Удушливый утильсбор: дилеры рассказали, что будет с ценами на автомобили

Введение заградительного, называя вещи своими именами, утилизационного сбора на автомобили с первого октября нынешнего года в тандеме с высокими ставками по кредитам, остановят или крепко замедлят продажи новых автомобилей в России, параллельно взвинчивая цены на «вторичке». Когда это произойдет? Стоит ли сегодня бежать за автомобилем или уже поздно, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Нет ни малейших сомнений, что высоченные ставки утилизационного сбора, уже успевшие вступить в силу, в полном объеме лягут на плечи конечного потребителя — российского автомобилиста, который теперь будет платить за тот же самый автомобиль, что и вчера, на несколько сотен, а порой и миллионов, рублей больше.

Во-первых, отказывать себе в прибыли или торговать в убыток никто не станет. А во-вторых, у сегодняшних дистрибуторов и дилеров просто нет такого запаса «подкожного жира», чтобы компенсировать новый налог за свой счет. Так что цены обязательно вырастут, но вопрос — когда?

Прямо сейчас, сегодня, крупные дилерские сети ценники еще не переписывали, однако кое-какие слухи и внутренние распоряжения уже отданы. В частности, особо дерзких и торгующихся «до талого» клиентов продавцам велено отпускать «с миром». Мол, сделка — сделкой, но торговать в убыток — роскошь непозволительная, особенно с учетом давней русской традиции истерично скупать все подряд в преддверии очередных изменений.

Фото globallookpress.com

Кроме того, многие дилеры уже начали «прикручивать экономику»: дисконтные программы и различные скидки потихоньку сворачиваются, отдаются покупателю в меньшем объеме и количестве.

Проще говоря, договориться о небольшом дисконте пока еще возможно, а вот собрать весь букет предложений — уже нет.

С другой стороны, копить единицы товара на складе в пользу завтрашних, более прибыльных сделок, дилер тоже не может: в каждой машине заморожены заемные деньги, каждый день использования которых стоит немилосердно много. Огромные ставки по кредитам, которые дилеры так же вынуждены брать (такой «оборотки», чтобы «играть на свои», нет даже у гигантов, вроде «Рольфа»), приводят к весьма печальным для бизнеса последствиям.

Каждый день простоя на стоянке приводит к снижению прибыли на каждую машину, а в определенный момент она рискует стать просто убыточной. Так что тормознуть продажи и дождаться пика — не выйдет. Продавать надо. Таким нехитрым образом вырисовывается общий дилерский тренд: резкого, соизмеримого роста цен на новые машины на общий объем «утиля» не будет. Постепенно снимая «бонусы», дилеры распродадут склады и по новым ценам начнут продавать уже новые машины.

Фото globallookpress.com

Резкого всплеска спроса тоже не ожидается: кредиты дороги, одобряются далеко не всем, не то, что раньше, а наличных денежных средств на приобретение новой машины, у львиной доли населения на руках нет.

Более того, есть и еще один фактор: отечественные автопроизводители гордо отчитались, что в ближайшее время повышений не ожидают. В ближайшее — сюда ударение. Но после того, как склады импортеров опустеют — обязательно поднимут, бизнес есть бизнес.

Бежать за новым автомобилем уже поздно, да и платить 3-4 миллиона за очередной китайский кроссовер средней руки — сомнительное удовольствие. Новый «утиль» приведет к воскрешению давно забытой забавы по перегону «под себя» подержанных ТС из Европы, Америки, Кореи и, конечно, Японии. Уже оживил. А новые машины оставим юрлицам, которые могут еще позволить себе лизинг. Иначе их уже просто не купить.