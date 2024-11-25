Вернутся ли в Россию немецкие автомобили? Возможно, но нас это не обрадует

Регулярные вбросы в инфополе о том, что западные автомобилестроительные корпорации спят и видят, как бы вернуться на «золотой» российский рынок, вот уже несколько месяцев тревожат умы отечественных водителей. Насколько реально такое развитие событий, и получат ли от всего этого простые покупатели какую-то выгоду, разбирался портал «АвтоВзгляд».

Время от времени то там, то тут всплывают туманные намеки, что немецкие автопроизводители, дескать, готовят потихоньку почву для своего возвращения на неразумно оставленный ими российский рынок. В качестве обоснования подобных поползновений эксперты приводят как правило только два аргумента. Первый — тяжелейшее положение европейской экономики, загибающейся без дешевого газа из России. Второй — необычайная притягательность нашего рынка для автомобильных концернов Запада.

НЕ ДО БИЗНЕСА

Что ж, доля истины в этих утверждениях есть, хотя и небольшая. Действительно, немецкие автостроители испытывают сейчас не лучшие времена. Взять, к примеру, результаты экономической деятельности за третий квартал 2024 года Mercedes-Benz Group AG. По сообщению Interfax, рентабельность автомобильных операций упала до 4,7% с 12,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чистая прибыль снизилась до €1,72 млрд. с €3,72 млрд. Выручка уменьшилась на 7% - до €34,53 млрд.

Не лучше обстоят дела у Volkswagen Group, чья операционная прибыль в том же третьем квартале сократилась на 42% - до €2,85 млрд с €4,89 млрд. Чистая прибыль BMW в том же периоде упала до €476 млн. по сравнению с €2,93 млрд. годом ранее, выручка снизилась на 16% в годовом выражении и составила €32,41 млрд.

Фото globallookpress.com

Ну и так далее. Что там и говорить — есть над чем позлорадствовать. Однако с какого бодуна наши эксперты решили, что немцы ломанутся за спасением именно в Россию, понять трудно. Инвестиционная компания «Финам» весьма четко определяет истинную ценность нашего рынка. Mercedes-Benz в 2021 году продала по всему миру 2 054 962 автомобилей, при этом на нашу страну пришлось 43 011 штук. У BMW эти показатели составили 2,21 млн. и 46 802 машин соответственно, у Audi — 1 608 512 и 16 404 легковушек.

При таких раскладах немецкому автопрому скорее стоит поглядывать за океан, не так ли? Да и евробюрократы не позволят ему даже думать о России. У них сейчас другая забота — поставить украинцам побольше ракет и разрешить пулять ими по территории нашей страны. Какой уж тут бизнес...

ХИМЕРИЧНОСТЬ ОЖИДАНИЙ

И все же, несмотря на явную химеричность ожиданий, информация о возвращении западных автобрендов всплывает с завидной настойчивостью. Резкую отповедь со стороны представителей власти никто не слушает. Официальных заявлений от европейских автопроизводителей о возвращении в Россию пока не поступало, — заявляет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Первый вице-премьер Денис Мантуров также не верит в подобный выход из данного исхода: «Автопром просто сбежал, хлопнув дверью. Да, у них тоже есть опционы на возврат, но я очень сомневаюсь в реальных перспективах и возможностях их реализации».

И тем не менее.

Послушайте!

Ведь, если звезды зажигают —

Значит — это кому-нибудь нужно?

Значит — кто-то хочет, чтобы они были?

Значит — кто-то называет эти плево́чки жемчужиной?

Фото globallookpress.com

Все эти слухи призваны потрафить тем в нашей стране, кто действительно ждет возвращения привычных брендов. А их немало. В первую очередь, это чиновники разных уровней, которые надеются вернуть почетное, многодоходное и необременительное положение. Во вторую — те, кто так и не привык к настоящему китайскому качеству.

В третью — наивные последователи всевозможных рыночных теорий, свято уверенные в благотворности «конкуренции». Придут, мол, немцы, и цены резко снизятся ко всеобщему восторгу.

Ага, щас. Китайские автомобильные концерны уже доказали эфемерность надежд рыночников. Их восторг от выхода на российские просторы сравним с энтузиазмом Багдадского вора, когда тот «впервые попал в Багдад, в этот сказочный город, полный сокровищ и лопоухих дураков, владеющих ими». Неужели немцы, придя на столь унавоженное и удобренное поле, отказались бы от сверхприбыли, которая буквально валяется на земле, и ее нужно лишь поднять?

В общем, вывод напрашивается не слишком оптимистичный. Немцы в ближайшие годы к нам не вернутся. Но даже если такое чудо и произойдет, то ожидать снижения цен не стоит. Ибо никогда так не было, и в будущем не случится.