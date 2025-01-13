Предложение, существующее сегодня на российском рынке, привело к весьма любопытной, давно уже не свойственной отечественным автовладельцам тенденции: народ начал массово восстанавливать старые машины. Не ремонтировать и чинить, а именно восстанавливать, вкладывая шести, а то и семизначные цифры в полновесную реставрацию и даже реинкарнацию верного друга. К чему приводит созерцание китайских машин — на портале «АвтоВзгляд».

Вложиться в свою машину сегодня крайне актуально: вы ж не хотите «китайца»

Лучший автомобиль — это новый автомобиль, но прилавок отечественного автосалона действительно привлекательным предложением сегодня небогат. Нет такого варианта, который бы смотрелся удовлетворительно с позиции соотношения цены, качества и «количества» машины. Тенденция держится уже не первый год, поэтому потребитель начал на нее реагировать: массово восстанавливаются и приводятся в порядок ТС, которые ранее скидывали на радость второму-третьему владельцу.

Об этом говорят и в представительствах привычных брендов, что остались в России, и в мастерских, куда в товарных количествах встают «долгожители». Отныне полная переварка и перекраска кузова, стоимость которой запросто переваливает отметку в 700 000 рублей, никого не останавливает. Тоже самое, но с большим размахом в объемах, касается моторов и коробок: ремонтируется все и массово.

Проще говоря, не очень актуальные вчера к восстановлению экземпляры сегодня уже есть смысл ремонтировать и эксплуатировать дальше. Или продавать. Покупатель, особенно если авто достойное, обязательно найдется. Крепкая японская «тачка» всегда вызовет больший спрос, чем самый свежий «китаец». Простейшее маркетинговое исследование подтвердит эти доводы.

Фото netcarshow.com

Другой вопрос: во что обойдется такой комплексный и всеобъемлющий ремонт, который позволит сделать старую машину фактически новой? Для седана, уровня, скажем, Honda Accord 8, подобная процедура потребует единовременных вложений в размере 700- 800 тысяч: полный «ребилд» кузова, мотора и коробки, ревизия узлов и агрегатов, превентивный ремонт подвески и многое другое.

А вот для внедорожника цена будет значительно выше: намедни владелец Nissan Patrol Y61 решился вложить в свою машину приличную сумму и подарить легенде вторую молодость. Мастера разобрали и полностью отремонтировали кузов, поставили контрактный двигатель и обслужили коробку переключения передач, отпескострулили, подварили и покрасили раму, перебрали подвеску, привели в порядок салон: общий чек на работы составил около 1 300 000 рублей.

Дорого? Еще бы! Но, во-первых, продажа машины и вышеуказанная сумма в тандеме не позволили бы купить ничего более привлекательного. Даже сопоставимого. Во-вторых, подобный автомобиль в хорошем состоянии будет еще долгие годы обладать впечатляющей остаточной стоимостью, тогда как «китайцы» за год теряют половину цены.

А в-третьих, позволим себе эмоциональную, но актуальную составляющую, старый друг в нашем случае лучше не только двух, но и четырех новых. Уж простите, но японцы тогда делали вещи. Так что вложение выглядит грамотным и вполне справедливым. С любой точки зрения.