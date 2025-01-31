Эксперт назвал 5 самых надежных французских авто по цене до 500 000 рублей

И хотя французские автомобили в общем и целом не славятся высокой надежностью, среди них есть модели, которые заслуживают особого внимания. К каким машинам стоит присмотреться тем, кто подыскивает подержанную легковушку в бюджетном ценовом сегменте, имея в распоряжении не больше полумиллиона рублей, рассказал эксперт.

В первую очередь в беседе с «Российской газетой» Александр Ковалев из компании Expocar вспомнил, конечно же, неубиваемый Renault Logan. По его словам, этот надежный и выносливый седан проверен временем, он отлично подходит для эксплуатации в условиях суровых российских дорог и укладывается в обозначенный бюджет.

Еще пара вариантов от Renault — модели Sandero и Megane. По своим характеристикам они сопоставимы с «Логаном», но интереснее с точки зрения дизайна. «Меган» на российской вторичке предлагается еще и в разных типах кузова: помимо седана и хечтбэка, покупателям доступны универсал и... кабриолет! Да-да, последний тоже можно купить за полмиллиона «деревянных». Правда — начала 2000-х.

Тем же, кому не нравится по тем или иным причинам продукция Renault, эксперт рекомендует присмотреться к Peugeot 206 или Citroën C3 — «компактным городским автомобилям с ярким дизайном». Но в случае с этими моделями нужно учитывать, что их обслуживание обычно обходится дороже, чем «Рено».