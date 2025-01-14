Продавать или чинить — вопрос, которым задаются многие российские автовладельцы на протяжении последних трех лет. А что по этому поводу думают эксперты? Можно ли будет в 2025-м выгодно «обновить» автомобиль? В каких случаях имеет смысл потратить кровно нажитые на ремонт?

В беседе с «Российской газетой» технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов сказал, что продавать старый автомобиль, чтобы приобрести другой, стоит только в том случае, если потребность в замене действительно острая. И желательно сделать это как можно скорее, не дожидаясь удачного момента, поскольку в 2025-м снижение цен на вторичке «представляется маловероятным», а сезонности «не чувствуется уже давно».

Если же есть возможность сохранить старую машину, которую владелец «хорошо знает, тщательно и своевременно обслуживает», то лучше так и поступить. Ведь теперь схема замены ТС уже не выглядит «такой простой и целесообразной». Мало того, что придется переплатить за сам автомобиль, так вы наверняка потратитесь и на подбор. Скорее всего, не обойдется без ТО и мелкого ремонта, а это тоже стоит денег. Да и никто не гарантирует, что авто после покупки не подкинет серьезных проблем.

— Поэтому автовладельцы заинтересованы в сохранности своих существующих автомобилей. Они предсказуемы и понятны. Водители точно знают, когда и что они меняли, какие детали потребуют замены по срокам и ресурсу. Все это позволяет прогнозировать бюджет на обслуживание машины, — подытожил эксперт.