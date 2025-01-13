Лучший автомобиль — это новый автомобиль, но прилавок отечественного автосалона действительно привлекательным предложением сегодня небогат. Нет такого варианта, который бы смотрелся удовлетворительно с позиции соотношения цены, качества и «количества» машины. Тенденция держится уже не первый год, поэтому потребитель начал на нее реагировать: массово восстанавливаются и приводятся в порядок ТС, которые ранее скидывали на радость второму-третьему владельцу.
Об этом говорят и в представительствах привычных брендов, что остались в России, и в мастерских, куда в товарных количествах встают «долгожители». Отныне полная переварка и перекраска кузова, стоимость которой запросто переваливает отметку в 700 000 рублей, никого не останавливает. Тоже самое, но с большим размахом в объемах, касается моторов и коробок: ремонтируется все и массово.
Проще говоря, не очень актуальные вчера к восстановлению экземпляры сегодня уже есть смысл ремонтировать и эксплуатировать дальше. Или продавать. Покупатель, особенно если авто достойное, обязательно найдется. Крепкая японская «тачка» всегда вызовет больший спрос, чем самый свежий «китаец». Простейшее маркетинговое исследование подтвердит эти доводы.
Другой вопрос: во что обойдется такой комплексный и всеобъемлющий ремонт, который позволит сделать старую машину фактически новой? Для седана, уровня, скажем, Honda Accord 8, подобная процедура потребует единовременных вложений в размере 700- 800 тысяч: полный «ребилд» кузова, мотора и коробки, ревизия узлов и агрегатов, превентивный ремонт подвески и многое другое.
А вот для внедорожника цена будет значительно выше: намедни владелец Nissan Patrol Y61 решился вложить в свою машину приличную сумму и подарить легенде вторую молодость. Мастера разобрали и полностью отремонтировали кузов, поставили контрактный двигатель и обслужили коробку переключения передач, отпескострулили, подварили и покрасили раму, перебрали подвеску, привели в порядок салон: общий чек на работы составил около 1 300 000 рублей.
Дорого? Еще бы! Но, во-первых, продажа машины и вышеуказанная сумма в тандеме не позволили бы купить ничего более привлекательного. Даже сопоставимого. Во-вторых, подобный автомобиль в хорошем состоянии будет еще долгие годы обладать впечатляющей остаточной стоимостью, тогда как «китайцы» за год теряют половину цены.
А в-третьих, позволим себе эмоциональную, но актуальную составляющую, старый друг в нашем случае лучше не только двух, но и четырех новых. Уж простите, но японцы тогда делали вещи. Так что вложение выглядит грамотным и вполне справедливым. С любой точки зрения.