талого» клиентов продавцам велено отпускать «с миром». Мол, сделка — сделкой, но торговать в убыток — роскошь непозволительная, особенно с учетом давней русской традиции истерично скупать все подряд в преддверии очередных изменений.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Кроме того, многие дилеры уже начали «прикручивать экономику»: дисконтные программы и различные скидки потихоньку сворачиваются, отдаются покупателю в меньшем объеме и количестве.

Проще говоря, договориться о небольшом дисконте пока еще возможно, а вот собрать весь букет предложений — уже нет.

С другой стороны, копить единицы товара на складе в пользу завтрашних, более прибыльных сделок, дилер тоже не может: в каждой машине заморожены заемные деньги, каждый день использования которых стоит немилосердно много. Огромные ставки по кредитам, которые дилеры так же вынуждены брать (такой «оборотки», чтобы «играть на свои», нет даже у гигантов, вроде «Рольфа»), приводят к весьма печальным для бизнеса последствиям.

Каждый день простоя на стоянке приводит к снижению прибыли на каждую машину, а в определенный момент она рискует стать просто убыточной. Так что тормознуть продажи и дождаться пика — не выйдет. Продавать надо. Таким нехитрым образом вырисовывается общий дилерский тренд: резкого, соизмеримого роста цен на новые машины на общий объем «утиля» не будет. Постепенно снимая «бонусы», дилеры распродадут склады и по новым ценам начнут продавать уже новые машины.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Резкого всплеска спроса тоже не ожидается: кредиты дороги, одобряются далеко не всем, не то, что раньше, а наличных денежных средств на приобретение новой машины, у львиной доли населения на руках нет.

Более того, есть и еще один фактор: отечественные автопроизводители гордо отчитались, что в ближайшее время повышений не ожидают. В ближайшее — сюда ударение. Но после того, как склады импортеров опустеют — обязательно поднимут, бизнес есть бизнес.

Бежать за новым автомобилем уже поздно, да и платить 3-4 миллиона за очередной китайский кроссовер средней руки — сомнительное удовольствие. Новый «утиль» приведет к воскрешению давно забытой забавы по перегону «под себя» подержанных ТС из Европы, Америки, Кореи и, конечно, Японии. Уже оживил. А новые машины оставим юрлицам, которые могут еще позволить себе лизинг. Иначе их уже просто не купить.

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