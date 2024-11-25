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Вернутся ли в Россию немецкие автомобили? Возможно, но нас это не обрадует

Слухи о скором возвращении в нашу страну Mercedes, Audi, BMW и VW сильно преувеличены

Регулярные вбросы в инфополе о том, что западные автомобилестроительные корпорации спят и видят, как бы вернуться на «золотой» российский рынок, вот уже несколько месяцев тревожат умы отечественных водителей. Насколько реально такое развитие событий, и получат ли от всего этого простые покупатели какую-то выгоду, разбирался портал «АвтоВзгляд».

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Автор
Ефим Розкин

Изображение Вернутся ли в Россию немецкие автомобили? Возможно, но нас это не обрадует

Время от времени то там, то тут всплывают туманные намеки, что немецкие автопроизводители, дескать, готовят потихоньку почву для своего возвращения на неразумно оставленный ими российский рынок. В качестве обоснования подобных поползновений эксперты приводят как правило только два аргумента. Первый — тяжелейшее положение европейской экономики, загибающейся без дешевого газа из России. Второй — необычайная притягательность нашего рынка для автомобильных концернов Запада.

НЕ ДО БИЗНЕСА

Что ж, доля истины в этих утверждениях есть, хотя и небольшая. Действительно, немецкие автостроители испытывают сейчас не лучшие времена. Взять, к примеру, результаты экономической деятельности за третий квартал 2024 года Mercedes-Benz Group AG. По сообщению Interfax, рентабельность автомобильных операций упала до 4,7% с 12,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чистая прибыль снизилась до €1,72 млрд. с €3,72 млрд. Выручка уменьшилась на 7% - до €34,53 млрд.

Не лучше обстоят дела у Volkswagen Group, чья операционная прибыль в том же третьем квартале сократилась на 42% - до €2,85 млрд с €4,89 млрд. Чистая прибыль BMW в том же периоде упала до €476 млн. по сравнению с €2,93 млрд. годом ранее, выручка снизилась на 16% в годовом выражении и составила €32,41 млрд.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Ну и так далее. Что там и говорить — есть над чем позлорадствовать. Однако с какого бодуна наши эксперты решили, что немцы ломанутся за спасением именно в Россию, понять трудно. Инвестиционная компания «Финам» весьма четко определяет истинную ценность нашего рынка. Mercedes-Benz в 2021 году продала по всему миру 2 054 962 автомобилей, при этом на нашу страну пришлось 43 011 штук. У BMW эти показатели составили 2,21 млн. и 46 802 машин соответственно, у Audi — 1 608 512 и 16 404 легковушек.

При таких раскладах немецкому автопрому скорее стоит поглядывать за океан, не так ли? Да и евробюрократы не позволят ему даже думать о России. У них сейчас другая забота — поставить украинцам побольше ракет и разрешить пулять ими по территории нашей страны. Какой уж тут бизнес...

ХИМЕРИЧНОСТЬ ОЖИДАНИЙ

И все же, несмотря на явную химеричность ожиданий, информация о возвращении западных автобрендов всплывает с завидной настойчивостью. Резкую отповедь со стороны представителей власти никто не слушает. Официальных заявлений от европейских автопроизводителей о возвращении в Россию пока не поступало, — заявляет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Первый вице-премьер Денис Мантуров также не верит в подобный выход из данного исхода: «Автопром просто сбежал, хлопнув дверью. Да, у них тоже есть опционы на возврат, но я очень сомневаюсь в реальных перспективах и возможностях их реализации».

И тем не менее.

Послушайте!

Ведь, если звезды зажигают —

Значит — это кому-нибудь нужно?

Значит — кто-то хочет, чтобы они были?

Значит — кто-то называет эти плево́чки жемчужиной?

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Все эти слухи призваны потрафить тем в нашей стране, кто действительно ждет возвращения привычных брендов. А их немало. В первую очередь, это чиновники разных уровней, которые надеются вернуть почетное, многодоходное и необременительное положение. Во вторую — те, кто так и не привык к настоящему китайскому качеству.

В третью — наивные последователи всевозможных рыночных теорий, свято уверенные в благотворности «конкуренции». Придут, мол, немцы, и цены резко снизятся ко всеобщему восторгу.

Ага, щас. Китайские автомобильные концерны уже доказали эфемерность надежд рыночников. Их восторг от выхода на российские просторы сравним с энтузиазмом Багдадского вора, когда тот «впервые попал в Багдад, в этот сказочный город, полный сокровищ и лопоухих дураков, владеющих ими». Неужели немцы, придя на столь унавоженное и удобренное поле, отказались бы от сверхприбыли, которая буквально валяется на земле, и ее нужно лишь поднять?

В общем, вывод напрашивается не слишком оптимистичный. Немцы в ближайшие годы к нам не вернутся. Но даже если такое чудо и произойдет, то ожидать снижения цен не стоит. Ибо никогда так не было, и в будущем не случится.

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